Perú

Señor de los Milagros bajo vigilancia aérea: drones y cámaras custodiarán a fieles este domingo 18 y lunes 19 de octubre

La Municipalidad Metropolitana de Lima desplegará más de 1.000 agentes, serenos, brigadas y recursos tecnológicos durante el segundo y tercer recorrido procesional

La sirena de la compañía de bomberos del Centro de Lima y el toque de campana de la propia anda anunciaron el inicio de una de las procesiones más grandes del mundo católico como lo es del Señor de los Milagros | ANDINA/Daniel Bracamonte
La sirena de la compañía de bomberos del Centro de Lima y el toque de campana de la propia anda anunciaron el inicio de una de las procesiones más grandes del mundo católico como lo es del Señor de los Milagros | ANDINA/Daniel Bracamonte
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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) desplegará más de 1.000 agentes y empleará drones, cámaras de videovigilancia y equipos de rescate para acompañar el segundo y tercer recorrido del Señor de los Milagros, previstos para el 18 y 19 de octubre.

El plan denominado Mes Morado en Lima cubrirá las calles del Centro Histórico y Barrios Altos, donde la imagen del Cristo Moreno avanzará junto con miles de fieles. Las acciones incluirán prevención, vigilancia, fiscalización, orientación y atención de emergencias.

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El operativo municipal combinará serenos a pie y motorizados, personal de la Unidad de Operaciones Especiales, Brigada Canina y Brigada de Rescate. Los agentes de la unidad especial usarán cámaras corporales, mientras los drones municipales y la red de videocámaras ampliarán la supervisión sobre los tramos de la procesión.

La municipalidad busca detectar incidencias, ordenar la respuesta de sus equipos y facilitar la intervención de las entidades competentes cuando resulte necesaria durante ambas jornadas programadas.

El despliegue también contempla control del comercio ambulatorio no autorizado. La Gerencia de Fiscalización y Control reforzará las intervenciones para evitar la ocupación de calles y veredas incluidas en la ruta.

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La medida busca mantener libres los espacios utilizados por los devotos y por los equipos de seguridad. La Gerencia de Movilidad Urbana, por su parte, aplicará ajustes al tránsito vehicular y peatonal según el avance de la imagen y las restricciones que correspondan en cada punto.

Para atender situaciones durante la movilización, la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres instalará una carpa móvil para personas extraviadas. El servicio dará apoyo en la ubicación y el reencuentro con familiares, con atención a niños y adultos mayores.

Asimismo, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental reforzará la recolección de residuos antes, durante y después de cada recorrido. Las áreas municipales coordinarán con la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras instituciones las respuestas ante reportes o emergencias.

Inicia a las 6 a. m. desde el Santuario de las Nazarenas (Cercado de Lima). (Gob)
Inicia a las 6 a. m. desde el Santuario de las Nazarenas (Cercado de Lima). (Gob)

El operativo combinará vigilancia aérea, control vial y atención a extraviados

El plan de seguridad para el Señor de los Milagros se aplicará en las jornadas del sábado 18 y domingo 19 de octubre, fechas correspondientes al segundo y tercer recorrido procesional.

El municipio informó que los recursos tecnológicos complementarán el trabajo en calle, sin reemplazar la presencia de serenos, brigadistas y personal de fiscalización. Las cámaras corporales permitirán registrar las intervenciones de los miembros de la Unidad de Operaciones Especiales. La vigilancia aérea aportará imágenes sobre la concentración de asistentes y las condiciones de las vías.

La procesión del Cristo Moreno convoca cada octubre a asistentes que recorren avenidas y calles del centro de la capital. Por esa razón, el esquema municipal incluye la limpieza de los puntos de paso y la disposición de personal que oriente a quienes requieran apoyo.

Las autoridades recomendaron a los participantes identificar rutas, seguir las indicaciones de los equipos desplegados y mantener cuidado de menores y personas mayores. La carpa de atención funcionará como referencia para casos de extravío durante las jornadas religiosas.

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