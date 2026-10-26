Jorge Luna defiende el fichaje de Jean Deza en el Domingo Dianderas: "Cada decisión que tomo tiene un solo propósito, salir campeones"

Jorge Luna, presidente del club Domingo Dianderas, defendió en redes sociales la contratación del futbolista Jean Deza para afrontar la Copa Perú.

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El comediante Jorge Luna, presidente del club Domingo Dianderas, respondió a la ola de críticas generada por la contratación del futbolista Jean Deza con un comunicado publicado en sus redes sociales. El mensaje llegó un día después de que el equipo de Chincha Alta anunciara el fichaje del delantero, conocido como el ‘Ratón’, para encarar los dieciseisavos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026.

“Estamos cada vez más cerca de algo que esta ciudad lleva toda una vida esperando. Y mientras más cerca estamos, más grandes son las decisiones que debemos tomar. No pretendo que todos estén de acuerdo conmigo o que aplaudan cada decisión que tomamos”, escribió Luna en el comunicado, titulado “Mensaje para Chincha” y difundido a través de sus historias de Instagram.

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Luna defendió su gestión y aseguró que el objetivo del club es coronarse campeón

El empresario y conductor de ‘Hablando Huevadas’ remarcó que todas las decisiones tomadas al frente del club responden a un único propósito deportivo, sin importar el tiempo que tome alcanzarlo. “Pero hay algo que no voy a permitir que nadie ponga en duda: cada decisión que tomo tiene un solo propósito, salir campeones. No sé si lo logremos este año, no sé si demoremos tres años más. Lo que sí sé, es que estamos trabajando muy duro para conseguirlo, tanto en lo deportivo como en lo administrativo”, sostuvo Luna en su publicación.

El presidente del club también se refirió a la confianza que deposita en el plantel y en el cuerpo técnico para alcanzar el objetivo trazado. “Creo en el talento, creo en las personas y, sobre todo, creo en la capacidad que tenemos de convencer a los jugadores de conseguir el objetivo”, señaló, antes de dirigirse directamente a los distintos sectores de la hinchada. “A quienes confían, gracias. A quienes dudan, les pido que nos den la oportunidad de demostrarlo. Y a quienes nos quieren ver caer, nos vemos en la cancha”, añadió.

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Jorge Luna, presidente del Club Domingo Dianderas, difunde un comunicado en redes sociales en el que defiende sus decisiones deportivas para el equipo de Chincha.

El comunicado también incluyó un mensaje dirigido a los equipos rivales que, según Luna, cuestionaron la llegada de Deza a través de publicaciones en redes sociales antes del cruce por los dieciseisavos de final. “A los rivales que nos amenazan con eliminarnos, nosotros no hemos llegado hasta aquí para responderles. Hemos llegado para intentar campeonar, y eso no se logra publicando en las redes sociales”, sentenció el comediante, quien firmó el mensaje como presidente del Club Domingo Dianderas.

El fichaje de Jean Deza generó rechazo entre parte de la hinchada

La contratación de Jean Deza fue anunciada el sábado 24 de octubre a través de un video publicado en las redes oficiales del club. En la presentación, el delantero de 33 años se dirigió a los hinchas chinchanos con un mensaje breve. “¿Me estaban esperando? Aguante Domingo Dianderas”, declaró el futbolista, conocido por su pasado en Alianza Lima y por distintos episodios de indisciplina fuera de las canchas.

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El regreso de Deza al fútbol se produjo después de que no lograra concretar su fichaje por Sport Boys, en marzo de este año, debido a un problema contractual con Santos FC de Nasca, club de Liga 2 que mantenía su pase. Previamente, el delantero había pasado por instituciones como Juan Pablo II College y Sport Huancayo, en un recorrido marcado por constantes salidas y polémicas extradeportivas.

El fichaje generó cuestionamientos inmediatos entre usuarios de redes sociales, quienes recordaron los episodios de indisciplina que han marcado la carrera del ‘Ratón’ en los últimos años, entre ellos una pelea callejera y una investigación judicial por presunta tentativa de feminicidio, que derivó en una comparecencia con restricciones dictada por el Poder Judicial en su contra.

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Domingo Dianderas se medirá con Atlético Torino con el debut de Jean Deza en la Copa Perú 2026

Domingo Dianderas empató en su debut con Deza en la convocatoria

El conjunto chinchano, dirigido por Jorge Luna desde enero de 2025, visitó este domingo 25 de octubre al Atlético Torino, campeón de la Liga Departamental de Piura, por la ida de los dieciseisavos de final de la Copa Perú. El encuentro, disputado en el estadio Campeonísimo de Talara, terminó igualado 1-1, con un gol de Ronaldo Ramos a los 52 minutos para el equipo iqueño, que luego fue emparejado por el local.

Con este resultado, la llave quedó abierta de cara al partido de vuelta, que se disputará la próxima semana en el estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. Domingo Dianderas llegó a este cruce tras consagrarse campeón distrital, provincial y departamental de Ica, una campaña que lo mantuvo invicto y sin goles en contra durante las primeras fechas de la Etapa Nacional del torneo.

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No es Alianza, Universitario o Cristal, pero está en boca de todos. Se trata de Domingo Dianderas, el club del comediante Jorge Luna que transmite sus partidos por YouTube y busca hacer historia en el 'fútbol macho'.

El club, fundado en 1968 en Chincha Alta, pasó a manos de Jorge Luna en enero de 2025, cuando el comediante asumió la gestión deportiva y comercial de la institución. Desde entonces, el equipo ha combinado su proceso de profesionalización con la transmisión de sus partidos por YouTube, una estrategia que llegó a reunir más de 100.000 espectadores en simultáneo durante sus primeras emisiones y que convirtió al club en uno de los más seguidos del fútbol amateur peruano en redes sociales.