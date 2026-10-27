Murió Eric Bauza, la voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas que acompañó a generaciones de peruanos

Murió Eric Bauza, la voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas

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Eric Bauza, actor de voz canadiense que encarnó en inglés a Bugs Bunny, el Pato Lucas y otros personajes de Looney Tunes, murió a los 46 años. La noticia provocó reacciones entre los seguidores de una franquicia que durante décadas llegó a los hogares peruanos a través de la televisión, el cable, el cine y, más recientemente, las plataformas digitales.

La familia del intérprete comunicó el domingo 25 de octubre que Bauza había fallecido de manera repentina. Un día después, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles indicó que la causa de muerte fue una enfermedad cardiovascular hipertensiva y calificó el deceso como natural.

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Para el público peruano, Bugs Bunny, el Pato Lucas, Piolín, Porky, el Coyote y el Correcaminos forman parte de un repertorio animado que se mantuvo vigente durante varias generaciones. Los personajes de Looney Tunes circularon en televisión abierta, señales infantiles, películas y producciones posteriores de Warner Bros., con doblaje al español para América Latina.

Bauza no fue la voz de las versiones dobladas que gran parte de esa audiencia escuchó en Perú, pero asumió el desafío de interpretar las voces originales en inglés de varios de los personajes centrales de la franquicia. Su trabajo permitió que los clásicos de Warner Bros. mantuvieran presencia en nuevas series, largometrajes y especiales dirigidos a un público que ya conocía a esos personajes desde la infancia.

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La familia anunció la muerte del actor de voz en sus redes sociales

La familia de Eric Bauza difundió un breve comunicado a través de la cuenta de Instagram del actor. “Eric Bauza, actor de voz ganador de un Emmy y voz moderna de personajes icónicos de Looney Tunes como Bugs Bunny y el Pato Lucas, además de decenas de otros personajes de dibujos animados, ha fallecido de forma repentina”, indicó el mensaje.

Los registros del forense de Los Ángeles, citados por NBC News, establecieron que el actor murió el 25 de octubre en su residencia. El documento consignó la enfermedad cardiovascular hipertensiva como causa del fallecimiento y añadió apnea del sueño y obesidad como otras condiciones relevantes.

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Bauza tenía 46 años y desarrolló una carrera de más de dos décadas en la industria de la animación. Nació en Toronto, Canadá, y fue de ascendencia filipina. Antes de consolidarse como intérprete, trabajó como diseñador de personajes y desarrolló tareas vinculadas a la producción audiovisual.

Una publicación en la cuenta de Instagram de Eric Bauza presenta un comunicado familiar que informa sobre el fallecimiento del actor de doblaje. (Captura de video)

Su muerte reavivó el recuerdo de las interpretaciones que realizó para la generación contemporánea de Looney Tunes. El actor tomó la posta de figuras históricas del doblaje angloparlante, como Mel Blanc, quien dio vida a varias de las voces clásicas de Warner Bros. durante gran parte del siglo XX.

Su voz mantuvo vigentes a Bugs Bunny, el Pato Lucas y Porky

Eric Bauza prestó su voz a Bugs Bunny, el Pato Lucas, Piolín, Porky, Elmer Gruñón, el gallo Claudio y otros personajes del universo Looney Tunes. Su trabajo se escuchó en títulos como Looney Tunes Cartoons, Space Jam: Una nueva era y la reciente película Coyote vs. Acme.

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El actor de voz Eric Bauza fue parte de la película Coyote vs. Acme, , donde prestó su voz a varios personajes clásicos de los Looney Tunes. (Eric Bauza)

En esta última producción, Bauza interpretó a varios de los personajes más reconocibles de la franquicia. Además de Bugs Bunny y el Pato Lucas, participó con las voces de Piolín, Porky, Elmer Gruñón y el gallo Claudio.

El actor también acumuló participaciones en series como Muppet Babies, Las aventuras del gato con botas, Rick and Morty, Uncle Grandpa y Los padrinos mágicos. De acuerdo con PBS NewsHour, su carrera incluyó más de 400 créditos de voz desde 2001.

Sus interpretaciones recibieron cinco nominaciones a los premios Daytime Emmy. Bauza ganó tres galardones Emmy en la categoría de programas infantiles y familiares gracias a sus participaciones en Teen Titans Go!, Bugs Bunny Builders y Looney Tunes Cartoons.

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Looney Tunes conserva presencia entre las nuevas audiencias peruanas

La muerte de Bauza coincide con un momento en que los personajes de Looney Tunes mantienen presencia en los contenidos disponibles para el público peruano. La plataforma HBO Max incluye en su catálogo local Looney Tunes Cartoons, serie estrenada en 2020 que recuperó la dinámica de los cortos clásicos con Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky y otros personajes.

El actor de voz Eric Bauza fue parte de la película Coyote vs. Acme, , donde prestó su voz a varios personajes clásicos de los Looney Tunes. REUTERS/Mario Anzuoni

La continuidad de estas producciones permitió que niños y adolescentes conocieran figuras que ya eran familiares para sus padres y abuelos. En Perú, el vínculo con Looney Tunes también se extiende a videojuegos, mercancías, películas y referencias frecuentes en la cultura popular.

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Al momento de su muerte, Bauza se encontraba en etapa de preproducción de Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, película en la que iba a volver a interpretar al Pato Lucas. También figuraba en el reparto de voces de The Dragon Masters, donde tenía asignado el personaje de Shogun King.