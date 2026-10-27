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Sin jugadoras de Alianza Lima y Universitario en el top 5, la tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras fecha 2

Sofía Neves se mantiene al frente del ranking gracias a sus actuaciones con Rebaza Acosta en sus dos primeros partidos del campeonato peruano. Conoce la nómina completa

Tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras fecha 2: sin jugadoras de Alianza Lima y Universitario en el top 5.
Tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras fecha 2: sin jugadoras de Alianza Lima y Universitario en el top 5.
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La fecha 2 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 terminó dejando muchos grandes partidos y también buenas actuaciones individualidades. Así se viene formando la tabla de máxima anotadoras con una clara líder y revelación del torneo.

Más allá de lo inesperado del primer lugar, llama la atención que el top cinco no incluya a ninguna voleibolista de Universitario de Deportes ni Alianza Lima. La jugadora más cercana de uno de los dos clubes capitalinos es Catherine Flood, quien ocupa la sexta posición con 36 puntos.

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Por su parte, Alianza recién aparece en el ranking con Ysabella Sánchez, ubicada en la décima casilla. La atacante fue una de las figuras de las vigentes tricampeonas en el clásico ante Regatas Lima, disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Mira el emocionante resumen del partido de vóley donde Alianza Lima se alzó con la victoria ante Regatas Lima con un marcador de 3-2. ¡Celebra con el equipo campeón! - Lima

Conoce a continuación la lista de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley luego de disputarse la fecha 2:

La tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley

Sofía Neves es la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley tras la segunda fecha. La uruguaya, que destacó con Rebaza Acosta ante Alianza Lima en el debut, mantuvo su nivel en el ajustado triunfo frente a Atlético Atenea.

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Rebaza Acosta es el club con mayor presencia en la lista de las 15 máximas anotadoras. Además de Neves, aparecen la central estadounidense Aayinde Smith, que superó los 30 puntos, y Astrid Ruiz, punta que ha destacado entre las jugadoras nacionales del campeonato.

El top cinco está integrado únicamente por extranjeras: la estadounidense Katy Ryan, de Regatas Lima; la argentina Nayla Da Silva, de Atlético Atenea; la norteamericana Emily Zinger, de Universidad San Martín; y la dominicana Vielka Peralta, de Deportivo Géminis.

  1. Sofía Neves (Rebaza Acosta) — 60 puntos
  2. Katy Ryan (Regatas Lima) — 52 puntos
  3. Nayla Da Silva (Atlético Atenea) — 47 puntos
  4. Emily Zinger (San Martín) — 37 puntos
  5. Vielka Peralta (Deportivo Géminis) — 37 puntos
  6. Catherine Flood (Universitario) — 36 puntos
  7. Eugenia Nosach (Circolo) — 36 puntos
  8. Nicole Pérez (Atlético Atenea) — 33 puntos
  9. Aayinde Smith (Rebaza Acosta) — 32 puntos
  10. Ysabella Sánchez (Alianza Lima) — 31 puntos
  11. Grace Kelly (Deportivo Wanka) — 30 puntos
  12. Daniela Uribe (Olva Latino) — 29 puntos
  13. Allison Holland (Alianza Lima) — 28 puntos
  14. Kiara Montes (Regatas Lima) — 26 puntos
  15. Astrid Ruiz (Rebaza Acosta) — 26 puntos
La tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
La tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: Perú Voley.

Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Sábado 31 de octubre

  • 14:45 horas: Deportivo Soan vs Deportivo Wanka
  • 17:00 horas: Universidad San Martín vs Deportivo Géminis
  • 19:00 horas: Universitario de Deportes vs Olva Latino

Domingo 1 de noviembre

  • 14:15 horas: Perú Sub-19 vs Rebaza Acosta
  • 16:30 horas: Regatas Lima vs Atlético Atenea
  • 18:30 horas: Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano
Programación de la fecha 7 de la Fase 1 - Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Programación de la fecha 7 de la Fase 1 - Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Latina

Dónde ver los partidos de la fecha 3

Todos los partidos de la fecha 3 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley serán transmitidos en señal abierta por Latina Televisión, a través de los canales 2 y 702 HD. También podrán verse en la plataforma web y la aplicación oficial de la televisora.

Las plataformas digitales de la Federación Peruana de Vóley ofrecerán cobertura de la jornada. Infobae Perú seguirá el minuto a minuto de cada encuentro, con las incidencias, los resultados y la actualización de la tabla de posiciones.

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