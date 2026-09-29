Estos trabajadores serán los más beneficiados con el aumento del sueldo mínimo a S/ 1.230

Las empresas de intermediación laboral suelen pagar cerca del mínimo legal, por lo que el alza de la RMV impactará directamente a sus trabajadores. Foto: difusión

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El incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/ 1.130 a S/ 1.230 comenzará a aplicarse desde el 1 de octubre y tendrá un impacto distinto según el tipo de actividad y las condiciones laborales de cada trabajador. El ajuste forma parte del incremento progresivo del sueldo mínimo hasta S/ 1.300 anunciado por el Gobierno.

De acuerdo con el abogado laboralista Jorge Toyama, en entrevista con Andina, los trabajadores de empresas formales dedicadas a la limpieza, seguridad y agroexportación, así como quienes reciben pagos adicionales por horas extras, estarán entre los principales beneficiados. El especialista explicó que el aumento tendrá mayor incidencia en aquellos puestos donde el salario suele encontrarse cerca del mínimo legal.

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Trabajadores de limpieza y seguridad

Toyama señaló que las empresas de intermediación laboral suelen establecer remuneraciones cercanas al mínimo legal, por lo que el aumento de la RMV tendrá una incidencia directa en los trabajadores que prestan servicios mediante este tipo de compañías.

“Este incremento favorecerá más a los trabajadores de empresas formales de servicios de limpieza, de seguridad, agroexportaciones y quienes cobran por horas extras”, declaró a Andina.

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Los trabajadores de restaurantes y hoteles también se encuentran entre quienes pueden recibir el impacto del incremento, debido a que en estas actividades es frecuente que parte de los ingresos provenga de propinas. Toyama explicó que, en estos casos, el sueldo mínimo constituye un componente relevante de la remuneración.

Agroexportadores tendrán un impacto adicional

En el caso de los trabajadores del sector agro, el incremento puede representar un efecto mayor debido a un beneficio adicional vinculado al sueldo mínimo. Toyama explicó que estos empleados reciben el denominado Beta, un bono especial equivalente al 30% de la RMV.

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Con el aumento anunciado, la base sobre la que se calcula este concepto también se eleva. Por ello, el cambio no se limita únicamente al nuevo piso salarial, sino que repercute en este beneficio asociado a la remuneración mínima.

El especialista estimó que el incremento beneficiará directamente a casi medio millón de trabajadores. Sin embargo, advirtió que su alcance está condicionado por el elevado nivel de informalidad existente en el mercado laboral peruano.

Los trabajadores de restaurantes y hoteles también serán alcanzados por el aumento, ya que en estas actividades parte de sus ingresos suele provenir de propinas. Foto: Andina

Aumento también modifica la asignación familiar

El incremento de la RMV también genera un cambio para los trabajadores que reciben asignación familiar, beneficio equivalente al 10% del sueldo mínimo y destinado a quienes están en planilla y tienen hijos.

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Con la RMV anterior de S/ 1.130, la asignación familiar ascendía a S/ 113 mensuales. Desde octubre, al elevarse el sueldo mínimo a S/ 1.230, este concepto pasará a S/ 123 al mes para los trabajadores que cumplen con las condiciones para recibirlo.

Toyama sostuvo que la mayoría de trabajadores formales ya percibe ingresos superiores a la RMV. “De hecho, el ingreso mínimo en promedio en el Perú está en S/ 1.800”, señaló. También explicó que un trabajador puede tener un ingreso aproximado de S/ 1.800 y, al encontrarse en planilla, sumar entre S/ 400 y S/ 500 adicionales.

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El reto de la productividad

El abogado laboralista remarcó que el aumento tendrá un alcance limitado frente al nivel de informalidad laboral del país. “Hay que tener presente que tenemos un 70% de informalidad en el mercado laboral”, aseveró.

En un mensaje a la nación, la presidenta Keiko Fujimori detalla la decisión de aumentar el sueldo mínimo, destacando el respaldo unánime de sindicatos y el sector privado. Además, se otorgará un bono a las micro y pequeñas empresas para apoyar la medida. | Canal N

En ese contexto, Toyama sostuvo que uno de los principales desafíos para las empresas y el Estado está relacionado con la productividad. “El problema de la microempresa, la mediana empresa, la gran empresa y los trabajadores es la productividad”, dijo.

El incremento de S/ 1.130 a S/ 1.230 constituye así una primera parte del aumento total previsto hasta S/ 1.300. El nuevo monto empezará a regir el 1 de octubre.

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