Todo lo que necesitas saber sobre las entradas gratis para la misa del Papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas

Te mostramos cómo adquirir tus entradas para la Misa del Papa León XIV paso a paso. Desde la creación de tu cuenta en Ticketmaster hasta la confirmación de tus entradas, te guiamos en todo el proceso.

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Las entradas para la misa que celebrará el Papa León XIV el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, estarán disponibles del 5 al 8 de noviembre a través de la plataforma Ticketmaster. Son totalmente gratuitas, nominadas con nombre, apellido y DNI, e intransferibles. Anlly Condeña, integrante de la Comisión Central de la organización de la visita del Sumo Pontífice al Perú, detalló todo lo que los fieles deben tener en cuenta para participar del evento que espera reunir a 1,2 millones de personas.

Un teléfono móvil presenta la plataforma digital para tramitar las entradas para la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas de Lima. (YouTube)

1. La entrada es gratuita y no se vende ni se cede

Las entradas no tienen ningún costo. No se comercializan, no se venden y tampoco se pueden ceder a otra persona. “Las entradas son totalmente gratuitas, no se comercializan, no se venden, no se ceden tampoco”, advirtió Condeña. Cualquier oferta de venta o cesión de entradas es irregular y debe ser ignorada.

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Las entradas para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas son gratuitas y estarán disponibles a través de Ticketmaster del 5 al 8 de noviembre. (CAptura de video / Ticketmaster)

2. Son nominadas: llevan tu nombre, apellido y DNI

Cada entrada está vinculada a una persona específica. Al momento de registrarse en Ticketmaster, el sistema solicitará el nombre completo y el número de documento de identidad del titular. Esos dos datos quedan impresos en la entrada y son los elementos de verificación en los accesos al recinto. Por esa razón es imposible transferirla: la entrada y el documento deben coincidir.

Un boleto digital detalla el acceso gratuito a la misa del Papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas de Lima. (YouTube)

3. Los extranjeros también pueden obtener su entrada

Los ciudadanos de otros países que residan en el Perú, estén de tránsito o hayan viajado especialmente para la visita papal pueden registrarse con su carné de extranjería o su pasaporte. “Lo importante aquí es que una entrada es un DNI o un pasaporte. No hay posibilidades de que con un DNI existan dos entradas”, precisó Condeña.

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Una guía informativa detalla el uso de pasaporte o carnet de extranjería para el registro de asistentes a la misa en la Base Aérea Las Palmas. (YouTube)

4. Los menores de edad también necesitan entrada

Sin excepción, todos los asistentes —incluidos los niños— deben contar con su propia entrada. Dado que en el Perú todos los ciudadanos tienen DNI, los menores también deben ser registrados de forma individual. No existe ninguna categoría de entrada familiar ni de acompañante sin documento.

Dos boletos ilustrados con la inscripción de la Santa Misa del Papa León XIV señalan el acceso al acto litúrgico en la Base Aérea Las Palmas. (YouTube)

5. Puedes gestionar hasta ocho entradas con un solo usuario

Una misma cuenta en Ticketmaster permite solicitar entradas para hasta ocho personas. Al seleccionar la cantidad deseada, el sistema desplegará las casillas necesarias para ingresar el nombre, apellido y DNI de cada integrante del grupo. Una vez completados y confirmados los datos, las entradas se generan de forma automática, cada una nominada a su titular. Condeña recomendó verificar que los datos sean correctos antes de confirmar, ya que una vez emitidas las entradas no pueden cambiar de titular.

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Una guía informativa detalla los campos del formulario virtual para solicitar hasta ocho entradas destinadas a la misa en la Base Aérea Las Palmas. (YouTube)

6. La entrada tiene código QR y puedes llevarla en digital o impresa

Cada entrada incluye un código QR que será escaneado en todos los accesos de la Base Aérea Las Palmas. El asistente puede optar por presentarlo desde su celular o impreso en papel. “Nosotros sugerimos que las lleven impresa, pero puede ser digital”, indicó Condeña. En cualquier caso, para ingresar se requieren dos elementos: la entrada —digital o impresa— y el DNI o pasaporte original.

Ver al papa León XIV será totalmente gratis y las entradas deberán ser adquiridas desde el 5 al 8 de noviembre para ingresar a la misa (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. La entrada indica el bloque, la puerta y la hora de ingreso

Cada entrada especifica el bloque asignado, la puerta de acceso más cercana a ese bloque, la dirección de esa puerta y la hora de ingreso. El asistente elige el bloque donde quiere ubicarse y el sistema asigna automáticamente la puerta y el horario correspondientes. Esa distribución fue diseñada por ingenieros, arquitectos y expertos en seguridad para ordenar el flujo de 1,2 millones de personas y evitar aglomeraciones.

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El plano de la Base Aérea Las Palmas señala los sectores numerados, el escenario y los accesos peatonales colindantes con Surco, Chorrillos y Barranco. (YouTube)

8. Si pierdes la entrada, puedes recuperarla

La entrada no desaparece si se borra del celular o se extravía el papel. Hay dos formas de recuperarla: ingresar a la cuenta de Ticketmaster, donde las entradas permanecen visibles, o revisar el correo electrónico con el que se realizó el registro, ya que el sistema envía las entradas de forma automática al momento de la emisión.

El papa León XIV ofrecerá una misa en la Base Aérea Las Palmas, recinto que espera recibir más de un millón de fieles.

9. Quien sale de Las Palmas no puede volver a entrar

Una vez dentro de la Base Aérea Las Palmas, el asistente puede moverse entre su bloque y los puntos de hidratación o servicios, pero debe conservar su entrada en todo momento para regresar a su lugar. Sin embargo, quien abandone completamente el recinto no podrá reingresar. La organización solicita tener eso en cuenta antes de tomar cualquier decisión de salida.

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Foto de archivo de miles de asistentes se congregaron frente al altar instalado en la Base Aérea Las Palmas en Lima durante la misa papal de 2018. (Andina)

10. No compartas ni publiques tu entrada en redes sociales

La entrada es de uso estrictamente personal. Compartir la imagen del código QR —por mensaje, por redes sociales o por cualquier otro medio— expone al titular a que otra persona intente usarla en los accesos. Condeña fue enfática al respecto: “No la compartan con nadie, no la transmitan a nadie porque es específicamente para ustedes”.

Las puertas de la Base Aérea Las Palmas se abrirán a las 10 de la noche del domingo 15 de noviembre. La misa está prevista para las 10:30 de la mañana del lunes 16. Quienes deseen pernoctar en el recinto podrán hacerlo. La salida, una vez concluida la celebración, se realizará de forma ordenada y progresiva por la misma puerta de ingreso.

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