Perú

Piden que la Comisión de Ética investigue a la diputada Catherine Palomino por presuntamente exigir dinero a alcaldes

Un exasesor afirmó que alcaldes y gobernadores acudían al despacho parlamentario de la representante de Juntos por el Perú para tramitar proyectos ante el MEF, y sostuvo que esas intervenciones generaban cobros para la legisladora y su entorno

La Mesa Directiva de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027 está presidida por Catherin Palomino (Juntos por el Perú), acompañada por Edgar Gonzales Polar (Partido del Buen Gobierno) en la vicepresidencia e Indira Huilca (Ahora Nación) en la secretaría
La Mesa Directiva de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027 está presidida por Catherin Palomino (Juntos por el Perú), acompañada por Edgar Gonzales Polar (Partido del Buen Gobierno) en la vicepresidencia e Indira Huilca (Ahora Nación) en la secretaría.
Guardar

La diputada Catherine Palomino, integrante de la bancada de Juntos por el Perú, fue acusada por un exasesor de exigir presuntos porcentajes a alcaldes y gobernadores regionales a cambio de gestionar recursos para obras públicas. Frente a ello, otros parlamentarios de las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular expresaron su rechazo y pidieron que se realice una investigación sobre el caso en la Comisión de Ética del Congreso.

En caso de que se formalice esta denuncia, la legisladora podría afrontar una segunda carpeta en este grupo de trabajo, pues ya cuenta un proceso por supuestos recortes salariales a trabajadores de su despacho.

PUBLICIDAD

Piden investigación en Ética

El congresista Aldo Bravo, de Renovación Popular, pidió que la Comisión de Ética procese a Palomino por las acusaciones de su exasesor. “Para mí, como diputado, me causa una absoluta indignación, porque es una cosa asquerosa venir a decir que en el Perú hay que cobrarle un porcentaje a los señores alcaldes, a las autoridades, para que sus proyectos salgan adelante”, declaró a Panamericana.

Por otro lado, el congresista Arturo Alegría, de Fuerza Popular, cuestionó las acusaciones y afirmó que estos episodios afectan la imagen del Parlamento. Mientras que la diputada Gianina Avendaño, de Juntos por el Perú, defendió a su colega de bancada e indicó que las acusaciones deben probarse porque involucran la honra de las personas.

PUBLICIDAD

Un exasesor de la congresista Catherin Palomino revela el presunto 'manual de trabajo' que implicaría cobros indebidos a sus propios trabajadores para la gestión de proyectos. (Crédito: Panorama)

“Lo que se observó es que es el dicho de una persona que le está imputando acusaciones bastante graves y que van a tener que demostrarse, porque finalmente se juega con la honra de las personas”, indicó en contacto con la prensa.

Avendaño sostuvo que corresponde presumir la inocencia de cualquier integrante del Congreso frente a acusaciones de delitos. “Sí, de cualquiera de nosotros, que nos imputen cualquier tipo de delitos”, respondió al ser consultada sobre la situación de Palomino.

La acusación sobre porcentajes para proyectos regionales

Los señalamientos incluyen gastos personales, viáticos y compromisos políticos que, según el excolaborador, eran cubiertos con dinero de los empleados. El extrabajador afirmó que conserva conversaciones e instrucciones atribuidas a Palomino y que está dispuesto a entregarlas a las autoridades, de acuerdo con Panorama.

El exasesor sostuvo que alcaldes y gobernadores acudían al despacho para solicitar gestiones de proyectos ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Según su relato, esas intervenciones derivaban en un cobro para la congresista y su entorno.

Exasesor de Catherine Palomino la acusa de cobrar por la gestión de obras. Se revelan testimonios y pruebas que detallan el supuesto 'negocio del porcentaje'. (Crédito: Panorama)

“El negocio es acá así: vienen otras personas, alcaldes o gobernadores regionales. ¿Qué hacemos nosotros? Gestionamos. Al momento de gestionar estos proyectos, a nosotros nos cae un porcentaje. Ese es el verdadero negocio del Congreso”, declaró el excolaborador, quien aseguró que la propia Palomino le explicó ese mecanismo.

