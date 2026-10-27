La Cámara de Comercio Suiza en el Perú reunirá a directivos de grandes empresas en su cumbre de innovación

La propuesta busca canalizar recursos hacia infraestructura, innovación e inversión productiva para transformar la economía peruana e impulsar su industrialización. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

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SwissCham Perú confirmó la realización de la tercera edición de su encuentro empresarial anual, que este año pondrá el foco en tres sectores estratégicos para la economía del país: minería e infraestructura, salud e inteligencia artificial. El III SwissCham Summit 2026, bajo el lema “Liderando la Innovación”, se desarrollará el miércoles 4 de noviembre en el SUM EY Perú, ubicado en la avenida Víctor Andrés Belaúnde 171, en el distrito de San Isidro, Lima.

La jornada, organizada por la Cámara de Comercio Suiza en el Perú (SwissCham Perú), se extenderá entre las 14:30 y las 21:00 horas, y combinará paneles de discusión con espacios de networking orientados a conectar a líderes empresariales, especialistas y tomadores de decisión del sector privado peruano. El evento busca abordar de qué manera la innovación tecnológica modifica la forma en que las compañías compiten, producen bienes y servicios, y toman decisiones estratégicas en un entorno cada vez más condicionado por la transformación digital.

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Estudiantes universitarios en Perú colaboran en un laboratorio tecnológico, trabajando con impresoras 3D y equipos informáticos para el desarrollo de proyectos innovadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agenda del Summit se estructura en tres bloques temáticos consecutivos, cada uno dedicado a un sector con peso específico dentro de la economía nacional. El primero abordará los desafíos de la minería y la infraestructura; el segundo, las innovaciones en el ámbito de la salud; y el tercero, el impacto de la inteligencia artificial en los modelos de negocio. La participación de altos ejecutivos de compañías como Microsoft, IBM, Nestlé, Roche, Glencore, Sociedad Minera Cerro Verde, Hilti, Sanofi y Novartis otorga al encuentro un perfil orientado a la toma de decisiones a nivel corporativo.

El cierre del evento contará con la presencia de Eric Mayoraz, embajador de Suiza en el Perú, y culminará con un cóctel de networking pensado para que los asistentes prolonguen la conversación iniciada durante los paneles y fortalezcan vínculos profesionales entre sectores. La inversión para participar incluye el IGV y varía según la condición del asistente: los socios de SwissCham Perú abonarán USD 118, mientras que el público general pagará USD 142.

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Un paisaje urbano global con infraestructura portuaria y de transporte ilustra las conexiones del comercio internacional y las oportunidades de inversión entre Perú y los mercados globales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Minería e infraestructura buscan acelerar su transformación

El primer bloque de la jornada estará dedicado a analizar cómo la innovación puede impulsar la modernización de dos sectores considerados fundamentales para el desarrollo económico del país. La discusión reunirá a Juan Pacheco Romaní, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), junto a representantes de empresas con operaciones de peso en la región.

Entre los panelistas figuran Ricardo Poveda, gerente general de Hilti Perú; Carlos Castro, gerente de Asuntos Corporativos Sudamérica de Glencore; Pablo Hauck, responsable para América Latina de Wingtra; y Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Sociedad Minera Cerro Verde. La conversación estará moderada por Carlos Cornejo, director de SwissCham Perú y gerente general de CV Project, quien conducirá el intercambio entre representantes de la industria minera y del sector de infraestructura.

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Las organizaciones que aplican inteligencia artificial confiable tienen 15 veces más probabilidades de lograr un ROI sólido en sus proyectos de IA, según el informe de IDC patrocinado por SAS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salud concentra la discusión sobre investigación y nuevas tecnologías

El segundo bloque del Summit abordará las transformaciones que atraviesa el sector salud y las oportunidades derivadas de la innovación en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la medicina. El panel tendrá como speaker principal a Rafael Cortez, especialista en Global Health, Development and Public Policies de la Universidad del Pacífico.

Junto a Cortez participará María Julia Caffaro, gerente general de Roche, además de representantes de las compañías farmacéuticas Sanofi y Novartis. La discusión estará moderada por Ángela Flores, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE), y buscará poner en contexto los desafíos regulatorios y científicos que enfrenta el sector en el país.

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Un mapa satelital del Perú muestra la región de Lima con un punto rojo, con la fecha del 19 de agosto de 2026 visible en el margen inferior de la imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inteligencia artificial cierra la jornada con ejecutivos de tecnología

El bloque final del evento estará dedicado a la inteligencia artificial, la tecnología que, según los organizadores, genera mayor impacto en el mundo empresarial actual. La conversación estará encabezada por Mario Rodríguez, gerente general de Microsoft Perú, quien compartirá el panel con Alfredo Pérsico, CEO y fundador de Agents4Future.

Completan la mesa Juan Carlos Zevallos, gerente general de IBM en Perú; Grace Saravia, cofundadora de Smart Investment Fund (SIF); y Alejandro Vargas, responsable de Tecnología de la Información y Digital de Nestlé para Perú y Bolivia. La moderación estará a cargo de Pierre Giannoni, presidente de SwissCham Perú y Managing Director de Swiss Capitals Group, quien conducirá el cierre de la jornada con una mirada orientada a las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en distintas industrias.

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Dos trabajadores observan una representación de inteligencia artificial en un monitor dentro de una oficina, entorno en el que su uso se ha extendido en Lima Metropolitana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esta tercera edición, SwissCham Perú reafirma su propósito de generar espacios de conexión entre el empresariado peruano, el conocimiento especializado y las nuevas oportunidades de colaboración entre sectores, bajo un formato que combina paneles de discusión con instancias de vinculación profesional directa entre los asistentes.