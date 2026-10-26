Keiko Fujimori anuncia operativos constantes en penales para desmantelar antenas ilegales vinculadas a extorsiones

El Gobierno anunció operativos permanentes para detectar y retirar infraestructura de telecomunicaciones no autorizada en las cárceles

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La presidenta Keiko Fujimori anunció este lunes que su Gobierno mantendrá operativos constantes en los establecimientos penitenciarios del país para desmantelar antenas y estaciones ilegales que permiten comunicaciones desde las cárceles, en el marco de una intervención simultánea en cuatro penales.

“El orden vuelve y el control de las cárceles se va a retomar”, dijo la mandataria durante el megaoperativo, que se desarrolló en Lima, el Callao y la región de Andahuaylas, con la participación de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

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Fujimori señaló a TV Perú que las antenas fueron detectadas mediante labores de inteligencia y coordinación técnica entre las autoridades. “Se sabe, desde hace muchos años, que gran parte de las extorsiones y los delitos se dirigen desde los penales”, declaró.

Aseguró que las acciones no se limitarán a los cuatro centros penitenciarios intervenidos y que el despliegue continuará en todo el territorio nacional. “No van a haber señales ilegales ni comunicaciones, como han ocurrido en los últimos años. Esto se va a proceder en todos los penales y se hará de manera constante el monitoreo en todos los penales a nivel nacional”, afirmó.

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El operativo permitió desmontar antenas e incautar routers, equipos de conexión y baterías; los procedimientos contaron con autorización judicial y fiscales

Durante el operativo, las autoridades informaron del desmontaje de antenas y la incautación de equipos de telecomunicaciones, entre ellos routers, dispositivos de conexión y baterías que permitían mantener el funcionamiento de las instalaciones incluso ante cortes de energía eléctrica.

Fujimori también agradeció la participación de los técnicos encargados de desmantelar las estructuras y destacó que las intervenciones se realizaron con resoluciones judiciales y la presencia de fiscales para los allanamientos y las incautaciones.