Perú

Sueldo mínimo de S/1.230: ¿Desde cuándo verás el aumento en tu boleta?

La remuneración mínima vital está en S/1.230 desde este octubre, ¿pero cuándo lo verán los trabajadores en sus boletas?

Mano con billetes de 100 soles
La RMV subirá a S/1.230. Tu pago de octubre ya tendrá considerado este monto, si ganas menos. - Crédito Infobae/Paula Elizalde
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El aumento del sueldo mínimo a S/1.230, entendido como el primer tramo del incremento a S/1.300, ya está vigente este octubre. Esto, como se recuerda, fue prometido por la presidenta Keiko Fujimori en su Mensaje a la Nación por 28 de julio, al tomar el mandato.

Así, si bien desde el 1 de octubre la remuneración mínima vital sube a S/1.230 —un aumento de S/100 al monto anterior de S/1.130—, esto significa que las labores realizadas durante este mes se pagarán ya con este monto, pero se aplicará para los desembolsos del sueldo del fin de mes.

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Asimismo, como ha señalado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el bono de S/100 por trabajador para las empresas se pagará aún a finales de octubre.

Captura de El Peruano del decreto del aumento del sueldo mínimo a S/1.300
Así se aplica la medida del aumento del sueldo mínimo a S/1.300. - Crédito Captura de El Peruano

Aumentó el sueldo mínimo

Según decreto supremo que aprueba el aumento del sueldo mínimo, “se incrementa en S/170,00 la Remuneración Mínima Vital de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, en dos tramos, con lo que la RMV pasará a ascender de S/1.130,00 a S/1.300,00″.

Así, se ordenarán los aumentos de la siguiente maneras (se puede entender como dos aumentos, o un solo aumento en dos tramos):

  • Primer tramo: Se aumentará en S/100 la RMV, y pasará a ser de S/1.230 desde el pago del mes de octubre
  • Segundo tramo: Se aumentará en S/70 la RMV, y pasará a ser de S/1.300 desde una fecha aún no determinada, pero dentro del primer semestre del 2027.

Cabe recordar que esta medida era un compromiso del Gobierno incrementar la Remuneración Mínima Vital a S/1.300 “para mejorar los ingresos de los trabajadores, en el marco del diálogo social y la consulta tripartita, habiéndose alcanzado consenso respecto al monto de dicho aumento en la Sesión Extraordinaria Nº 49 del Pleno del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) de fecha 3 de setiembre de 2026″.

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Desde el Palacio de Gobierno, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, anuncia un importante incremento en la remuneración mínima vital, explicando que la medida fue tomada de manera institucional y consensuada para beneficiar a los trabajadores del país. | Canal N

¿Y el segundo aumento?

Pero este no es el único aumento. “El segundo tramo del incremento es de S/70,00, el cual se establece mediante Decreto Supremo a emitirse durante el primer semestre del año 2027″, señala el decreto actual.

El Gobierno ya ha resaltado anteriormente que este segundo tramo se haría pasado el fenómeno El Niño, en 2027. Si bien ahora se detalla que podría ser durante el primer semestre del siguiente año, ya antes diferentes ministros del Gobierno calcularon que este podría darse en abril.

Se debe apuntar también que los representantes de las empresas, en el Consejo Nacional de Trabajo, buscaban que inclusive el primer tramo del aumento se dieran luego de los efectos del FEN, pero el Gobierno ha continuado con lo ya planeado.

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori aprobó el aumento del sueldo mínimo. - Crédito Lino Chipana

Bono llega pronto

Ya el ministro Cuba indicó que este incremento del sueldo mínimo viene acompañado de un bono transitorio por única vez para las microempresas de 2 a 10 trabajadores que ganen el sueldo mínimo, los cuales suman aproximadamente 300 mil.

“Esta medida regiría para 300 mil trabajadores de la microempresa, las cuales totalizan más o menos 144 mil”, indicó.

Asimismo, el titular del MEF precisó que este apoyo de S/100 se otorgará solo en octubre y a partir de noviembre ya lo paga directamente la empresa. También Cuba señaló que esta medida se efectuó desde el MEF en concordancia con las políticas de otros ministerios y la política general misma del Gobierno.

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