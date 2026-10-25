Perú

Melcochita en la mira de la Sunat después de comprar departamento a nombre de Heydi Amado, su novia de 22 años

Una abogada advirtió sobre las implicancias tributarias y patrimoniales de la operación, mientras el comediante mantiene un enfrentamiento público con sus hijas mayores

En el programa televisivo Magaly TV, la firme, la abogada Lady Peña analiza la adquisición de un departamento realizada por el comediante Pablo Villanueva, Melcochita, registrado a nombre de su pareja Heydi Amado. En el espacio se abordan las normas de la sociedad de gananciales que mantiene con su cónyuge y las exigencias de bancarización ante la Sunat, en medio de discrepancias públicas con sus hijas mayores respecto al patrimonio familiar. Video: ATV / Magaly TV La Firme
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Pablo Villanueva, conocido como ‘Melcochita’, podría enfrentar una revisión de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) luego de adquirir un departamento en Chorrillos a nombre de su pareja, Heydi Amado, de 22 años. La operación generó cuestionamientos sobre el origen de los fondos utilizados para la compra y sobre las implicancias patrimoniales que podría tener para el comediante, quien continúa casado con Monserrat Seminario.

La abogada Lady Peña analizó el caso en ‘Magaly TV, la firme’ y advirtió que este tipo de transacciones puede derivar en cuestionamientos tributarios si no se logra acreditar con claridad la procedencia del dinero empleado. La especialista señaló que toda operación de compra de un bien de alto valor debe contar con un respaldo financiero verificable.

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La abogada advirtió que el dinero debe estar bancarizado y documentado

Peña explicó que las autoridades pueden solicitar información para reconstruir el origen de los fondos utilizados en la adquisición de una propiedad. “Todo dinero para la compra, la adquisición de un bien, tiene que ser bancarizado”, precisó la letrada durante su intervención televisiva.

La especialista detalló que, en caso de que el inmueble haya sido adquirido mediante un crédito hipotecario, debe existir documentación que permita demostrar el origen de los recursos empleados y que acredite el cumplimiento de los requisitos necesarios para cancelar la hipoteca. Según explicó, los comprobantes bancarios y los movimientos financieros se convierten en elementos centrales para sustentar que una operación se realizó conforme a ley.

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Composición de dos fotografías de Pablo Villanueva y Heydi Amado juntos mientras se abrazan y sonríen hacia la cámara
Pablo Villanueva afronta una posible fiscalización de la Sunat tras comprar un departamento en Chorrillos a nombre de Heydi Amado.

Peña también puso el foco en la situación patrimonial del comediante. Debido a que Villanueva continúa casado con Seminario bajo una sociedad de gananciales, la compra de un bien a nombre de una tercera persona podría generar cuestionamientos sobre los derechos patrimoniales de su esposa y de sus herederos legales. La abogada recordó, además, que quien tiene herederos forzosos no puede disponer libremente de la totalidad de su patrimonio mediante donaciones, pues la legislación peruana establece límites para proteger los derechos sucesorios.

Pese a estas observaciones, la especialista precisó que no existe, por el momento, una investigación formal contra el humorista. Cualquier conclusión sobre una eventual vulneración de derechos patrimoniales dependería del análisis de la documentación disponible y de las circunstancias concretas en las que se realizó la operación.

La compra del departamento desató un enfrentamiento con sus hijas mayores

La controversia por el inmueble se suma a la disputa familiar que Melcochita mantiene con Susan y Yessenia Villanueva, sus hijas mayores, quienes cuestionaron públicamente las decisiones económicas de su padre tras conocerse que la propiedad fue inscrita a nombre de Amado. El comediante defendió su decisión al señalar que el dinero utilizado proviene de su trabajo y que su intención con la compra está relacionada con la protección de sus hijas menores.

El conductor del programa de Magaly Medina también planteó, durante el debate, la posibilidad de que la titular del inmueble actuara como testaferra, además de mencionar que las hijas mayores del comediante habrían señalado que se entregaba dinero por debajo de la mesa. Se trata de un cuestionamiento expuesto en el marco de la conversación televisiva, sin que constituya un hecho acreditado con la información disponible hasta el momento.

Susan y Yessenia Villanueva manifestaron su desacuerdo con la decisión del cómico y lanzaron críticas contra su actual pareja y Monserrat Seminario, luego de que ambas anunciaran su reconciliación en televisión. ATV/ Magaly TV La Firme.

Visiblemente molesto por los señalamientos de sus hijas, Villanueva expresó su fastidio y recordó el respaldo económico que, según afirmó, les brindó durante años. “30 años dándoles”, sostuvo el comediante en medio de su descargo, en el que también mencionó haber regalado un automóvil en el pasado.

El caso también reabrió el debate sobre la relación entre Amado y Seminario

La controversia se produce en un contexto marcado por el reciente acercamiento entre Heydi Amado y Monserrat Seminario, esposa de Melcochita, quienes según trascendió retomaron el contacto después de las diferencias que mantenían. Ese episodio generó también la reacción de una de las hijas del comediante, quien advirtió públicamente sobre las consecuencias de esa reconciliación para su padre.

Mientras la familia continúa expuesta a las diferencias generadas por la compra del inmueble, la situación legal del comediante dependerá de la documentación que pueda presentar sobre el origen de los fondos utilizados y de cómo la operación se ajuste a las normas tributarias y patrimoniales vigentes en el país.

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