Uno de los casos mencionados está vinculado al proyecto de mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento Capillas Norte, en el distrito de Capillas, provincia de Castrovirreyna, en Huancavelica. La municipalidad habría pedido a la legisladora gestionar una ampliación presupuestaria ante el Ministerio de Economía y Finanzas, pese a que la obra registraba un avance casi nulo.

Panorama mostró una conversación en la que un trabajador del despacho informaba sobre una comunicación con el alcalde Walter Bravo y el envío de un oficio al ministerio. Para el exasesor, ese tipo de gestiones formaba parte del supuesto esquema de cobros.

La denuncia también incluye pagos a representantes de comunidades. El extrabajador citó un mensaje dirigido a Palomino en el que se advertía que el presidente de la comunidad de Santa Rosa reclamaba un apoyo de S/ 500 que, según el chat, se le había prometido.

Catherin Palomino

La respuesta atribuida a la legisladora fue: “Soluciona”. El exasesor afirmó que los desembolsos se hacían en efectivo y que los trabajadores recibían instrucciones sobre cuánto entregar a cada visitante, con la promesa de que luego serían reembolsados.

Gastos atribuidos al despacho parlamentario

El exasesor afirmó que los colaboradores usaban parte de sus remuneraciones para cubrir compromisos y gastos vinculados con la congresista. Entre los desembolsos que mencionó figura el alquiler de una camioneta por S/ 2.000, luego de que el vehículo que utilizaban para trasladar a Palomino presentara problemas.

Según su versión, la diputada le pidió que asumiera ese gasto junto con otro trabajador. También aseguró que pagó alimentos, viáticos, carteles para una oficina de enlace congresal y recibos de agua y electricidad del local.

El extrabajador dijo haber sido una persona de confianza de Palomino desde el inicio de su labor parlamentaria. Añadió que se encargaba de trasladarla en sus visitas al penal de Barbadillo, donde permanecía recluido el expresidente Pedro Castillo.

Pedro Castillo rechazó las versiones que lo vinculan sentimentalmente con la diputada Catherin Palomino. Composición: Infobae
Pedro Castillo rechazó las versiones que lo vinculan sentimentalmente con la diputada Catherin Palomino. Composición: Infobae

La legisladora negó por escrito que el excolaborador la hubiera acompañado durante su semana de representación. Sin embargo, el programa presentó fotografías publicadas en las redes sociales oficiales de Palomino en las que ambos aparecen durante actividades realizadas en Huancavelica.

Palomino también difundió capturas de conversaciones para sostener que los gastos de sus trabajadores eran pagados de inmediato. El exasesor rechazó esa explicación y sostuvo que cubrió obligaciones que no le correspondían y que los montos no fueron devueltos.

“Tengo mis pruebas. Todo lo que con ella he hablado, todo lo que ella me mandó hacer”, afirmó. La diputada rechazó las acusaciones sobre gastos asumidos por sus empleados y aseguró que ninguno utilizó dinero de su bolsillo.

La legisladora declaró haber trabajado en el Colegio de Arquitectos del Perú en Huancavelica durante el período 2022-2023. La institución informó que no registra un vínculo laboral con Palomino en esos años.

