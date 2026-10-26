Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.

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La fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 comenzará este martes 27 de octubre y tendrá como principal atractivo el clásico entre Sporting Cristal y Alianza Lima. La jornada se extenderá hasta el miércoles 4 de noviembre, día en que Universitario de Deportes recibirá a Sport Boys en el estadio Monumental.

El primer partido será Juan Pablo II ante Sport Huancayo en Chongoyape. El cuadro local buscará recuperarse luego de su derrota ante la ‘U’, mientras que el ‘rojo matador’ llegará impulsado por su reciente victoria frente a Alianza Atlético y con la misión de sostener el liderato del certamen.

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El miércoles 28 de octubre se disputarán cuatro encuentros. ADT recibirá a CD Moquegua, mientras que FC Cajamarca enfrentará a UTC en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. La programación de ese día continuará con Alianza Atlético ante Deportivo Garcilaso en Sullana. Cienciano y Atlético Grau cerrarán la jornada de ese día en Cusco.

El ‘rico garci’ se encuentra en la expectativa de la lucha por la punta y, de haber un traspié del elenco huancaíno, podría tomar ese lugar de privilegio, dependiendo de otros resultados.

Deportivo Garcilaso es uno de los equipos que lucha por el Torneo Clausura 2026. - créditos: Liga 1

El jueves 29 de octubre tendrá tres partidos. Los Chankas se medirá en casa con Cusco FC, antes de los dos duelos que concentrarán la atención de la fecha.

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Sporting Cristal vs Alianza Lima será el partido central de la jornada. El encuentro se jugará en el estadio Alberto Gallardo y reunirá a dos equipos que persiguen el liderato del Torneo Clausura. Encuentro picante entre ambas escuadras, en el que el perdedor se podría despedir de la pelea del campeonato.

La actividad del jueves se completará con Melgar frente a Comerciantes Unidos en Arequipa. El ‘dominó’ es quinto y también cuenta con chances intactas, aunque las ‘águilas cutervinas’ quieren conseguir un resultado positivo para asegurar su permanencia en Primera División.

El cuadro 'blanquimorado' se llevó triunfazo agónico por 1-0 en condición de visita - Crédito: L1MAX.

La fecha cerrará el miércoles 4 de noviembre con Universitario contra Sport Boys en el estadio Monumental. Los ‘cremas’ son segundos con 27 puntos, después de vencer a Juan Pablo II, y requieren del triunfo para continuar a una unidad de Sport Huancayo. En tanto, la ‘misilera’ llegará luego de derrotar a FC Cajamarca y buscará dar un golpe en Ate. El partido fue reprogramado para noviembre debido a razones de seguridad vinculadas a la Procesión del Señor de los Milagros.

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Finalmente, L1 MAX y su plataforma de streaming, Liga 1 Play, se encargarán de la transmisión de todos los partidos del campeonato peruano. Los compromisos también estarán disponibles mediante los operadores autorizados que incluyen esa señal en su programación.

Universitario derrotó 3-0 a Juan Pablo II con goles de Edison Flores, Gianluca Lapadula y Azulgaray en partido por el Torneo Clausura del Torneo Clausura 2026

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Martes 27 de octubre

- Juan Pablo II vs Sport Huancayo (15:00 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

Miércoles 28 de octubre

- ADT vs CD Moquegua (11:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- FC Cajamarca vs UTC (13:15 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso (15:30 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

- Cienciano vs Atlético Grau (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Jueves 29 de octubre

- Los Chankas vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

- Sporting Cristal vs Alianza Lima (15:30 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Melgar vs Comerciantes Unidos (19:30 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

Miércoles 4 de noviembre

- Universitario de Deportes vs Sport Boys (20:30 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1