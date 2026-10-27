Presidente de Géminis dio fuerte opinión sobre la polémica en Alianza Lima vs Regatas: “La Federación debe emitir una resolución”

Luis Linares instó a la Federación Peruana de Vóley a corregir el reglamento ante este nuevo caso. Créditos: Mate Galáctico.

Guardar

La segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 dejó la primera polémica de la temporada. Durante el partido entre Alianza Lima y Regatas Lima, el cuadro chorrillano incurrió en una infracción al tener, de manera momentánea, a cuatro jugadoras extranjeras en cancha en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Hasta el momento, no se conoce si Alianza presentará un reclamo formal ni si Regatas Lima recibirá alguna sanción. La situación generó diversas opiniones, entre ellas la de Luis Linares, presidente de Deportivo Géminis, quien se refirió a la controversia en una entrevista con Mate Galáctico.

PUBLICIDAD

“Las bases del torneo lo dicen de manera simple: tres extranjeras en campo como máximo. No dan un detalle adicional. Entonces, si hay una aplicación literal y taxativa de la norma, la jugadora entró al campo y hubo una cuarta extranjera en cancha. No se trata de que se reinicia la jugada o no”, sostuvo.

Linares consideró que la Federación Peruana de Vóley (FPV) debe precisar el reglamento para evitar interpretaciones distintas sobre este tipo de situaciones.

“Lo que tiene que hacer la Federación es emitir una adenda o una resolución que clarifique esta situación, para que el torneo se mantenga de manera clara. Debe decirse en qué momento se configura esta infracción, porque da lugar a muchas interpretaciones”, señaló.

PUBLICIDAD

El presidente de Géminis remarcó que una lectura estricta de las bases permitiría considerar que existió una falta, aunque reconoció que hay argumentos que podrían generar debate.

“Si lo aplico de manera literal, como dice el reglamento, hay una infracción. Pero la gente de Regatas u otros clubes puede decir: ‘No se reanudó el juego’. Efectivamente, eso genera la posibilidad de interpretar”, explicó.

Linares adelantó que la FPV emitiría una aclaración para resolver este tipo de casos en adelante. Además, consideró oportuno que el episodio haya ocurrido en el inicio del campeonato y no en una instancia decisiva.

PUBLICIDAD

“Para que no haya conflictos en la interpretación de una norma, hay que emitir una resolución. Entiendo que la Federación lo va a hacer para clarificar este tema de acá en adelante. En buena hora que esta circunstancia se haya dado en la segunda fecha. Imagínate que ocurra en partidos decisivos por la clasificación, la ubicación final o en los play-offs”, afirmó.

Por último, el directivo pidió que la Federación se pronuncie y que los clubes respeten la decisión que adopte. “Es el momento de emitir una adenda a las bases o una resolución en la que se disponga cómo se resolverá esta situación a partir de ahora. Todos los clubes tendrán que allanarse a esa disposición. Se tiene que aclarar sí o sí, porque a veces las normas no estipulan acciones que pueden ocurrir y que uno ni imagina que se van a dar”, concluyó.

PUBLICIDAD

Presidente de Géminis dio fuerte opinión sobre la polémica en Alianza Lima vs Regatas por 4 extranjeras cancha en Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

¿Qué pasó en el Alianza vs Regatas?

Alianza Lima y Regatas Lima protagonizaron uno de los partidos más intensos de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Las ‘blanquiazules’ se impusieron por 3-2, aunque el resultado quedó bajo la lupa por una situación reglamentaria que involucró al cuadro chorrillano.

La polémica se originó en el cuarto set, cuando Alianza ganaba 2-1 en el marcador. El técnico de Regatas, Horacio Bastit, ordenó un doble cambio en el Polideportivo Lucha Fuentes. Sin embargo, la modificación dejó de manera momentánea a cuatro jugadoras extranjeras en cancha, pese a que las bases establecen un máximo de tres.

Kyla Kenyatte ingresó en reemplazo de Rosita Díaz y se sumó a Julieta Sández, Katy Ryan y Marina Scherer. Así, Regatas tuvo cuatro extranjeras en el campo de juego.

PUBLICIDAD

El equipo corrigió la situación de inmediato con el ingreso de Yujhamy Mosquera por Sández. No obstante, la infracción ya se había producido y abrió la posibilidad de que Alianza presente un reclamo formal.

El cuadro chorrillano cometió el error de meter cuatro extranjeras en campo al momento de un cambio en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: A Presión.

Las ‘blanquiazules’ obtuvieron dos puntos por su victoria en cinco sets. Si presentan el reclamo y este es declarado procedente, podrían recibir los tres puntos, pues el reglamento contempla que un equipo puede perder el encuentro por 3-0, con parciales de 25-0, ante una infracción de este tipo.