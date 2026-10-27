La ácida opinión de Jean Deza sobre Eryc Castillo, máximo goleador de Alianza Lima en 2026: “No me gusta, no sabe terminar las jugadas”

El 'Ratón' se pronunció por el rendimiento del atacante ecuatoriano, máximo goleador 'blanquiazul' en el 2026. (Video: Enfocados)

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Alianza Lima no pierde de vista la lucha por el Torneo Clausura 2026, que apunta a ganar para consagrarse campeón nacional de forma directa tras adjudicarse el Apertura. En ese recorrido, Eryc Castillo ha sido uno de los jugadores más destacados de la temporada: suma 18 goles, lidera la tabla de artilleros y resulta una pieza habitual del ataque ‘blanquiazul’.

Ese rendimiento no impidió que Jean Deza expusiera una mirada crítica sobre el extremo ecuatoriano. “El ‘nero’ juega bien, pero no termina bien la jugada. Y entonces, si yo soy un analista de fútbol, el ‘nero’ te puede hacer 10 ‘sprints’ y en los 10 la cag...”, dijo en primera instancia para el programa Enfocados.

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El ‘Ratón’ profundizó su postura con una descripción del rol que, a su juicio, debe cumplir un extremo. “El extremo está para encarar, porque eso es lo que hacemos nosotros, y dar pases o terminar la jugada”, expresó.

Eryc Castillo pasó de jugar como extremo a delantero en Alianza Lima por decisión del técnico Pablo Guede.- créditos: Alianza Lima

Para reforzar su argumento, Jean Deza recordó el crecimiento de Kevin Serna. “Era muy bueno, terminaba la jugada hasta que fue creciendo y ahora está en Brasil. Y yo pienso lo mismo de Castillo, es buen jugador, pero...”, comentó.

De la misma manera, el ‘Loco’ comparó el número de la ‘Culebra’ con su propia referencia de eficacia. “¿Máximo goleador con 18 goles? Igual, no es tan efectivo. Un buen extremo efectivo mete más de 50 goles en el fútbol peruano. Yo no lo veo efectivo”, sostuvo.

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La discusión de Jean Deza con Roberto Guizasola sobre Eryc Castillo en Alianza Lima

La conversación cambió cuando Roberto Guizasola puso sobre la mesa el registro goleador del ecuatoriano. “Lo que pasa es que el ‘nero’ ha metido 18 goles”, respondió el exlateral de Alianza Lima.

Reimond Manco respaldó esa posición al considerar que la percepción sobre Eryc Castillo puede estar condicionada por la cantidad de oportunidades que genera en cada partido, una producción que eleva la expectativa sobre su definición.

El delantero puso el empate con genial definición de pierna izquierda - Crédito: L1MAX.

Aún así, Jean Deza cedió. “Es poco. Tú analizas a un extremo y ¿es efectivo?”, insistió, antes de plantear que una cifra mayor sería necesaria para catalogar como decisivo a un futbolista de esa posición.

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Roberto Guizasola respondió desde su apreciación del aporte general del ecuatoriano. “Lo poco que he podido ver del ‘nero’, para lo que hace en el club, es uno de los mejores jugadores”, señaló.

El intercambio tuvo además un momento de bromas. Deza sugirió que la defensa de ‘Cucurucho’ podía tener una explicación ajena al fútbol. “¿Roberto Guizasola lo defiende mucho? Debe ser amigo del representante”, dijo entre risas para después elevar el tono de la ironía: “Es también porque eres hincha de Alianza Lima. ¿También estás con el Fondo Blanquiazul? Habla bien, seguro estás en negocios. ¡No seas malo!”.

Ante la consulta sobre los principales atacantes del plantel íntimo, Jean Deza eligió a Kevin Quevedo. “Para mí, lo mejor que tiene Alianza es Quevedo. ¿Paolo Guerrero? Él está en otra nota”, respondió.

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La conclusión del ‘Ratón’ sobre Eryc Castillo fue directa: “Tú me estás pidiendo mi opinión del futbolista y yo te la estoy dando. A mí no me gusta porque no sabe terminar las jugadas”.

Jean Deza, Jefferson Farfán, Reimond Manco y Roberto Guizasola hablaron sobre Eryc Castillo en Alianza Lima. - captura: Enfocados

El contrato de Eryc Castillo en Alianza Lima

Mientras el debate deportivo se instaló alrededor de su eficacia, el futuro de Eryc Castillo también concentra atención fuera de la cancha. El atacante ecuatoriano mantiene contrato con Alianza Lima hasta el 31 de diciembre de 2028 tras una renovación el año pasado.

El vínculo vigente fortalece la posición del club ‘victoriano’ ante cualquier negociación. Una eventual salida antes de esa fecha no sería libre y obligaría al equipo interesado a llegar a un acuerdo económico con la institución ‘blanquiazul’.

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Juan Pablo Torres, productor de Exitosa Deportes, aseguró que la ‘Culebra’ recibió una propuesta desde México. Aun así, otros reportes señalaron que no existía una operación oficial cerrada.

La dirigencia ‘aliancista’ evalúa la posibilidad de retener al jugador de 31 años, aunque el aspecto económico puede resultar decisivo. Distintas informaciones señalaron que desde Matute consideran una mejora salarial como parte de su estrategia para sostenerlo en el plantel.