Misa del papa León XIV en Las Palmas: lo que debes saber del ingreso para el encuentro con el sumo pontífice

El papa León XIV saluda con la mano alzada en una composición gráfica situada frente al montaje de un escenario exterior. (Foto: Vatican News)

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La misa que ofrecerá el papa León XIV el próximo 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, contará con entradas gratuitas, personales e intransferibles. El encuentro religioso, organizado con el apoyo del Arzobispado de Lima, reunirá a fieles que deberán registrarse previamente en la plataforma Ticketmaster para obtener uno de los boletos habilitados para el público general.

La ceremonia comenzará a las 10:30 horas y el proceso para solicitar las entradas estará disponible entre el 5 y el 8 de noviembre. Cada persona podrá gestionar hasta ocho boletos, incluido el propio, aunque deberá consignar los nombres completos y los documentos de identidad de todos los asistentes. Los menores de edad también requerirán una entrada individual.

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El viaje del papa León XIV a Perú podría acortarse o quedar postergado| Foto: News Vaticano

¿Desde cuándo puedo obtener mis entradas a la misa del papa León XIV?

Las personas interesadas deberán ingresar a ticketmaster.pe desde un teléfono celular o una computadora, crear una cuenta o iniciar sesión y buscar el evento “Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas”. Lo podrán hacer desde el jueves 5 al domingo 8 de noviembre.

El sistema permitirá seleccionar la categoría de público general, elegir el sector disponible y definir la cantidad de entradas. Cada persona podrá solicitar hasta ocho entradas en total, incluida la propia y otras siete adicionales.

Para emitir los boletos será obligatorio registrar los nombres completos y el documento de identidad de cada asistente. Se aceptará el Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o carné de extranjería.

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Los menores de edad también deberán contar con una entrada individual.

Jóvenes de Chiclayo piden que el papa León XIV los visite. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Puedo transferir mis entradas de la misa del papa León XIV

La organización precisó que una persona solo podrá registrar una entrada con su mismo DNI. Además, una vez que el pedido quede confirmado, no será posible corregir ni modificar los datos ingresados.

Quienes soliciten varias entradas deberán seleccionar un solo bloque o sector para todas ellas. El sistema asignará el acceso de acuerdo con la disponibilidad existente en el momento de realizar el trámite.

Tras completar el proceso, los asistentes deberán revisar que los boletos aparezcan correctamente en la sección “Mis entradas” de su cuenta de Ticketmaster.

¿Cuáles son los requisitos obligatorios para ingresar?

El día de la misa, cada participante deberá presentar su entrada digital o impresa con código QR, junto con el DNI. Las personas extranjeras deberán llevar el documento de identidad que registraron durante la solicitud.

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El ingreso no tendrá un horario único para todos los asistentes. La entrada digital indicará la puerta y la hora correspondiente a cada sector. Por ese motivo, la recomendación es revisar esa información antes de acudir a la Base Aérea Las Palmas.

En caso de no encontrar el boleto digital o de perder el teléfono, la organización indicó que será posible acceder nuevamente a la cuenta de Ticketmaster desde otro dispositivo y descargar la entrada. También sugirió llevar una copia impresa.

La señora Rosa Rivas acudió al 60 aniversario de la Diócesis de Chulucanas, donde se volvió a reencontrar con el entonces cardenal| Foto exclusiva que accedió Infobae Perú

¿Habrá servicios higiénicos y asistencia?

Las personas con discapacidad o movilidad reducida podrán ingresar por la puerta N.° 2, habilitada como acceso diferenciado. Cada una podrá asistir con un acompañante, aunque ambos deberán contar con su propia entrada.

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Dentro del recinto habrá puntos de atención médica y ambulancias. El personal de organización también orientará a los asistentes para encontrar los servicios higiénicos y puntos de hidratación más cercanos.

La venta y comercialización de las entradas está prohibida

Las entradas para la misa serán gratuitas y quedarán asociadas a la identidad de cada asistente. El Arzobispado de Lima advirtió que está prohibida su venta o comercialización.

La entidad pidió denunciar en sus redes sociales cualquier publicación que ofrezca boletos para el encuentro religioso con el sumo pontífice.