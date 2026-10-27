Perú

Intoxicación masiva por rotavirus en Ate: 25 afectados por consumir alimentos en una cadena de comida rápida

Padres de familia denunciaron que sus hijos permanecen hospitalizados con intensos dolores abdominales, vómitos y diarrea tras comer hamburguesas en un establecimiento de Ate.

Cobertura periodística del noticiero 24 Horas sobre la hospitalización de al menos 25 personas tras ingerir alimentos en un local de comida rápida en Ate. El reporte en vivo desde los exteriores del hospital incluye testimonios de familiares de menores afectados por vómitos y dolor abdominal. Asimismo, se presenta un comunicado de EsSalud que informa sobre diagnósticos positivos para rotavirus y se reporta la intervención de las autoridades de fiscalización.
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Más de 20 personas, entre ellas varios menores de edad, resultaron afectadas tras consumir hamburguesas en el establecimiento de comida rápida ‘Dalmas’, ubicado en la calle Nueva, en el distrito limeño de Ate. Los pacientes presentaron vómitos, diarrea, fiebre y fuertes dolores abdominales, por lo que fueron trasladados a centros de salud de la zona.

Según reportó el noticiero 24 Horas de Panamericana, al menos 25 personas fueron atendidas en establecimientos de salud del distrito. Las pruebas diagnósticas realizadas a los afectados dieron positivo para rotavirus, según un comunicado médico difundido durante la cobertura. Sin embargo, las autoridades sanitarias precisaron que todavía no se ha establecido una relación causal entre el consumo de alimentos en el restaurante y los cuadros clínicos.

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Municipalidad de Ate clausuró el establecimiento

Personal de Fiscalización de la Municipalidad de Ate llegó al restaurante Dalmas para proceder con su clausura, luego de que se reportaran los casos de presunta intoxicación alimentaria. La intervención se produjo después de que los familiares de los afectados presentaran una denuncia formal ante la comisaría del distrito.

Según la información municipal difundida, la Policía remitió un oficio a la comuna para solicitar la fiscalización del establecimiento. Durante una primera visita, realizada en horas de la mañana, el local se encontraba cerrado.

Personas con rostros difuminados sentadas en sillas de ruedas junto a una ilustración circular de partículas virales
Varios menores reciben atención médica en sillas de ruedas en Ate tras presentar un cuadro infeccioso asociado al rotavirus. (Panamericana)

Las autoridades municipales y sanitarias continúan evaluando lo ocurrido para determinar las causas de los cuadros clínicos y verificar las condiciones en las que operaba el negocio.

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Menores presentaron vómitos, diarrea y fuertes dolores abdominales

Entre los afectados se encuentran niños que consumieron hamburguesas el viernes y comenzaron a presentar síntomas durante la madrugada del sábado. Sus familiares denunciaron que los menores continuaban con fuertes dolores abdominales, vómitos y diarrea, pese a recibir atención médica.

Una de las madres relató que su hijo permanece internado debido a la intensidad de los malestares. También indicó que otro menor que lo acompañó al establecimiento presentó síntomas similares y fue hospitalizado en un centro de EsSalud.

“Él ha comido las hamburguesas con la crema y de eso nada más le aparecen los vómitos, la diarrea”, manifestó durante el reporte periodístico.

Otro padre señaló que sus tres hijos consumieron hamburguesas en el mismo local y posteriormente presentaron síntomas. El mayor tuvo que ser llevado por emergencia debido a que el dolor no disminuía, por lo que los médicos evaluaban realizarle una ecografía y análisis de sangre.

Los familiares también expresaron su preocupación porque, según indicaron, hasta el momento de la denuncia no habían recibido la visita de representantes del establecimiento para conocer el estado de salud de los pacientes.

¿Qué se sabe sobre los casos de rotavirus?

El comunicado médico difundido durante el reporte indicó que las pruebas diagnósticas realizadas a los afectados dieron positivo para rotavirus. No obstante, precisó que, aunque los familiares señalaron que los menores habían consumido alimentos en un mismo establecimiento comercial, todavía no se había determinado una relación causal entre ese consumo y los cuadros clínicos.

El rotavirus es un virus que provoca gastroenteritis y puede ocasionar diarrea, vómitos, fiebre y dolor abdominal. La pérdida de líquidos puede generar deshidratación, especialmente en niños pequeños, por lo que es importante que reciban atención médica ante síntomas intensos o persistentes.

Recomendaciones para evitar el rotavirus

  • Lavado de manos con agua y jabón por parte de todos los integrantes del hogar, trabajadores de la salud y personas a cargo de niños en guarderías, especialmente después de cambiar pañales, antes de manejar y preparar alimentos, y antes de comer.
  • Asegurar que el agua para consumo provenga de fuentes seguras y sea debidamente tratada, preferiblemente hirviéndola para eliminar contaminantes.
  • Mantener los sanitarios limpios y asegurar una correcta disposición de excretas lejos de la vivienda y fuentes de agua, a no menos de 10 metros de distancia, para evitar la contaminación.
  • Promover la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento hasta los 6 meses de vida para fortalecer el sistema inmunológico de los lactantes y reducir la exposición al rotavirus.
  • Mantener una limpieza regular de juguetes y superficies que puedan estar en contacto frecuente con niños, para minimizar el riesgo de transmisión del virus.
  • Tratar adecuadamente el agua de consumo, optando por aquellas de fuentes confiables y llevándola a ebullición si es necesario, para garantizar su potabilidad.

Finalmente, se recomienda consultar con un médico ante cualquier indicio de posible contagio por el virus.

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