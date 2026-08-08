Sueldo mínimo subiría a S/1.230 en octubre, calcula el MEF: Segunda alza llegaría tras el fenómeno El Niño

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ya ha dado una mes tentativo para el aumento del sueldo mínimo en Perú. Primero ya para el sueldo de octubre subiría la remuneración mínima vital a en S/100, a S/1.230.
Y por ese mes se entregaría el bono a las empresas afectadas, según ya había anunciado la presidenta Keiko Fujimori, de S/100 por trabajador. Según el MEF, ya en noviembre se vería el impacto del alza de la RMV en la empresas.
¿Y el alza de S/70? Este otro incremento no tiene fecha tentativa, pero Elmer Cuba señala que se daría “cuando pase el fenómeno El Niño”.
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Alza de la RMV en dos tramos
Poco a poco, el titular del MEF va revelando, en unos días, lo que esperaba el gobierno del alza de la RMV, la cual está ya decidida por Keiko Fujimori, tras su anuncio del Mensaje a la Nación por 28 de julio.
Inicialmente, en su conferencia de prensa, reveló que el alza de la RMV se daría en dos tramos, sin detallar fechas. Pero ahora, en entrevista con RPP, revela que, a pesar de que se llevará la propuesta al Consejo Nacional de Trabajo, calcula que para el sueldo de octubre ya se aplicaría la primera alza:
- El sueldo mínimo subiría a S/1.300
- Primer tramo: la primera alza sería de S/100 con una RMV resultante de S/1.230, y se daría en octubre
- Segundo tramo: la segunda alza se daría sin una fecha definida, pero llegaría cuando pase el fenómeno de El Niño.
El bono para las MYPEs
Asimismo, Elmer Cuba reveló detalles más exactos del bono compensatorio, anuciado por la presidente Keiko Fujimori, para que las MYPEs puedan afrontar la primera alza del sueldo mínimo.
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“Las microempresas de 2 a 10 personas, que paguen el mínimo, van a contar con el apoyo, solo por ese único mes, con un monto equivalente a ese incremento [de la RMV]”, señaló Cuba.
Es decir, estas empresas recibirán para octubre un bono de S/100 por trabajador, para que vaya directamente al aumento del sueldo mínimo. ¿Pero para cuáles irá este bono exactamente?
“Son todas las empresas que están inscritas en la planilla electrónica oficial, los formales. Y se sabe cuántos trabajadores formales, entre 2 y 10 trabajadores en la microempresas, ganan el minimo. Si fuese en octubre [el aumento del sueldo mínimo], ocurre ese mismo mes el desembolso del fisco”, acota Cuba.
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Medida pasará por la CNT
A diferencia del 2024, esta vez el Ejecutivo llevará la medida al Consejo Nacional de Trabajo —donde se convocará a los empleadores, a los representantes de los trabajadores y al propio Gobierno— con estudio ‘en mano’.
El MTPE señala que busca que se entienda que esta alza a S/1.300 de la RMV, “no es un aumento arbitrario”. “Es un aumento que es producto de un estudio que viene acompañado de otras medidas complementarias para no afectar a la gran empresa, ni a la mediana, ni a la pequeña, y que permita sobre todo recuperar el nivel adquisitivo de los hogares peruanos”, aclaró en su momento el ministro de Trabajo.
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Así, este incluiría medidas para mejorar la productividad y la competitividad. Ahora, se sabe que dentro de estas se encuentra la disposición para mover los feriados a los lunes.
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