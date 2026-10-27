Universitario vs Melgar: programación confirmada de los partidos por semifinales de la Liga Femenina 2026

Universitario chocará con Melgar por las semifinales de la Liga Femenina 2026. (futbol_para_ellas_pe)

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Universitario de Deportes afrontará las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 ante FBC Melgar, en una de las series que abrirán esta instancia.

La ‘U’ tendrá como rival al cuadro rojinegro, que consiguió su clasificación tras vencer por 8-0 a Carlos A. Mannucci en Arequipa. Las ‘characatas’ regresaron a las semifinales luego de un año, tras haber disputado esa misma fase durante el segundo campeonato.

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Universitario vs Melgar: programación de los partidos por semifinales de la Liga Femenina 2026

Universitario de Deportes definirá como local su serie ante FBC Melgar por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.

El partido de ida se disputará el domingo 1 de noviembre a las 13:00 horas en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa.

La revancha se jugará el lunes 9 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Monumental. La llave entregará uno de los cupos para la final del certamen.

Así se jugarán las semifinales de la Liga Femenina 2026

Dónde ver Universitario vs Melgar por la Liga Femenina 2026

Las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina serán transmitidas por Bicolor+ Premium, señal incluida en la plataforma TV360 by Bitel.

El acceso a los partidos tendrá un costo de S/ 6,99, una modificación frente a gran parte de la temporada, cuando los encuentros estuvieron disponibles sin una suscripción.

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Los usuarios interesados deberán enviar la palabra BICOLOR al número 6363 para completar el registro, según las indicaciones de la plataforma.

El anuncio generó cuestionamientos entre seguidores habituales de la competencia. Los comentarios en redes sociales advirtieron que el cambio en las condiciones de acceso podría afectar la difusión del torneo.

Parte de los aficionados también consideró que la medida puede reducir la cantidad de personas que acompañen los partidos.

La Liga Femenina Perú dejará de verse de forma gratuita a partir de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Crédito: (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así se jugarán las semifinales de la Liga Femenina 2026

Partidos de ida

FBC Melgar vs. Universitario (domingo 01 de noviembre / 13:00 horas / Estadio Monumental de la UNSA / Bicolor+ Premium)

Sporting Cristal vs. Alianza Lima (martes 03 de noviembre / 15:00 horas / Estadio Alberto Gallardo / Bicolor+ Premium)

Partidos de vuelta

Alianza Lima vs. Sporting Cristal (domingo 08 de noviembre / 13:00 horas / Estadio Alejandro Villanueva / Bicolor+ Premium)

Universitario vs. FBC Melgar (lunes 09 de noviembre / 15:00 horas / Estadio Monumental / Bicolor+ Premium)

Universitario debuta este jueves 15 de octubre en la Copa Libertadores Femenina 2026 - Crédito: X.

¿Cómo llegan Universitario y Melgar a las semifinales?

Universitario de Deportes buscará llegar a la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina y tendrá la opción de cerrar la temporada con el título nacional.

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El equipo crema terminó segundo en la fase regular, resultado que le permitió acceder de forma directa a las semifinales.

La ‘U’ enfrentará a FBC Melgar, que llega tras asegurar su lugar entre los cuatro mejores del Clausura con una victoria ante Carlos A. Mannucci en los cuartos de final.

Las cremas conquistaron el Torneo Apertura. Si también ganan el Clausura, serán proclamadas campeonas nacionales de manera automática.

La fase regular concluyó y dejó dos llaves en series de ida y vuelta, con Sporting Cristal ante Melgar y Alianza Lima frente a Yanapuma para definir a los clasificados restantes (Liga Femenina FPF)

Así se definirán las semifinales de la Liga Femenina 2026

Universitario de Deportes definirá como local la semifinal ante FBC Melgar en el Torneo Clausura de la Liga Femenina.

La serie se disputará en partidos de ida y vuelta. El cuadro rojinegro recibirá primero a las cremas, que cerrarán la llave en condición de local.

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El clasificado se determinará por los puntos obtenidos en ambos encuentros. Si existe igualdad, el criterio siguiente será la diferencia de goles y, si persiste la paridad, la definición se trasladará a los penales.

Universitario buscará sostener sus aspiraciones de avanzar a la final, mientras que Melgar intentará impedir que el cuadro crema continúe en la pelea por el título.