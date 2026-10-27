Reintegro 6 del Fonavi no se pagará en octubre: Aplazan pago indefinidamente por demora del MEF

Los fonavistas del Reintegro 6 tendrán que esperar. Aún el pago no llega al Banco de la Nación, y no se aprobará hasta que el MEF entregue los recursos pendientes. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

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El Reintegro 6 sería la siguiente devolución del Fonavi; sin embargo, a la fecha las acciones para lograr el presupuesto necesario, alrededor de S/200 millones, están pendientes.

Según reveló Luis Luzuriaga a Infobae Perú, la ‘pelota’ está en la ‘cancha’ del Ministerio de Economía y Finanzas que, hasta la fecha, no hace la transferencia de los montos para el pago de este grupo de exaportantes que esperan nuevas devoluciones del dinero que aportaron al extinto fondo de vivienda, sin recibir mayores beneficios.

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Con esto pendiente, la devolución no podrá darse en octubre, y tampoco desde la Fenaf Perú (Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú) se aventura a dar una fecha exacta, ni siquiera aproximada, para que se active este pago en el Banco de la Nación.

El reintegro 6 es el siguiente pago para los fonavistas de las listas 1 a la 19. Pero está detenido. - Crédito Fenaf Perú

A espera del MEF para el Reintegro 6

Cabe recordar que en el último proceso para entregar mayores fondos a la Comisión Ad Hoc, la que se encarga de aprobar los nuevos grupos de beneficiarios, faltaba que el Banco de Materiales —la entidad financiera estatal que utilizó recursos del Fonavi para otorgar créditos destinados a la construcción— entregara la información de los exfonavista que pagaron sus créditos ante el Gobierno.

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Pero ahora que las observaciones del Ejecutivo fueran levantadas, ya el Tesoro Público tendrá que entregar los montos contemplados.

“Se ha concluido el proceso de la Ley 29231, en la cual el Banco de Materiales ha concluido levantar los informes. (...) Va haber un ingreso de S/340 millones a la Comisión Ad Hoc para los pagos siguientes”, reveló en su momento José Cortez, miembro de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú y la Comisión Ad Hoc.

El nuevo pago del Fonavi se aprobaría cuando el MEF entregue el presupuesto. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Pero ahora, los fonavistas llevan al menos desde julio esperando que se de esta transferencia para que se puedan financiar, no solo el siguiente grupo de pago, el Reintegro 6, sino también la Lista 23, que anteriormente se calculaba pagar en diciembre, pero que se aplaza al siguiente año, según revelo Luis Luzuriaga a Infobae Perú.

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Desde la Fenaf Perú se señalaba que el MEF tendría que transferir los montos a fin de septiembre, y en base a lo que se sabe que se demoran en aprobar los padrones (según declaraciones anteriores a Infobae Perú), el pago para los beneficiarios del Reintegro 6 se habría hecho en el mes de octubre.

“Yo creo que este fin de mes ya se debe entregar ese recurso íntegro. Va a pasar primero al Banco de Materiales, y despues a la Comisión Ad Hoc”, calculaba Cortez en reunión de información a los exfonavistas. Vale recordar que originalmente se calculaba que el pago se hicieran en julio, y luego, dada la falta de presupuesto, se fue postergando a agosto, septiembre y luego a octubre.

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El último pago fue el quinto: un programa informativo en vivo de Exitosa presenta al director AD Hoc para el pago de FONAVI. El segmento aborda el inicio del pago del quinto grupo de reintegro de FONAVI, con imágenes que muestran a personas formadas en filas en el exterior y el interior de una oficina con logotipos de FONAVI.

Sin embargo, ahora no hay fecha definida. Se espera que el MEF ratifique el convenio para que pase autorice la transferencia con una “resolución ministerial para que transfiere el dinero”.

“Ya está el dinero separado, falta que le ministro emita la resolución. Esta separado desde agosto”, revela Luzuriaga a Infobae Perú.

MEF priorizando impacto del fenómeno El Niño

Vale mencionar que, actualmente, las prioridades del Ejecutivo y el MEF está en afrontar el fenómeno El Niño. Para lo cual se ha confirmado la entrega de bonos a población vulnerable, y para los jubilados de la ONP se entregarían también apoyos económicos de alrededor de S/200.

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Desde S/40 hasta a más de S/10 mil. Fonavistas recibirán desde mañana pagos a modo de devolución de los aportes que realizaron al extinto fondo de vivienda. - Crédito Andina

Sin embargo, para los exfonavistas aún no se transfiere el dinero necesario. Es más, tampoco en las Leyes de Presupuesto y Deuda Pública están incluidos presupuesto para los pagos de devolución de aportes del 2027.

Mientras, la Comisión Ad Hoc seguirá sesionando para determinar los lineamientos de los siguiente grupos de pagos. La siguiente, según reveló Luzuriaga a Infobae Perú, será el próximo jueves 5 de noviembre.