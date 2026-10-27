Perú

Jorge Nieto sobre la renuncia del senador Jorge Gavidia al Partido del Buen Gobierno: “Teníamos una reunión, pero no llegó”

El líder del Partido del Buen Gobierno aseguró que recibió una llamada del asesor de Gavidia en la que se le informó sobre la decisión de abandonar la agrupación luego de diferencias en las votaciones sobre el pedido de facultades legislativas

Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno. (Foto: Agencia Andina)
Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno. (Foto: Agencia Andina)
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Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, afirmó que el senador Jorge Gavidia se apartó de la agrupación luego de no asistir a una reunión acordada para la tarde del lunes y que incluso el mismo parlamentario anunció públicamente.

En conversación con Willax, Nieto indicó que el senador ni siquiera se comunicó con él por teléfono para anunciar su renuncia, sino que fue un asesor suyo quien le informó que se retiraría del partido político.

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“Teníamos una reunión pactada para las 11 de la mañana del día de hoy. No llegó. Me comuniqué con él a través de un mensaje para saber si finalmente iba a llegar o no. No me contestó. Y al rato me llamó uno de sus asesores a decirme que por encargo del señor Gavidia me estaba llamando para informarme que estaban enviando su renuncia al Jurado Nacional de Elecciones y me di por enterado. Eso ha sido todo”, afirmó.

Nieto vinculó la situación con el malestar de parte de quienes votaron por su organización, en especial entre jóvenes. “Hay una población que votó por nosotros, sobre todo jóvenes, hombres, mujeres, chicos, chicas, que sienten una desazón ética”, afirmó.

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Jorge Gavidia anunció que renunciará a la militancia y a la bancada delPartido del Buen Gobierno en el Senado.
Jorge Gavidia anunció que renunciará a la militancia y a la bancada delPartido del Buen Gobierno en el Senado.

Jorge Gavidia anunció que deja el Partido del Buen Gobierno

El senador Jorge Gavidia anunció que renunciará a la militancia y a la bancada del Partido del Buen Gobierno luego de presentar diferencias con sus compañeros en el Senado y con Jorge Nieto sobre la votación de la delegación de facultades legislativas solicitada por el Gobierno. Mientras que el resto de su bancada votó en abstención, él y el senador Juver Flores fueron los únicos del grupo que votaron a favor.

“Me voy a retirar del partido, voy a renunciar”, confirmó durante una entrevista con Panamericana. Según indicó, su permanencia en la agrupación podía profundizar las diferencias dentro de la agrupación. Antes de hacer pública su decisión, Gavidia indicó que tiene previsto reunirse con Jorge Nieto para intentar un entendimiento. Sobre ese contacto, señaló que “hemos tenido una facilitación para poder entendernos”, aunque la reunión -según Nieto- nunca se realizó.

Si tengo que retirarme del partido para culminar con esta crisis, lo voy a tener que hacer, porque aunque yo dije que nunca iba a hacerlo, prefiero medir la situación y el impacto que ha generado este cisma (...) Que no lo inicié yo, fue simplemente un voto que expresa mi libertad”, indicó Gavidia a Panamericana.

El diseño parlamentario como riesgo de parálisis

En conversación con Willax, Nieto explicó que su última conversación directa con Gavidia fue telefónica y ocurrió antes de la votación de las facultades legislativas. El líder del partido indicó que durante ese intercambio, le expuso la posición del partido sobre la relación entre las cámaras de senadores y diputados.

Vista panorámica del hemiciclo con legisladores en sus escaños, escritorios con computadoras y la bandera de Perú
El pleno del Congreso de la República sesiona durante la votación que rechazó otorgar facultades legislativas en seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño. (Foto: Congreso)

“El riesgo que enfrentaba nuestra democracia parlamentaria era la incertidumbre, el constante cambio, vacancia de presidentes, cierres de Congreso, rotación repentina y múltiple de autoridades”, afirmó al comparar la situación con los 10 años previos.

Para el dirigente, el problema actual responde a la estructura del Parlamento. “Ahora el riesgo, por el diseño parlamentario, es la parálisis”, sostuvo.

Nieto indicó que Gavidia no le expresó entonces una posición definitiva sobre el voto y que le dijo que evaluaría el asunto. “Él finalmente tenía un punto de vista, no me lo expresó directamente en ese momento, me dijo que lo iba a pensar y finalmente votó como votó”, declaró.

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