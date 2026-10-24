Conciertos y fiestas por Halloween 2026: fechas, precios y dónde comprar las entradas

Conciertos y fiestas en Halloween 2026: fechas, precios y dónde comprar entradas

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Lima se prepara para celebrar Halloween y el Día de la Canción Criolla el sábado 31 de octubre con una agenda que reúne teatro, salsa, música criolla, reguetón y fiestas temáticas. Las opciones incluyen propuestas familiares en Miraflores, espectáculos con artistas peruanos y eventos masivos para quienes buscan bailar hasta la madrugada.

Halloween 2026 tendrá opciones para distintos públicos y presupuestos. Algunas actividades ya difundieron sus precios y plataformas de venta, mientras que otras reciben reservas mediante contacto directo o mantienen el valor de las entradas pendiente de confirmación.

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Entre los eventos anunciados figura la fiesta Salsa de Terror, con Josimar, Combinación de La Habana, María Grazia Polanco y Jeinson Manuel; el espectáculo criollo Brujería Criolla, con Marco Polo Campos y Tefi Valenzuela; además del Reggaetón Lima Festival 7 y el Super Tono Noventero.

Salsa de Terror en Kímbara VIP

Los amantes de la música tropical tendrán una opción para celebrar Halloween en Lince con Salsa de Terror. El evento reunirá en un mismo escenario a Josimar y su Yambú, Combinación de La Habana, María Grazia Polanco y Jeinson Manuel.

La fiesta se realizará en Kímbara VIP y propone una noche con salsa, timba y sonidos tropicales. La producción plantea una celebración temática por Halloween para quienes quieran asistir disfrazados o simplemente disfrutar de una jornada de baile con amigos.

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La cartelera reúne artistas vinculados con distintos estilos de la salsa. La propuesta busca convertirse en una alternativa para el público que prefiere la música en vivo y las pistas de baile durante una de las noches más concurridas del año.

El material difundido invita a realizar reservas e informes a través de un número telefónico. Sin embargo, no precisa el precio de las entradas ni las modalidades de acceso al local.

LUGAR: Kímbara VIP, avenida Petit Thouars 2481, Lince.

FECHA: Sábado 31 de octubre.

ARTISTAS: Josimar y su Yambú, Combinación de La Habana, María Grazia Polanco y Jeinson Manuel.

ENTRADAS: Precio no especificado. Informes y reservas al 922 209 838.

Josimar y su Yambú, Combinación de La Habana, María Grazia Polanco y Jeinson Manuel integran el cartel de Salsa de Terror

Brujería Criolla con Marco Polo Campos y Tefi Valenzuela

La música criolla y el desamor serán el eje de Brujería Criolla, espectáculo que reunirá a Marco Polo Campos y Tefi Valenzuela en La Estación de Barranco. La función se realizará el sábado 31 de octubre, fecha en la que coinciden las celebraciones por Halloween y el Día de la Canción Criolla.

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La puesta propone un recorrido musical por canciones vinculadas con el amor, las decepciones, las traiciones y el despecho. Marco Polo Campos interpretará repertorio criollo, mientras que Tefi Valenzuela combinará sus facetas de cantante y actriz en una función que también tendrá interacción con el público.

Los asistentes podrán participar en un enfrentamiento musical entre hombres y mujeres, con canciones dedicadas a los conflictos sentimentales. La producción anunció invitados especiales y señaló que el público podrá asistir con disfraces.

Además, quienes destaquen con sus caracterizaciones podrán recibir un baño de florecimiento en vivo. El evento tiene como eje la idea de que, si el despecho se vive mejor cantando, debe ser “con guitarra y cajón”.

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LUGAR: La Estación de Barranco.

FECHA: Sábado 31 de octubre de 2026.

HORA: 7.30 p. m.

ARTISTAS: Marco Polo Campos y Tefi Valenzuela.

ENTRADAS: A la venta en Teleticket. El precio no fue precisado en la información difundida.

Marco Polo Campos y Tefi Valenzuela protagonizarán Brujería Criolla en La Estación de Barranco.

Reggaetón Lima Festival 7

El Estadio Nacional recibirá el Reggaetón Lima Festival 7, una edición especial por Halloween que promete una extensa jornada de música urbana. El evento comenzará desde las 4.00 p. m. y tiene una duración aproximada de 10 horas.

La propuesta está dirigida a quienes buscan una fiesta masiva con artistas del género urbano. El festival contará con diferentes zonas para el público, desde el sector Norte hasta espacios en Occidente, Oriente y Platinum Stand Up.

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Las entradas se venden mediante Teleticket y los valores dependen de la ubicación elegida. Los precios regulares anunciados van desde S/ 150,50 para Norte hasta S/ 558 para Platinum Stand Up. También hay cajas completas disponibles desde S/ 5.500,80.

La organización ha anunciado descuentos en la plataforma de venta, por lo que se recomienda revisar la disponibilidad antes de realizar la compra.

LUGAR: Estadio Nacional, calle José Díaz s/n, Cercado de Lima.

FECHA: Sábado 31 de octubre.

HORA: Desde las 4.00 p. m.

ENTRADAS: Desde S/ 150,50 hasta S/ 558, según zona, en Teleticket. Cajas completas desde S/ 5.500,80.

El Reggaetón Lima Festival 7 se realizará en el Estadio Nacional con una edición especial por Halloween.

Super Tono Noventero: edición Halloween

Quienes prefieran revivir la música y la estética de los años noventa podrán asistir al Super Tono Noventero: edición Halloween. La fiesta se desarrollará en Zentro Convenciones, en el Centro de Lima, y tendrá una propuesta temática con producción audiovisual, zona de videojuegos y artistas invitados.

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El evento está pensado para el público que busca una celebración retro, con música asociada a una década que mantiene presencia en las fiestas temáticas. La organización anunció una duración aproximada de ocho horas.

El ingreso está previsto desde las 9.00 p. m. Las entradas cuentan con precios de preventa y modalidades denominadas Ticketween, por lo que el costo puede variar de acuerdo con la etapa de compra.

LUGAR: Zentro Convenciones, avenida Bolivia 266, Centro de Lima.

FECHA: Sábado 31 de octubre.

HORA: Desde las 9.00 p. m.

ENTRADAS: Entre S/ 64 y S/ 85, mediante Teleticket.

Antes de comprar una entrada, se recomienda revisar la fecha, el horario, la edad permitida, las condiciones de ingreso y la disponibilidad de cada zona en las plataformas oficiales o mediante los canales del organizador.

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El Super Tono Noventero propone una fiesta retro con música, producción audiovisual y zona de videojuegos.