Magaly Medina cuestiona a Eduardo Capuñay por comentarios contra el hijo de su hermana: “Nada justifica lo que él dijo”

Magaly Medina rechaza dichos de Eduardo Capuñay y exige no involucrar a menores

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Magaly Medina rechazó las expresiones de Eduardo Capuñay Quispe contra el hijo de su medio hermana, Evelynn Capuñay Lara, durante la emisión de Magaly TV: La Firme. La conductora sostuvo que los conflictos entre adultos no justifican que se aluda a un menor de edad ni a su condición dentro de una discusión familiar.

El pronunciamiento de la periodista ocurrió después de que se difundiera en redes sociales un video de una discusión entre integrantes de la familia Capuñay. En la grabación, el administrador de Radio Exitosa utiliza expresiones peyorativas para referirse a su sobrino y vincula la condición del niño con un supuesto castigo divino contra su madre.

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La controversia se produjo en medio de las diferencias entre los herederos de Higinio Capuñay Sarpán, fundador del grupo de medios que incluye a Radio Exitosa, Radio La Karibeña y otras empresas de radiodifusión. La disputa por la administración de estos negocios ya había derivado en reclamos públicos y acciones legales entre las dos ramas de la familia.

Magaly Medina señaló que “nada justifica” las expresiones de Eduardo Capuñay

Durante su programa, Magaly Medina cuestionó el contenido del video y la responsabilidad de Eduardo Capuñay como empresario vinculado a medios de comunicación. La conductora remarcó que los menores no deben convertirse en parte de los enfrentamientos familiares ni empresariales.

“Nada justifica lo que él dijo ni cómo actuó”, manifestó la periodista al comentar el caso. También sostuvo que los desacuerdos entre adultos deben resolverse sin involucrar a los hijos ni utilizar sus condiciones personales como parte de una confrontación.

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Medina se refirió a las frases que relacionaron la condición del menor con una idea de castigo y calificó el video como un registro lamentable. “¿Cómo puede semejante reflexión hacerla un tipo que es dueño de medios de comunicación?”, expresó en el espacio televisivo.

La presentadora señaló que el episodio abrió un debate sobre los límites en los conflictos familiares y la exposición de niños en situaciones que les son ajenas. En ese sentido, criticó que una disputa relacionada con la administración de empresas terminara con alusiones hacia un menor de edad.

Eduardo Capuñay Quispe, administrador de Radio Exitosa, tuvo repudiable reacción sobre su sobrio.

Eduardo Capuñay difundió un comunicado tras la circulación del video

Después de la viralización de las imágenes, Eduardo Capuñay Quispe emitió un comunicado en redes sociales. El empresario ofreció disculpas a las personas y familias que pudieron sentirse ofendidas por sus palabras y reconoció que su reacción fue inapropiada.

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“Reconozco que mi reacción fue desproporcionada y asumo mi error”, indicó en el documento. Capuñay afirmó que recibió agresiones verbales durante la discusión, aunque precisó que esa circunstancia no justifica lo que dijo.

El administrador de Radio Exitosa también cuestionó que la grabación haya sido difundida en redes sociales y consideró que debía resguardarse la integridad del menor mencionado en el altercado. Además, señaló que evitará realizar nuevas declaraciones sobre asuntos familiares para no prolongar la controversia.

El comunicado llegó después de que la discusión provocara una ola de reacciones en redes sociales. Usuarios y organizaciones vinculadas con la defensa de personas autistas rechazaron el uso de expresiones discriminatorias y pidieron que se respete la dignidad del menor y de su familia.

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Eduardo Capuñay ofrece disculpas públicas mediante un comunicado escrito tras la divulgación de una grabación con agresiones verbales en su ámbito familiar.

Evelynn Capuñay relató cómo se originó el enfrentamiento

Por su parte, Evelynn Capuñay Lara habló con Magaly TV: La Firme sobre lo ocurrido. La empresaria indicó que el intercambio comenzó por otros asuntos, relacionados con los conflictos que mantienen los hermanos por el control de las compañías familiares, pero que la discusión cambió cuando se hicieron referencias a su hijo.

“Lalo comienza a decir otras cosas que no venían. Comienza a meter a la familia y a lanzar improperios. Esther estaba ahí al otro lado”, relató Evelynn, en alusión a Eduardo Capuñay y a Esther Capuñay Quispe, gerenta de Radio Exitosa.

La hija de Higinio Capuñay afirmó que las expresiones de su hermano le causaron dolor, sobre todo porque involucraron a su hijo, quien no participó en la disputa. “Tenga o no tenga condiciones un niño, jamás en la vida uno se puede meter con eso”, dijo entre lágrimas.

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Según información recogida por Perú21, el video fue grabado el viernes 23 de octubre a las 18:30 horas dentro de una oficina. Alex Martín Capuñay Lara, medio hermano de Eduardo y Evelynn, sostuvo que el enfrentamiento se produjo luego de desacuerdos por la señal de Radio La Karibeña en provincias.

Radio La Karibeña rechazó los dichos y pidió que se evalúen los hechos

Radio La Karibeña también se pronunció tras la difusión de la grabación. En un comunicado, la emisora expresó su rechazo a las frases atribuidas a Eduardo Capuñay y señaló que ninguna condición humana debe ser motivo de estigmatización, menosprecio o juicio moral.

La empresa indicó que Eduardo y Esther Capuñay no intervienen en sus decisiones ni representan su postura institucional. Asimismo, solicitó que las autoridades y entidades competentes evalúen los hechos que fueron difundidos.

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Evelynn Capuñay, según informó Perú21, presentó una denuncia contra su hermano por violencia familiar. El caso se mantiene en el ámbito de las diferencias familiares y empresariales, aunque la difusión del video instaló cuestionamientos públicos por las expresiones dirigidas contra un menor.

Un video difundido en redes expuso el enfrentamiento entre Eduardo y Evelynn por la administración de empresas de radiodifusión fundadas por su padre, Higinio Capuñay Sarpán. TikTok/ Karibeña