Temas Relacionados

Congreso de la RepúblicaCámara de Diputadosperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Papa León XIV: Entradas gratis para misa en la Base Aérea Las Palmas se repartirán del 5 al 8 de noviembre

El padre Juan Bytton, secretario general de la visita del papa a Lima, afirmó que cada persona podrá acceder a ocho entradas como máximo. Cada ticket será nominado y asignado con DNI

Papa León XIV: Entradas gratis para misa en la Base Aérea Las Palmas se repartirán del 5 al 8 de noviembre

Deyvis Orosco reaparece y luce impactante cambio físico: “Quiero estar en mi mejor versión para mí y mi hijo”

El cantante y líder de Grupo Néctar sorprendió en redes sociales al mostrar su nueva figura y siguiendo una rutina de ejercicios

Deyvis Orosco reaparece y luce impactante cambio físico: “Quiero estar en mi mejor versión para mí y mi hijo”

Furor por departamentos en Lima: ventas se disparan 26% hasta septiembre y la oferta se agotaría siete meses antes

Absorción en picos históricos. Miraflores, Surco, Jesús María y San Miguel lideran el volumen de transacciones de departamentos, según la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú. ¿Y los precios?

Furor por departamentos en Lima: ventas se disparan 26% hasta septiembre y la oferta se agotaría siete meses antes

Natalia Málaga regresa a Géminis tras dos derrotas en Liga Peruana de Vóley 2026/27: el motivo de su ausencia y la fecha de su reestreno

La entrenadora peruana no estuvo en los partidos ante Regatas Lima y Circolo Sportivo Italiano. ¿Estará ante San Martín este fin de semana?

Natalia Málaga regresa a Géminis tras dos derrotas en Liga Peruana de Vóley 2026/27: el motivo de su ausencia y la fecha de su reestreno

Alianza Lima podría beneficiarse por nueva polémica en Liga Peruana de Vóley 2026/27: Regatas tuvo 4 extranjeras en campo

Kyla Kenyatte ingresó en reemplazo de Rosita Díaz, lo que dejó a cuatro extranjeras en cancha junto con Marina Scherer, Julieta Sandez y Katy Ryan

Alianza Lima podría beneficiarse por nueva polémica en Liga Peruana de Vóley 2026/27: Regatas tuvo 4 extranjeras en campo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ley de gratificación CAS: TC admite demanda de inconstitucionalidad contra parte de la norma

Ley de gratificación CAS: TC admite demanda de inconstitucionalidad contra parte de la norma

Ministros César Astudillo y Luis Dyer también acompañarán a Keiko Fujimori a su viaje a El Salvador

Jorge Nieto sobre la renuncia del senador Jorge Gavidia al Partido del Buen Gobierno: “Teníamos una reunión, pero no llegó”

Lula responde a Keiko Fujimori y la invita a fortalecer la integración regional con un “modelo sostenible” para la Amazonía

Senado: Renovación Popular propone servicio militar obligatorio “excepcional” en zonas bajo emergencia por El Niño

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cuestiona a Eduardo Capuñay por comentarios contra el hijo de su hermana: “Nada justifica lo que él dijo”

Magaly Medina cuestiona a Eduardo Capuñay por comentarios contra el hijo de su hermana: “Nada justifica lo que él dijo”

Eduardo Capuñay pide disculpas tras exponerse insultos a su hermana: “Mi reacción fue desproporcionada y asumo mi error”

Deyvis Orosco reaparece y luce impactante cambio físico: “Quiero estar en mi mejor versión para mí y mi hijo”

Simple Plan vuelve a Lima después de 10 años: fecha, lugar y preventa de entradas para su esperado concierto

Magaly Medina y Paolo Guerrero coincidieron en la Plaza de Acho: así fueron captados

DEPORTES

Natalia Málaga regresa a Géminis tras dos derrotas en Liga Peruana de Vóley 2026/27: el motivo de su ausencia y la fecha de su reestreno

Natalia Málaga regresa a Géminis tras dos derrotas en Liga Peruana de Vóley 2026/27: el motivo de su ausencia y la fecha de su reestreno

Alianza Lima podría beneficiarse por nueva polémica en Liga Peruana de Vóley 2026/27: Regatas tuvo 4 extranjeras en campo

Universitario vs Olva Latino: programación del duelo por la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Giancarlo Granda resaltó la recuperación de Universitario con Fabián Bustos: “Volvió la ‘U’ confiable”

San Martín vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027