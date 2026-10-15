Señor de los Milagros en Lima: calles cerradas y rutas alternas por las procesiones del domingo 18 y lunes 19 de octubre

Cierres por dos días consecutivos: la Municipalidad Metropolitana de Lima restringirá el tránsito vehicular el domingo 18 y el lunes 19 de octubre por el segundo y tercer recorrido del Señor de los Milagros.

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La Municipalidad Metropolitana de Lima implementará restricciones temporales al tránsito vehicular durante dos jornadas consecutivas de octubre por los recorridos del Señor de los Milagros. Las medidas modificarán la circulación en calles y avenidas del Cercado de Lima y La Victoria, por lo que los conductores deberán considerar los cambios antes de desplazarse por estas zonas.

El operativo municipal contempla cierres progresivos de las vías incluidas en los itinerarios procesionales. La aplicación de estas restricciones dependerá del avance de la imagen religiosa, con el propósito de liberar los tramos que queden despejados y restablecer el tránsito cuando las condiciones lo permitan.

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La Gerencia de Movilidad Urbana estará a cargo del despliegue de inspectores de tránsito para orientar a conductores y peatones. El personal brindará indicaciones en los puntos afectados y ayudará a organizar la circulación por las calles que permanezcan habilitadas durante las actividades religiosas.

Las intervenciones comenzarán el domingo 18 de octubre y continuarán el lunes 19, con horarios específicos para cada recorrido. La Municipalidad de Lima también estableció rutas alternas para el transporte público que atraviese los sectores comprendidos en el plan de desvíos.

Segundo recorrido del Señor de los Milagros: calles afectadas el domingo 18 de octubre

El segundo recorrido procesional comenzará con el cierre progresivo de vías desde las 6:00 a. m. del domingo 18 de octubre. Según la Municipalidad Metropolitana de Lima, las restricciones se mantendrán hasta las 4:00 a. m. del lunes 19, aunque la reapertura de cada tramo dependerá del paso de la procesión.

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El itinerario comprende las siguientes calles y avenidas del Cercado de Lima:

Jirón Huancavelica.

Avenida Tacna.

Jirón Ica.

Jirón de la Unión.

Jirón Junín.

Jirón Carabaya.

Jirón Ucayali.

Avenida Abancay.

Jirón Huanta.

Jirón Áncash.

Jirón Maynas.

Jirón Huánuco.

La restricción no implicará que todas las vías permanezcan cerradas durante el mismo periodo. La Gerencia de Movilidad Urbana aplicará las interrupciones de manera progresiva y permitirá la circulación conforme la imagen religiosa avance y los sectores queden libres.

Los conductores que necesiten transitar por el centro de la capital deberán considerar posibles cambios en sus desplazamientos, especialmente en las calles que conectan con el recorrido procesional.

Tercer recorrido: restricciones en el Cercado de Lima y La Victoria

Las restricciones comenzarán a las 6:00 a. m. de cada jornada y se extenderán, según lo programado, hasta las 4:00 a. m. del día siguiente.

El lunes 19 de octubre se ejecutará el operativo correspondiente al tercer recorrido del Señor de los Milagros. La Municipalidad de Lima programó el inicio de los cierres a las 6:00 a. m. de esa jornada, con una duración prevista hasta las 4:00 a. m. del martes 20 de octubre.

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El itinerario incluye vías del Cercado de Lima y La Victoria. Entre los puntos comprendidos figuran el jirón Huánuco, el jirón Puno, el jirón Antonio Bazo y la avenida Grau. La procesión también pasará por el jirón Tarata, el jirón Cangallo y la avenida Nicolás de Piérola.

El recorrido continuará por la avenida Abancay, el jirón Leticia, el jirón Carlos Zavala y el jirón Miguel Aljovín. Posteriormente, comprenderá la avenida Paseo de la República, el jirón Carabaya y la plaza San Martín, antes de seguir por el jirón de la Unión y la avenida Tacna hasta llegar al jirón Huancavelica.

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Al igual que el domingo, los cierres se aplicarán por tramos. La habilitación de las calles dependerá del avance de la procesión, de modo que el tránsito pueda recuperarse en los sectores despejados sin esperar a que termine todo el recorrido.

Rutas alternas para el transporte público durante las procesiones

La Gerencia de Movilidad Urbana estableció vías alternativas para los servicios de transporte público que circulen por los sectores afectados. Las modificaciones contemplan distintas opciones según el punto de interferencia y el sentido de desplazamiento de las unidades.

Entre las vías consideradas para los desvíos figuran las avenidas Miguel Grau, Nicolás de Piérola y Abancay. El esquema también incluye el jirón Amazonas, el puente Huánuco y las avenidas Manco Cápac, Paseo de la República, México y Parinacochas.

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El jirón García Naranjo forma parte de las calles previstas para facilitar la circulación del transporte público durante las restricciones. La ruta que deberá seguir cada unidad dependerá del sector en el que encuentre el cierre y de las indicaciones establecidas para ese punto.

La Municipalidad de Lima desplegará inspectores para orientar a los conductores y peatones durante ambas jornadas. La presencia del personal municipal permitirá informar sobre las vías habilitadas y los cambios de circulación a medida que avance el recorrido religioso.

Recomendaciones de la Municipalidad de Lima para los conductores

Inspectores de la Gerencia de Movilidad Urbana orientarán a conductores y peatones sobre los cambios de circulación y las vías habilitadas.

La comuna limeña recomienda planificar los desplazamientos con anticipación y considerar las restricciones previstas para el domingo 18 y el lunes 19 de octubre. También solicita utilizar las rutas alternas establecidas y respetar las indicaciones de los inspectores de tránsito.

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Los usuarios que necesiten cruzar el Cercado de Lima o desplazarse por sectores de La Victoria deberán tener en cuenta los horarios del operativo y las calles incluidas en los itinerarios. La circulación podrá variar durante cada jornada debido al carácter progresivo de los cierres y las reaperturas.

Las medidas estarán vigentes dentro de los periodos establecidos para cada recorrido, mientras que la recuperación del tránsito en las calles intervenidas se realizará conforme avance la procesión del Señor de los Milagros.