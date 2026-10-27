Feriado del 1 de noviembre cae domingo: ¿habrá descanso el lunes 2 y cómo se paga si trabajas?

Un calendario ilustra la coincidencia del feriado del 1 de noviembre con el domingo en Perú, una fecha que no se traslada al lunes y mantiene reglas específicas de compensación laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El calendario vuelve a generar dudas entre los trabajadores peruanos. Este domingo 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos y la fecha mantiene su condición de feriado nacional, tanto para el sector público como para el privado. Sin embargo, al coincidir con domingo, no todos tendrán un día adicional de descanso ni necesariamente recibirán un pago extra.

El calendario oficial del Estado confirma que el 1 de noviembre de 2026 es feriado nacional. En cambio, el lunes 2 de noviembre no ha sido declarado feriado ni día no laborable de alcance general, por lo que no habrá un “puente” que extienda automáticamente el descanso hasta el inicio de la siguiente semana.

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La situación dependerá principalmente de si el domingo forma parte de la jornada habitual del trabajador o corresponde a su descanso semanal.

Un calendario marca el feriado del 1 de noviembre de 2026 en Perú junto con elementos vinculados al cálculo de la remuneración laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿El feriado del 1 de noviembre pasa al lunes 2?

No. En Perú, los feriados nacionales se disfrutan en la fecha establecida por ley y no se trasladan automáticamente cuando coinciden con sábado o domingo.

Por ello, quienes normalmente descansan los domingos mantendrán ese día libre, pero no obtendrán otro descanso adicional el lunes 2 de noviembre solo porque el feriado coincidió con su descanso semanal.

La regla general establece que, cuando un feriado coincide con el día de descanso semanal obligatorio, ambos se consideran cumplidos en la misma jornada y corresponde un solo pago diario. La excepción es el 1 de mayo, Día del Trabajo, que tiene un tratamiento especial.

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Si trabajaste en feriado y no te dan como recompensa un día de descanso, deberás recibir un monto adicional a tu remuneración mensual. | Andina

¿Cuándo corresponde el llamado “triple pago”?

La situación cambia para quienes deban trabajar el domingo 1 de noviembre.

De acuerdo con Sunafil, si una persona trabaja durante un feriado y no recibe posteriormente un descanso sustitutorio, tiene derecho a la remuneración correspondiente a la jornada realizada más una sobretasa del 100%. A ello se suma el pago del feriado, que ya forma parte de su remuneración ordinaria.

Por eso suele hablarse de un “triple pago”:

una remuneración correspondiente al feriado;

una remuneración por el trabajo efectuado;

y una remuneración adicional equivalente a la sobretasa del 100%.

Por ejemplo, si la remuneración diaria de un trabajador es de S/100, trabajar el feriado sin obtener un descanso sustitutorio representa S/200 adicionales al pago del feriado ya incluido en su remuneración regular.

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Si el empleador acuerda otorgar otro día de descanso en compensación, no corresponde esa sobretasa adicional.

Un trabajador revisa documentos junto a un calendario y monedas que representan la gestión de pagos por el feriado del 1 de noviembre en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ocurre si el domingo ya era mi día de descanso?

Este es uno de los puntos que puede generar mayor confusión en 2026.

Si el domingo 1 de noviembre era el descanso semanal habitual del trabajador y no presta servicios durante esa jornada, la coincidencia con el feriado no genera por sí misma un pago adicional ni obliga a trasladar el descanso a otro día.

Distinto es el caso de quienes tienen jornadas rotativas y normalmente trabajan los domingos. Para ellos, el 1 de noviembre mantiene su condición de feriado y se aplican las reglas correspondientes al trabajo realizado en esa fecha.

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Un calendario marcado en el 1 de noviembre junto a dinero y una calculadora ilustran el cálculo de la remuneración de los trabajadores en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué el 1 de noviembre es feriado?

El Día de Todos los Santos es una celebración de tradición católica dedicada a recordar a los santos reconocidos por la Iglesia y también a quienes, según la doctrina cristiana, alcanzaron la santidad aunque no cuenten con una festividad individual.

En Perú, la fecha está incorporada al calendario de feriados nacionales. También mantiene una fuerte tradición familiar: muchas personas aprovechan esos días para visitar cementerios y recordar a familiares fallecidos.

Una trabajadora revisa su boleta de pago ante las disposiciones laborales por el feriado del 1 de noviembre en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los próximos feriados de 2026?

Después del 1 de noviembre quedarán tres feriados nacionales antes de terminar el año: el martes 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción, el miércoles 9 de diciembre por la Batalla de Ayacucho y el viernes 25 de diciembre por Navidad.

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A diferencia del 1 de noviembre, Navidad caerá viernes, por lo que sí permitirá formar un fin de semana de tres días para quienes habitualmente no trabajan sábado ni domingo.