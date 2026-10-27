Incendio en el Cercado de Lima: bomberos atienden emergencia en jirón Andahuaylas

Un incendio se registró en un edificio en el centro de Lima. El metraje muestra el fuego y humo en el interior de una habitación, además de la humareda visible desde la vía pública cerca del Barrio Chino. En los exteriores del inmueble se observa la concentración de personas, así como la intervención de personal de serenazgo y unidades de bomberos para resguardar la zona y atender la emergencia.

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Un incendioen una vivienda de material noble, ubicada en el jirón Andahuaylas n.° 775, en el Cercado de Lima, movilizó a once unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú la mañana de este martes 27 de octubre. La emergencia fue reportada a las 11:46 a. m. y, al cierre de esta nota, continuaba en atención, según el registro de la página web de los bomberos.

El siniestro fue clasificado como un incendio de estructuras en una vivienda. Mientras los bomberos trabajan en la emergencia, personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) se desplazó hasta la zona para apoyar en las labores de respuesta y evacuar a los vecinos.

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La comuna informó que se trata de un incendio de código 2 y compartió fotografías de la evacuación de personas que se encontraban cerca del inmueble afectado.

Un bombero permanece entre el humo y el fuego durante la atención de una emergencia en el Cercado de Lima. (MML)

Municipalidad de Lima despliega personal ante el incendio

De acuerdo con la MML, personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima Metropolitana y prevencionistas de Gestión del Riesgo de Desastres se trasladaron al lugar para brindar apoyo a los bomberos y facilitar la evacuación de los vecinos.

Integrantes de la Policía de Rescate y personal de emergencias coordinan acciones en un pasillo tras un incendio en Cercado de Lima. (MML)

La intervención se desarrolla en el marco del Plan Navidad Segura, impulsado por el alcalde metropolitano Renzo Reggiardo y ejecutado desde el 15 de octubre. Según la comuna, la iniciativa busca garantizar una respuesta oportuna ante las emergencias mediante la participación de sus gerencias operativas.

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Agentes de Gestión del Riesgo de Desastres y policías acordonan una zona comercial con cinta de seguridad tras un incendio en Cercado de Lima. (MML)

Hasta el cierre de esta nota, no se habían precisado las causas del incendio ni la magnitud de los daños materiales. Tampoco se había informado oficialmente sobre posibles personas heridas o fallecidas.

Personal de la Municipalidad de Lima asiste a un adulto mayor durante la evacuación de un inmueble por un incendio en el Cercado de Lima. (MML)

Se trata de un segundo incendio

El nuevo incendio se registra un día después de otro siniestro ocurrido en la zona comercial de Mesa Redonda. La noche del domingo 25 de octubre, el fuego se desató en una galería dedicada a la reparación de electrodomésticos, ubicada en la cuadra 8 del jirón Puno, cerca del cruce con el jirón Paruro, en el Cercado de Lima.

La emergencia movilizó a seis unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que lograron confinar las llamas para evitar que se extendieran a los comercios colindantes. Según los reportes difundidos por las autoridades, el incendio afectó varios puestos comerciales y no dejó personas heridas.

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Entre las hipótesis preliminares sobre el origen del primer siniestro figuraba un posible recalentamiento eléctrico de un aparato que habría quedado conectado dentro del establecimiento. Sin embargo, esta posibilidad no había sido confirmada como causa definitiva.

¿Qué hacer durante un incendio y a qué números de emergencia llamar?

Ante un incendio en una vivienda, local comercial o edificio, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma, alertar a las personas cercanas y evacuar de inmediato por las rutas de salida. La prioridad debe ser proteger la vida y alejarse del fuego y del humo, sin intentar recuperar objetos personales.

Si una persona se encuentra en un inmueble afectado, debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Llamar a los bomberos: comunicar la emergencia al 116 e indicar la ubicación exacta del incendio.

Evacuar por las escaleras: no utilizar ascensores y dirigirse a una zona segura, siguiendo las indicaciones de las autoridades.

Evitar inhalar humo: si el ambiente está invadido por humo, mantenerse cerca del suelo y avanzar agachado o a gatas hacia una salida segura.

Comprobar las puertas antes de abrirlas: si la manija está caliente, no abrirla, pues podría haber fuego al otro lado.

No intentar apagar un incendio fuera de control: utilizar un extintor solo ante un amago de incendio, si se sabe manejar y hacerlo no representa un riesgo. Nunca arrojar agua sobre un fuego de origen eléctrico.

No regresar al inmueble: permanecer fuera del área afectada hasta que los bomberos autoricen el ingreso.

Si la salida está bloqueada por el fuego o el humo, se recomienda permanecer en un espacio seguro, cerrar la puerta y colocar prendas o toallas húmedas en las rendijas para reducir el ingreso del humo. También se debe pedir ayuda desde un lugar visible y esperar la llegada de los equipos de rescate.

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Números de emergencia en Perú

116 – Bomberos: para reportar incendios y solicitar atención ante este tipo de emergencias.

105 – Policía Nacional del Perú: para reportar delitos y situaciones de riesgo que requieran intervención policial.

Además, Indeci exhorta a la población a mantenerse alejada del perímetro del siniestro, respetar las indicaciones de las autoridades y no obstaculizar el paso de los vehículos de emergencia. Estas medidas facilitan las labores de los bomberos y reducen el riesgo para las personas que se encuentran en los alrededores.