Ley de gratificación CAS: TC admite demanda de inconstitucionalidad contra parte de la norma

Trabajadores CAS tomaron Plaza Francia para exigir gratificación y CTS | Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

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El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Junín contra tres incisos del artículo 5 de la Ley 32563, la norma conocida públicamente como ley de gratificación CAS por reconocer el pago de aguinaldos y Compensación por Tiempo de Servicios a los trabajadores del régimen especial de contratación administrativa.

La demanda no cuestiona el otorgamiento de gratificaciones ni de la CTS. El reclamo se dirige exclusivamente contra los literales a), b) y c) del numeral 3 del artículo 5, que regulan dos supuestos de desnaturalización del contrato administrativo de servicios (CAS): cuando un contrato a plazo determinado supera el plazo máximo de prórrogas y cuando se demuestra simulación o fraude por parte del empleador. En ambos casos, la norma declara nulo el exceso contractual, pero limita la reparación del trabajador a una indemnización, sin contemplar la reposición al puesto de trabajo, de acuerdo con la demanda.

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Una resolución judicial admite a trámite la demanda de inconstitucionalidad del Colegio de Abogados de Junín contra la Ley 32563 ante el Congreso de la República de Perú.

El colegio profesional, representado por su decano Richard Alberto Vidal Aliaga, sostiene en su demanda que los incisos cuestionados vulneran el artículo 27 de la Constitución, que establece que la ley debe otorgar al trabajador protección adecuada contra el despido arbitrario. El argumento central es que, cuando un contrato CAS se desnaturaliza por exceder el plazo máximo de renovaciones o por fraude del empleador, corresponde aplicar el principio de primacía de la realidad y reconocer al trabajador un contrato a plazo indeterminado con derecho a reposición, no solo a una indemnización.

Cabe precisar que el 3 de julio, el TC había declarado inadmisible la demanda original, al advertir que el acta de la sesión de junta directiva adjuntada por el colegio profesional no acreditaba de forma expresa el otorgamiento de representación a su decano. La entidad subsanó la observación, lo que permitió que el Pleno resolviera dos meses después admitir la demanda a trámite.

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Con la admisión, el Tribunal Constitucional dispuso correr traslado formal al Congreso de la República para que se apersone al proceso y formule su defensa en un plazo de 30 días hábiles. Luego, se convocará a una audiencia para que las partes informen ante los magistrados, que podrán hacer preguntas. Finalmente la causa quedará al voto.

La Ley GratiCAS

La Ley 32563 fue promulgada el 23 de marzo por el gobierno del presidente José María Balcázar, luego de que el Congreso la aprobara en segunda votación con 95 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones. La norma modificó el Decreto Legislativo 1057, que regula el régimen CAS, para reconocer a los cerca de 400 mil trabajadores comprendidos en ese esquema laboral el derecho a dos gratificaciones anuales, una por Fiestas Patrias y otra por Navidad, además de la CTS por cada año trabajado.

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Todos los trabajadores, privados y públicos, recibirán su bono por Fiestas Patrias, ya sea aguinaldo o gratificación. Pero los trabajadores CAS no recibirían ni un solo sol. - Crédito Difusión

La implementación de estos beneficios se estableció de forma progresiva. Según el Decreto Supremo 142-2026-EF, que reglamentó la ley, la base de cálculo para las gratificaciones y la CTS alcanzará el 100% recién en 2030, con un escalonamiento que parte del 10% en 2026.

Más normas en la mira

La Ley 32581, que fija en S/ 3.500,70 la pensión de maestros jubilados y cesantes, permanece bajo observación del TC. El Colegio de Economistas de Lima presentó en agosto una demanda de inconstitucionalidad contra la norma, pero el 16 de octubre el TC la declaró inadmisible por un defecto formal: el acuerdo que autorizó la acción se refería a un texto aún no promulgado.

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Se le dio al gremio cinco días hábiles para subsanar la omisión. El Ministerio de Economía y Finanzas, que respalda el cuestionamiento, calcula un costo fiscal de hasta S/ 13.400 millones anuales y aún no reglamenta la ley, vigente desde abril.