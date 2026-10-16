Señor de los Milagros: la historia del Cristo Moreno y el origen de una de las mayores devociones del Perú

La festividad del Señor de los Milagros fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura en octubre de 2005.

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Cada octubre, miles de personas acompañan las andas del Señor de los Milagros por las calles de Lima. Los hábitos morados, el incienso de las sahumadoras y los cánticos de los fieles forman parte de una celebración que tiene sus raíces en la época virreinal. Su historia comenzó en el antiguo barrio de Pachacamilla, donde una pintura de Cristo crucificado se convirtió en objeto de veneración después de sobrevivir a un terremoto.

La festividad del Señor de los Milagros fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación el 27 de octubre de 2005, mediante la Resolución Directoral Nacional N.º 1454/INC-2005 del entonces Instituto Nacional de Cultura. El reconocimiento comprende la celebración que se realiza cada octubre en Lima, cuya principal manifestación son las procesiones del también llamado Cristo Moreno.

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La pintura original, el origen afroperuano de esta devoción y la construcción del Santuario de las Nazarenas forman parte de una historia de más de tres siglos, marcada por acontecimientos que transformaron la vida religiosa de la capital.

Personas marchan durante la procesión del Señor de los Milagros, la celebración religiosa más grande del país, en Lima, Perú. REUTERS/Angela Ponce

Origen del Señor de los Milagros

Los antecedentes del Señor de los Milagros se remontan a mediados del siglo XVII. En aquella época, personas africanas sometidas a esclavitud se habían establecido en Pachacamilla, un sector de Lima donde se organizaron comunidades y cofradías religiosas.

En ese lugar apareció una pintura de Jesucristo crucificado sobre una pared de adobe. Según la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), el historiador jesuita Rubén Vargas Ugarte identificó registros de su existencia desde 1651.

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El acontecimiento que impulsó su veneración ocurrió en noviembre de 1655, cuando un fuerte terremoto sacudió Lima y Callao. El movimiento destruyó numerosas edificaciones, pero, según los relatos históricos recogidos por la BNP, el muro donde estaba pintado Cristo permaneció en pie. Los creyentes interpretaron lo sucedido como un milagro y comenzaron a reunirse para rendir culto a la imagen.

Un esclavo africano pinta la figura del Señor de los Milagros sobre un muro de adobe rodeado por personas que iluminan el espacio con velas y faroles en Pachacamilla en 1651. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las reuniones despertaron el rechazo de algunas autoridades religiosas. En 1671 se solicitó al virrey Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, que ordenara borrar la pintura y prohibiera las concentraciones de devotos. Los relatos de la época señalan que se intentó eliminarla en varias oportunidades, sin conseguirlo.

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Finalmente, se autorizó el culto y el 14 de septiembre de 1671 se celebró una misa junto a la imagen, en la ermita levantada para su veneración.

La historia dio otro giro en octubre de 1687, después de un nuevo terremoto. Sebastián de Antuñano, uno de los principales promotores del culto, impulsó la salida de una reproducción de la pintura por las calles de Lima. Este acontecimiento es considerado el antecedente de las actuales procesiones.

El terremoto del 28 de octubre de 1746 también quedó asociado a la historia religiosa de la imagen y contribuyó a consolidar las celebraciones de octubre.

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Una infografía presenta la cronología histórica del Señor de los Milagros en Lima, desde la creación de la pintura en 1651 hasta la primera procesión en 1687. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pintura del Señor de los Milagros y la historia de su creador

Aunque la imagen del Señor de los Milagros es reconocida en todo el país, la identidad de su autor no está plenamente documentada.

La versión más difundida atribuye la obra a un hombre africano esclavizado, procedente de Angola, que habría pintado a Cristo crucificado hacia 1651. El historiador Raúl Porras Barnechea identificó al supuesto autor como Pedro Dalcón, conocido también como Benito, aunque esta atribución pertenece a las reconstrucciones históricas y tradicionales sobre el origen de la imagen.

La Biblioteca Nacional del Perú señala que la historia del pintor angoleño forma parte del imaginario popular que rodea al Cristo de Pachacamilla. No se cuenta con evidencia documental concluyente que permita confirmar todos los detalles de su identidad.

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El altar mayor del Santuario de las Nazarenas en Lima conserva la pintura mural del siglo XVII que dio origen a la devoción del Señor de los Milagros.

La representación original mostraba a Jesús crucificado. Posteriormente se incorporaron las figuras de Dios Padre, la Virgen María y María Magdalena, hasta configurar la composición religiosa que se conoce actualmente.

La obra tiene, además, un valor histórico relacionado con las comunidades afrodescendientes de la Lima colonial. Su origen en Pachacamilla permite reconocer la participación de esta población en el nacimiento de una devoción que después se extendió a otros sectores de la sociedad.

La pintura original todavía se conserva en el altar mayor del Santuario de las Nazarenas, en el Centro de Lima. La imagen trasladada sobre las andas durante las procesiones es una representación realizada en lienzo, por lo que no debe confundirse con el mural histórico.

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La pintura original sufrió daños en 1940, tras un terremoto en Lima (Plasma Arquitectura).

Por qué se celebra el mes morado en honor al Señor de los Milagros

Octubre es conocido popularmente como el mes morado por el color del hábito que visten los devotos del Señor de los Milagros. Esta costumbre tiene su origen en la comunidad religiosa promovida por Antonia Lucía del Espíritu Santo durante el siglo XVII.

Nacida en 1646 en el territorio del actual Ecuador, Antonia Lucía impulsó la formación de un grupo de mujeres dedicadas a la oración y la penitencia. Su comunidad adoptó una vestimenta morada, diferente del hábito marrón característico de la tradición carmelita.

