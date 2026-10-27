Perú

La misa del papa León XIV toma forma en Pimentel con el 30% del estrado instalado

Unos 70 trabajadores participan en el montaje de la plataforma donde el pontífice celebrará la misa del 13 de noviembre. La organización prevé reforzar las labores con hasta 220 operarios

El altar para la misa del papa León XIV tendrá vitrales, flores y una amplia cubierta|
El altar para la misa del papa León XIV tendrá vitrales, flores y una amplia cubierta| Foto: Gobierno Regional de Lambayeque/Exitosa
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La construcción de la estructura principal para la misa del papa León XIV en las Pampas de Pimentel, en Lambayeque, alcanzó un avance aproximado del 30%, según informó RPP Noticias. Esta zona deberpa quedar listo para el 13 de noviembre, donde se llevará el encuentro entre el sumo pontífice y los fieles.

El estrado oficial se levanta en un terreno de unas 55 hectáreas, de las cuales cinco estarán destinadas a la plataforma desde la que el pontífice celebraría la ceremonia junto a obispos, sacerdotes y otros integrantes del clero.

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De acuerdo con el reporte, cerca de 70 trabajadores participan en el montaje inicial de la infraestructura. La organización prevé que esa cifra aumente en los próximos días con la llegada de entre 200 y 220 operarios, con el objetivo de concluir las labores a más tardar dos días antes de la visita.

Así será el estrado principal para la misa del papa León XIV en Pimentel| Foto: Gobierno Regional de Lambayeque
Así será el estrado principal para la misa del papa León XIV en Pimentel |Foto: Gobierno Regional de Lambayeque

¿Dónde se encuentra las pampas de Pimentel?

Las pampas de Pimentel se encuentran a unos cuatro kilómetros del mar, frente al sector de las playas Las Rocas, en el distrito de Pimentel. El lugar está ubicado en la vía que conecta ese distrito con Santa Rosa, a unos 30 minutos del centro de Chiclayo.

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Durante la transmisión, la reportera Rosa María Loro señaló que las estructuras llegaron al área el último viernes. La Diócesis de Chiclayo realizó una bendición de los elementos que se utilizarán para el montaje, actividad en la que también participó el gobernador regional de Lambayeque.

La infraestructura contempla la instalación del estrado principal, además de espacios operativos para los trabajadores y para la organización de la ceremonia multitudinaria.

Asimismo, reportaron que las labores avanzan pese a las lluvias registradas durante la madrugada en Chiclayo. En la zona, la temperatura era de 27 °C, con una sensación térmica de 31 °C.

Chiclayo inaugura una exposición sobre los años de Robert Prevost en el país| Foto: AFP/Difusión
Chiclayo inaugura una exposición sobre los años de Robert Prevost en el país| Foto: AFP/Difusión

¿Cómo será la estructura para la misa?

El estrado principal para la misa del papa León XIV será una estructura elevada con una amplia cubierta a dos aguas, diseñada para albergar el altar, al pontífice y a los integrantes del clero que participen en la ceremonia. La propuesta visual prevé una fachada revestida con materiales de apariencia artesanal y una composición central inspirada en la arquitectura religiosa, con vitrales que representan figuras vinculadas a la tradición católica.

En el centro estará ubicado el altar, bajo un crucifijo de gran tamaño, mientras que a los lados se dispondrán los asientos para obispos, sacerdotes y autoridades eclesiásticas. El acceso frontal contará con una escalera cubierta por una alfombra roja y barandas de madera. La estructura también incluirá arreglos florales en la parte baja y una imagen de la Virgen en uno de sus extremos.

Su conexión con Chiclayo

El próximo reencuentro entre el papa León XIV y los fieles de Lambayeque tendrá como antecedente una relación forjada durante los ocho años en que Robert Prevost Martínez estuvo al frente de la Diócesis de Chiclayo. Su trabajo pastoral, las visitas a comunidades rurales y su intervención durante emergencias marcaron su vínculo con la región del norte peruano.

Prevost llegó a Chiclayo después de casi tres décadas de labor religiosa en el Perú. En noviembre de 2014, el papa Francisco lo designó administrador apostólico de la diócesis. El 12 de diciembre de ese año recibió la ordenación episcopal en la Catedral Santa María de Chiclayo.

Durante su permanencia en Chiclayo, el entonces obispo mantuvo una presencia frecuente en las actividades parroquiales, celebraciones litúrgicas y festividades religiosas de Lambayeque. Los fieles comenzaron a identificarlo como el “padre Roberto”, una denominación que reflejó la cercanía construida con las comunidades de la diócesis.

La relación entre el obispo y los lambayecanos adquirió otra dimensión durante El Niño Costero de 2017. Las inundaciones y los desbordes afectaron diversas zonas de la costa norte peruana, por lo que Prevost recorrió localidades aisladas y acompañó la entrega de ayuda humanitaria recolectada por las parroquias de la diócesis.

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