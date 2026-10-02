Perú

Municipalidad de Lima busca anular laudo de Rutas de Lima en Estados Unidos y prepara acción de amparo en Perú

La comuna capitalina informó que su Procuraduría sustentó ante una corte de Washington la nulidad de un laudo arbitral y anunció que presentará una acción de amparo contra su reconocimiento en el ámbito nacional

Municipalidad de Lima rechaza la entrega pacífica de la concesión de Rutas de Lima y advierte sobre acciones legales. Foto: Composición Infobae Perú
Municipalidad de Lima rechaza la entrega pacífica de la concesión de Rutas de Lima y advierte sobre acciones legales. Foto: Composición Infobae Perú
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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó este 1 de octubre sobre dos acciones judiciales vinculadas al caso Rutas de Lima, una en Estados Unidos y otra en el ámbito nacional. La comuna busca cuestionar decisiones relacionadas con los laudos arbitrales emitidos durante la disputa por el contrato de concesión.

En el ámbito internacional, la Procuraduría Pública de la MML participó, junto con el estudio jurídico que representa a la comuna, en una audiencia ante la Corte de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en Washington D. C. Según informó la entidad, durante la diligencia sustentó la nulidad de un laudo arbitral entre Rutas de Lima S.A.C. y la Municipalidad.

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En Perú, la comuna anunció que presentará una acción de amparo contra una resolución de la Primera Sala Comercial de Lima que dispone el reconocimiento de un laudo arbitral emitido en 2020. La MML cuestionó los fundamentos del pronunciamiento y señaló que continuará con las acciones legales que correspondan.

Comunicado oficial con texto impreso sobre fondo claro y el logotipo de la Municipalidad de Lima en la esquina inferior
Un comunicado de la Municipalidad Metropolitana de Lima detalla acciones judiciales en Perú y Estados Unidos sobre los laudos arbitrales del caso Rutas de Lima. (Foto: MML)

MML pide ante una corte de Estados Unidos la nulidad del laudo arbitral de Rutas de Lima

La Municipalidad de Lima informó que su Procuraduría Pública participó en una audiencia ante la Corte de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia para sustentar la nulidad del laudo arbitral emitido en la controversia con Rutas de Lima. La diligencia se desarrolló en Washington D. C. y contó también con la participación del estudio internacional contratado por la comuna.

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La concesionaria Rutas de Lima informó, en enero de este año, a la Municipalidad de Lima que elevará la tarifa de sus peajes de 6.50 a 7.50 soles.
La concesionaria Rutas de Lima informó, en enero de este año, a la Municipalidad de Lima que elevará la tarifa de sus peajes de 6.50 a 7.50 soles. (Andina)

De acuerdo con el comunicado difundido este miércoles, la acción judicial se sustenta, entre otros aspectos, en cuestionamientos a la defensa que asumió un estudio contratado durante la gestión del exalcalde Jorge Muñoz. La MML calificó dicha actuación como una “deficiente y presuntamente coludida defensa ejercida en estos procesos”.

La comuna precisó que este procedimiento todavía no concluye. “La causa ha quedado pendiente de resolución”, señaló la Municipalidad en el documento, por lo que la corte estadounidense aún debe pronunciarse sobre la pretensión planteada por la entidad.

Este proceso forma parte de las acciones que la actual gestión municipal mantiene en el extranjero por el conflicto con la concesionaria. En junio de 2025, una corte federal de apelaciones de Estados Unidos confirmó dos laudos arbitrales que ordenaban pagos a favor de Rutas de Lima, según reportó el portal especializado LP Derecho.

MML anuncia acción de amparo contra el reconocimiento del laudo arbitral de Rutas de Lima

En el ámbito nacional, la MML informó que tomó conocimiento de la Resolución n.° 13, emitida el 21 de septiembre de 2023 por la Primera Sala Comercial de Lima. El documento dispone el reconocimiento del laudo arbitral del 11 de mayo de 2020 entre Rutas de Lima S.A.C. y la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La comuna expresó su rechazo al pronunciamiento judicial y sostuvo que la resolución “carece de una debida motivación y contraviene principios constitucionales”. Esta posición corresponde a la Municipalidad y forma parte de los argumentos que sustentará en la vía judicial anunciada.

Usuarios podrán utilizar su saldo en otras estaciones o solicitar devolución, informa la empresa. (Foto: ANDINA/Eddy Ramos)
Usuarios podrán utilizar su saldo en otras estaciones o solicitar devolución, informa la empresa. (Foto: ANDINA/Eddy Ramos)

Ante ello, la Procuraduría Pública de la MML prepara una acción de amparo dentro del plazo correspondiente. La finalidad, según el comunicado, será cuestionar el reconocimiento del laudo y buscar la protección de los derechos de los ciudadanos representados por la comuna.

La medida se suma a los distintos procedimientos que mantienen enfrentadas a la Municipalidad y Rutas de Lima. El conflicto incluye procesos arbitrales internacionales relacionados con el contrato de concesión y con las decisiones adoptadas por la comuna sobre su continuidad.

MML continuará con acciones legales contra Rutas de Lima

El anuncio de la Municipalidad también ocurre después del tercer laudo arbitral relacionado con la controversia. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló previamente que la comuna solicitó la nulidad ante una corte de Estados Unidos de dos puntos de ese arbitraje y sostuvo que el proceso “tiene para largo”.

Según explicó el burgomaestre, el arbitraje contempló cinco puntos y tres de ellos resultaron favorables a la Municipalidad. La comuna, además, sostuvo que el tercer laudo parcial no generaba todavía una condena económica, debido a que el proceso contempla una segunda fase.

Peajes en Lima Metropolitana. (Foto: Andina)
Peajes en Lima Metropolitana. (Foto: Andina)

El arbitraje se inició en diciembre de 2022, cuando Rutas de Lima presentó cinco pretensiones indemnizatorias por US$430 millones. El tribunal desestimó tres de esos reclamos, mientras que la controversia también alcanzó la decisión de la MML de terminar unilateralmente el contrato de concesión en 2023.

Frente a este escenario, la Municipalidad señaló que continuará con las acciones en las instancias nacionales e internacionales que correspondan. “La ciudad no descansa, nosotros tampoco”, concluyó el comunicado difundido por la comuna este 1 de octubre.

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