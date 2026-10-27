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Alianza Lima vs Sporting Cristal: fechas confirmadas de duelos por las semifinales de la Liga Femenina 2026

Las ‘blanquiazules’ y las ‘cerveceras’ se medirán para definir la final del Torneo Clausura. Conoce los detalles de los emocionantes cotejos

Alianza Lima se medirá con Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026. (entregrones)
Alianza Lima se medirá con Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026. (entregrones)
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Llaves definidas. Sporting Cristal y Alianza Lima jugarán una de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026, tras la clasificación de las rimenses después de imponerse por 2-1 ante Atlético Andahuaylas en los cuartos de final.

La programación de las semifinales quedó definida luego de que se conocieran los dos últimos equipos clasificados a esa fase. El cruce entre las ‘cerveceras’ y el cuadro blanquiazul entregará uno de los pases a la final.

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Alianza Lima vs Sporting Cristal: día y hora de los partidos por las semifinales

Sporting Cristal y Alianza Lima ya conocen la programación de su serie por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.

El partido de ida se jugará el martes 3 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Alberto Gallardo. La revancha se disputará el domingo 8 de noviembre a las 13:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva.

La llave definirá a uno de los equipos que avanzará a la final del certamen.

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán en las semifinales de la Liga Femenina 2026.
Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán en las semifinales de la Liga Femenina 2026.

Dónde ver los partidos de semifinales de la Liga Femenina 2026

Las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina serán emitidas por Bicolor+ Premium, una señal disponible dentro de la plataforma TV360 by Bitel.

La transmisión representa un cambio respecto de gran parte de la temporada, cuando los aficionados podían ver los partidos sin contratar una suscripción.

El acceso al contenido tiene un costo de S/ 6,99. Los usuarios deberán enviar la palabra BICOLOR al número 6363 para completar el registro, de acuerdo con las indicaciones de la plataforma.

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El anuncio generó cuestionamientos entre usuarios que seguían habitualmente la competencia. Los comentarios difundidos en redes sociales señalaron que el cambio en las condiciones de acceso podría afectar la difusión del torneo.

Parte de los aficionados también consideró que la medida puede reducir la cantidad de personas que acompañen los partidos.

La Liga Femenina Perú dejará de verse de forma gratuita a partir de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.
La Liga Femenina Perú dejará de verse de forma gratuita a partir de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Crédito: (Imagen Ilustrativa Infobae)

Programación de las semifinales de la Liga Femenina 2026

Partidos de ida

  • FBC Melgar vs. Universitario (domingo 01 de noviembre / 13:00 horas / Estadio Monumental de la UNSA / Bicolor+ Premium)
  • Sporting Cristal vs. Alianza Lima (martes 03 de noviembre / 15:00 horas / Estadio Alberto Gallardo / Bicolor+ Premium)

Partidos de vuelta

  • Alianza Lima vs. Sporting Cristal (domingo 08 de noviembre / 13:00 horas / Estadio Alejandro Villanueva / Bicolor+ Premium)
  • Universitario vs. FBC Melgar (lunes 09 de noviembre / 15:00 horas / Estadio Monumental / Bicolor+ Premium)
Así se jugarán las semifinales de la Liga Femenina 2026
Así se jugarán las semifinales de la Liga Femenina 2026

Así llegan a las semifinales de la Liga Femenina 2026

Sporting Cristal y FBC Melgar abrirán las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina ante Alianza Lima y Universitario de Deportes, respectivamente.

Las series se disputarán a ida y vuelta. El conjunto celeste recibirá primero al equipo blanquiazul, mientras que el cuadro arequipeño será local frente al elenco crema.

Alianza Lima y Universitario definirán sus respectivas llaves en casa.

El pase a la final se resolverá por los puntos conseguidos en los dos encuentros. Si persiste la igualdad, se considerará la diferencia de goles y, de ser necesario, habrá una definición por penales.

Una eventual final entre los dos equipos con mayor rivalidad del torneo aún dependerá de lo que ocurra en las semifinales. Sporting Cristal y Melgar buscarán impedir ese cruce y avanzar a la definición por el título.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la semifinal vuelta por la Liga Femenina 2025
Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la semifinal vuelta por la Liga Femenina 2025

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