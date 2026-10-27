¿Se podrán reservar las entradas para la misa del Papa León XIV? Esto dice Ticketmaster

Las entradas para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas son gratuitas y estarán disponibles a través de Ticketmaster del 5 al 8 de noviembre. (CAptura de video / Ticketmaster)

Guardar

La expectativa por conseguir una entrada para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas aumenta conforme se acerca la apertura del registro. Una de las principales dudas es si será posible reservar un pase con anticipación y completar posteriormente los datos de los asistentes.

La información oficial difundida hasta el momento no contempla un sistema de reserva anticipada para esta celebración. Las entradas serán habilitadas al público general a través de Ticketmaster Perú durante los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre, y deberán gestionarse mediante el procedimiento establecido para el evento.

PUBLICIDAD

Lo que sí pueden hacer los interesados antes de esas fechas es crear una cuenta en Ticketmaster y verificar sus datos personales. Tener el usuario preparado puede ahorrar tiempo cuando se habilite el evento, pero no otorga prioridad, aparta un bloque ni garantiza una entrada.

Ver al papa León XIV será totalmente gratis y las entradas deberán ser adquiridas desde el 5 al 8 de noviembre para ingresar a la misa (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Se puede apartar una entrada y terminar el registro después?

Ticketmaster explica, de manera general para sus procesos de venta, que cuando un usuario selecciona entradas dispone de unos minutos para completar la operación. Si abandona el procedimiento o no lo termina dentro del tiempo previsto, puede perder la selección realizada.

En otras palabras, ese periodo temporal no funciona como una reserva para volver horas o días después. Una vez habilitadas las entradas para la misa, será recomendable tener a la mano toda la información necesaria para completar el registro sin interrupciones.

PUBLICIDAD

Te mostramos cómo adquirir tus entradas para la Misa del Papa León XIV paso a paso. Desde la creación de tu cuenta en Ticketmaster hasta la confirmación de tus entradas, te guiamos en todo el proceso.

En este caso no habrá que realizar ningún pago: las entradas son 100% gratuitas. Sin embargo, sí será necesario completar la nominación de cada asistente antes de confirmar la operación.

La propia Ticketmaster advierte además sobre páginas o terceros que ofrecen supuestas “reservas” antes de que los tickets oficiales hayan sido puestos a disposición del público. La plataforma recomienda utilizar únicamente los canales autorizados y esperar la apertura oficial del evento.

Qué datos conviene tener preparados

Cada usuario podrá solicitar hasta ocho entradas, incluida la propia y las correspondientes a siete acompañantes. Si se solicitan varias en una misma operación, todas serán asignadas al mismo bloque disponible.

PUBLICIDAD

Para completar el registro será necesario ingresar correctamente nombres, apellidos y número de documento de cada persona que asistirá. Los ciudadanos peruanos deberán consignar su DNI, mientras que los extranjeros podrán registrarse con pasaporte o carné de extranjería.

Un boleto digital de Ticketmaster detalla el acceso gratuito a la misa del Papa León XIV programada en la Base Aérea Las Palmas de Lima. (YouTube)

Este punto es particularmente importante porque se trata de entradas nominadas e intransferibles. Al momento de ingresar a Las Palmas, cada asistente deberá presentar el código QR correspondiente y el documento utilizado durante el registro.

Una vez confirmada la operación, la entrada digital quedará almacenada en la sección “Mis Entradas” de la cuenta de Ticketmaster y podrá presentarse desde el celular o impresa.

PUBLICIDAD

La misa será el 16 de noviembre

La celebración presidida por León XIV está programada para el lunes 16 de noviembre a las 10:30 a. m. en la Base Aérea Las Palmas y será una de las últimas actividades públicas del pontífice durante su visita al Perú.

Las puertas comenzarán a habilitarse desde las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre, con el objetivo de distribuir progresivamente el ingreso durante la madrugada. Cada boleto tendrá asignado un bloque, una puerta y un horario de acceso, información que deberá respetarse al momento de llegar al recinto.

El papa León XIV ofrecerá una misa en la Base Aérea Las Palmas, recinto que espera recibir más de un millón de fieles.

La organización también ha recomendado evitar el uso de vehículos particulares y optar por el transporte público, debido al despliegue de seguridad y los cierres perimétricos previstos en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas.

PUBLICIDAD

Dentro del recinto estarán disponibles puntos gratuitos de hidratación, servicios higiénicos, carpas de atención médica y ambulancias distribuidas en distintos sectores. Las personas con discapacidad o movilidad reducida, además, dispondrán de una zona habilitada y un acceso diferenciado por la Puerta N.º 2.

Por ello, quienes quieran asistir pueden adelantar desde ahora únicamente la creación y revisión de su cuenta en Ticketmaster. La entrada, en cambio, deberá obtenerse cuando el registro sea habilitado oficialmente y completarse dentro del proceso correspondiente.