De acuerdo con los relatos religiosos, la elección del color estuvo relacionada con una visión espiritual en la que Antonia Lucía habría contemplado a Jesucristo vestido de morado. La indumentaria también incorporó un cordón blanco con cinco nudos, asociados simbólicamente con las heridas de Cristo durante la crucifixión.

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El hábito morado distingue a fieles de todas las edades, quienes expresan su fe participando en la multitudinaria celebración anual del Señor de los Milagros.. - Crédito: Perú Católico

La comunidad de las nazarenas quedó vinculada al cuidado de la imagen de Pachacamilla y el hábito morado comenzó a ser utilizado por los fieles como expresión de penitencia, agradecimiento o cumplimiento de promesas.

En la actualidad, muchos creyentes lo llevan durante las procesiones y otras actividades religiosas de octubre. Algunas personas mantienen esta práctica durante todo el mes, mientras que otras reservan la vestimenta para las fechas principales.

El color morado se convirtió así en uno de los elementos más reconocibles de la celebración, presente tanto en las calles de Lima como en las actividades organizadas por comunidades peruanas en el extranjero.

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Las sahumadoras, una cuadrilla de mujeres que acompañan a la procesión del Señor de los Milagros, la celebración religiosa más grande del país, en Lima, Perú. REUTERS/Angela Ponce

La Iglesia de las Nazarenas: el santuario del Cristo de los Milagros

En la avenida Tacna, cerca de su intersección con el jirón Huancavelica, se encuentra el Santuario de las Nazarenas, el templo que alberga la pintura original del Señor de los Milagros y concentra las principales celebraciones religiosas de octubre.

La historia de este recinto comenzó con las primeras construcciones levantadas para proteger la imagen de Pachacamilla. Sebastián de Antuñano adquirió terrenos próximos al mural en 1684 y participó en las iniciativas destinadas a consolidar un espacio de culto.

Los terremotos obligaron a realizar sucesivas intervenciones. Después del sismo de 1746, que ocasionó graves daños en el templo y el monasterio, se emprendió la construcción de una nueva iglesia con el apoyo del virrey Manuel de Amat y Juniet y los aportes de los fieles.

Iglesia de las Nazarenas : Jr. Huancavelica Intersección con la Av. Tacna. (Tv Perú)

El templo fue inaugurado el 20 de enero de 1771, según la investigación Octubre, mes morado. La festividad del Señor de los Milagros, elaborada por María del Carmen Fuentes para el Instituto de Investigación del Patrimonio Cultural de la Universidad Ricardo Palma.

La iglesia es una de las obras representativas del rococó limeño. En su interior, el altar mayor conserva el mural que dio origen a la devoción, mientras que el monasterio contiguo alberga a la comunidad de las Nazarenas Carmelitas Descalzas.

Las religiosas están vinculadas históricamente a la custodia de la imagen y a la organización de su culto. Durante octubre, el santuario recibe a fieles que participan en misas y otras celebraciones, además de ser el punto de partida y retorno de las principales procesiones.

La imagen del Señor de los Milagros inició su recorrido este 2026 saliendo de la Iglesia de las Nazarenas| ANDINA/Daniel Bracamonte

Principales procesiones y tradiciones de la fe limeña en octubre

Las procesiones del Señor de los Milagros reúnen a miles de devotos que acompañan el recorrido de las andas por las calles de Lima. Su organización está a cargo de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, cuyos integrantes cumplen funciones que se han transmitido durante generaciones.

Las cuadrillas de cargadores se turnan para llevar las andas sobre sus hombros. Las sahumadoras acompañan el recorrido con incienso, mientras que las cantoras interpretan himnos y oraciones dedicados al Cristo Moreno. A su paso, instituciones, vecinos y familias preparan homenajes y ofrendas florales.

Personas participan en la procesión del Señor de los Milagros, la celebración religiosa más grande del país, en Lima, Perú. REUTERS/Angela Ponce

En 2026 se programaron cinco salidas procesionales: el sábado 3, domingo 18, lunes 19 y miércoles 28 de octubre, además del domingo 1 de noviembre. El calendario fue anunciado por el Arzobispado de Lima, el Monasterio de Nazarenas Carmelitas Descalzas y la Hermandad.

Los recorridos incluyen calles del Centro Histórico, así como visitas a instituciones públicas y hospitales. Entre las actividades más representativas figuran los homenajes que recibe la imagen en la Plaza Mayor de Lima y durante su paso por establecimientos de salud.

La celebración también está acompañada por costumbres gastronómicas. Una de las más conocidas es el turrón de Doña Pepa, dulce elaborado con capas de masa horneada, miel de chancaca y grageas de colores.

La tradición popular asocia el origen del turrón de Doña Pepa con Josefa Marmanillo como muestra de gratitud hacia el Cristo Moreno.

Su origen se relaciona, según la tradición, con Josefa Marmanillo, una mujer afroperuana de Cañete que habría creado el postre como agradecimiento por un favor atribuido al Señor de los Milagros. Aunque los detalles de esta historia pertenecen principalmente a la tradición popular, el turrón se convirtió en uno de los alimentos característicos de octubre.

Los anticuchos y picarones también forman parte de la oferta gastronómica que acompaña las jornadas procesionales. En los alrededores del Santuario de las Nazarenas y a lo largo de los recorridos es habitual encontrar establecimientos y vendedores de estos platos tradicionales.

La celebración no se limita a la capital peruana. Las comunidades de migrantes han llevado el culto al Cristo Moreno a distintas ciudades del mundo, donde organizan misas, procesiones y encuentros religiosos durante octubre.

Más de tres siglos después de la aparición de la pintura en Pachacamilla, el Señor de los Milagros continúa convocando a generaciones de creyentes que encuentran en sus procesiones un espacio para expresar su fe y mantener una tradición familiar.