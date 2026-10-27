“Soy muy intenso”, el presidente de Géminis se defendió sobre polémica reacción en derrota frente Circolo por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

El presidente de Géminis se defendió sobre polémica reacción en derrota frente Circolo por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

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Deportivo Géminis no ha tenido un buen arranque de temporada en la Liga Peruana de vóley 2026/2027: lleva dos partidos sin poder ganar y se encuentra en el fondo de la tabla de posiciones. Las ‘guerreras’ sufrieron una dura derrota por 3-2 frente Circolo Sportivo Italiano con parciales de 23-25, 23-25, 25-22, 25-19 y 13-15 por la fecha 2.

Fue un duelo emocionante e intenso y así se vivió en las tribunas. Luis Linares, presidente del club de Comas, se volvió viral tras ser captado con una reacción que generó polémica en plena transmisión del encuentro.

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Las cámaras de Latina Televisión grabaron al mandamás de la institución muy efusivo cuando su equipo perdió un punto. Su malestar traspasó las pantallas y generaron muchas reacciones. Linares se pronunció al respecto y explicó del por qué de su conducta.

“Yo soy un aficionado al voleibol; yo soy muy intenso para el voleibol. Y esto no es de ahora, esto es de siempre. Y no solo con Géminis. Cuando fui presidente de la federación, era igual; cuando era directivo, era igual. Y no es solo cuando veo un partido. ¿Quieren que Lucho Linares vaya a sentarse al coliseo a mirar y esté mordiéndose las uñas? No, ese día, ¿para qué voy a ir? Me quedo sentado en mi casa a verlo por televisión o me voy del voleibol", apuntó el titular de Géminis en conversación con el programa ‘Mate Galáctico’.

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Luis Linares instó a la Federación Peruana de Vóley a corregir el reglamento ante este nuevo caso. Créditos: Mate Galáctico.

Además, Luis aseguró que seguirá viviendo con intensidad los cotejos de su equipo. “Yo estoy muy intenso para hacer voleibol, no solo con Géminis, sino con el voleibol en general. Me apasiona esta disciplina. Puedo tener muchos detractores, y efectivamente estoy bien, pero ¿qué puedo hacer? Era el momento, el calor del partido y, bueno, se ponchó y se ponchó. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Es una reacción un tanto natural”.

¿Cuándo regresa Natalia Málaga a drigir Deportivo Géminis?

Natalia Málaga volverá a los entrenamientos de Deportivo Géminis luego de ausentarse del banquillo durante las primeras jornadas de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

La entrenadora peruana no estuvo en la zona técnica durante los dos primeros partidos del equipo de Comas. En su lugar apareció su asistente, Byung Tae Seo.

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Las ‘guerreras’ comenzaron la fase 1 sin victorias tras sus derrotas ante Regatas Lima y Circolo Sportivo Italiano. La ausencia de Málaga llamó la atención entre los aficionados, en especial por el inicio del cuadro tricolor.

La entrenadora peruana volverá al banquillo luego de su equipo pierda ante Regatas Lima y Circolo Sportivo Italiano. Créditos: Mate Galáctico.

El presidente del club, Luis Linares, explicó la situación en una entrevista con el podcast Mate Galáctico. “El domingo ya regresa Natalia y ella también es un adicional, es un plus para el equipo”, afirmó.

El dirigente indicó que la extécnica de la selección peruana de vóley retomará las prácticas desde el lunes. Además, adelantó que volverá al banco para la cuarta fecha.

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Linares atribuyó la ausencia a un compromiso contractual pactado previamente. Según señaló, la dirigencia de Géminis conocía esa situación y la entrenadora no pudo acompañar al plantel durante tres semanas.

Natalia Málaga se suma a Deportivo Géminis luego de las dos derrotas sufridas en el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Próximo partido de Deportivo Géminis en la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Deportivo Géminis buscará recuperarse en la Liga Peruana de Vóley tras un inicio sin triunfos y con un calendario que volverá a exigir al equipo de Comas.

El próximo rival será Universidad San Martín, que ganó sus dos primeros partidos ante Deportivo Soan y el club de Pueblo Libre. El encuentro se disputará el sábado 31 de octubre a las 17:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

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Latina TV transmitirá el partido por señal abierta mediante los canales 2 y 702 HD. La emisión también estará disponible en la página web y la aplicación de la televisora.

Los aficionados podrán seguir el compromiso, además, a través de las redes sociales de la Federación Peruana de Vóley (FPV).