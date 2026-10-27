Jefferson Farfán cumplió 42 años y lo celebró a lo grande: Alex Ramírez, Massiel Málaga y un fin de fiesta en el búnker

El exfutbolista Jefferson Farfán celebra su cumpleaños durante una reunión social con invitados y una presentación musical en vivo.

Guardar

Jefferson Farfán celebró sus 42 años con una fiesta en su residencia, que reunió a amigos, figuras del espectáculo y representantes de la música salsera. La jornada comenzó con saludos desde las primeras horas del día y terminó con baile, parrilla y una ambientación de temática galáctica.

La celebración tuvo como escenario la vivienda del exdelantero de Alianza Lima, que fue acondicionada para recibir a sus invitados. La decoración incluyó elementos vinculados al espacio y acompañó una noche que se extendió hasta el final de la jornada.

PUBLICIDAD

Antes del encuentro nocturno, Farfán recibió numerosos mensajes de afecto. Uno de los primeros fue el de su pareja, Xiomy Kanashiro, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras por su cumpleaños.

Xiomy Kanashiro compartió una fotografía junto a Jefferson Farfán durante la cena que organizó para celebrar el cumpleaños número 42 del exfutbolista peruano.

“Feliz cumpleaños al hombre que hace mis días más felices. Gracias por tantos momentos inolvidables, por cada sonrisa y por cada aventura juntos. Que Dios te bendiga y te permita seguir cumpliendo todos tus sueños”, escribió la conductora.

El saludo de Kanashiro apareció cerca de las 09:00 horas. Una hora después comenzaron a sumarse otras felicitaciones dirigidas al exfutbolista, quien cumplió 42 años el lunes 26 de octubre.

Durante el día, las publicaciones y muestras de afecto anticiparon el festejo que Farfán preparó para la noche. El exseleccionado peruano optó por celebrar en un entorno privado, acompañado por personas de su círculo cercano y varios invitados conocidos en el ambiente local.

PUBLICIDAD

Jefferson Farfán posa junto a invitados sobre una plataforma iluminada durante la fiesta de su cumpleaños.

Cuando cayó la noche, la casa se convirtió en el punto de encuentro de los asistentes. La música, la comida y el baile marcaron el ritmo de una reunión que tuvo a la salsa como uno de sus principales ingredientes.

La salsa reunió a amigos y figuras cercanas a la ‘Foquita’

La presentación de Massiel Málaga y Alex Ramírez fue uno de los momentos centrales de la fiesta. Ambos artistas interpretaron temas para los invitados y animaron la pista de baile durante la celebración de Farfán.

La música en vivo acompañó el ambiente de la reunión, en la que también hubo una parrilla para los asistentes. Los invitados compartieron parte de la noche en el denominado “búnker” del exjugador, un espacio que suele aparecer en las reuniones que organiza con sus amigos.

PUBLICIDAD

Entre quienes acudieron estuvo Luis Guadalupe, conocido como Cuto, quien se sumó a los bailes y acompañó a su sobrino en esta fecha. También asistió Roberto Guisazola, apodado “Cucurucho”, uno de los amigos más cercanos de Farfán.

La cantante Massiel Málaga interpreta un tema en el escenario junto a su banda durante la fiesta de cumpleaños de Jefferson Farfán.

La presencia de ambos volvió a reflejar la cercanía que mantienen con el exdelantero, quien suele compartir encuentros con ellos fuera de las canchas. La celebración por sus 42 años fue una nueva ocasión para reunir a parte de su entorno personal.

A la lista también se incorporaron el cantante salsero Maryto y su pareja, Ángela Alor. La presencia de ambos llamó la atención por la polémica que protagonizaron en el pasado con Silvana, hermana de Yahaira Plasencia.

PUBLICIDAD

Uno de los ausentes que generó comentarios fue Paolo Guerrero, amigo de Farfán desde sus años como futbolistas y compañero en la selección peruana. El delantero no apareció entre los invitados que participaron de la reunión.

Los asistentes a la fiesta de cumpleaños de Jefferson Farfán bailan durante la reunión nocturna.

La ausencia de Guerrero contrastó con la presencia de otros amigos de larga data del cumpleañero. Pese a ello, la reunión se desarrolló entre música, baile y los saludos dirigidos a Farfán por un nuevo aniversario.

Con una temática galáctica, artistas invitados y un grupo de amistades cercanas, el exfutbolista cerró la celebración de sus 42 años en una noche que mantuvo activa la pista de baile hasta el fin de la fiesta.

PUBLICIDAD