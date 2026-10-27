Ruta del papa León XIV en Lima aún se ajusta: no está definido si usará el papamóvil desde su llegada

Monseñor Guillermo Elías, obispo auxiliar de Lima, comparte detalles sobre los preparativos para la esperada visita del papa León XIV a Perú, abordando los desafíos logísticos y de seguridad.

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¿Por dónde pasará el papa León XIV durante su visita a Lima? Esa es una de las preguntas que todavía no tiene una respuesta definitiva a poco más de dos semanas de su llegada al Perú. Aunque la agenda oficial ya establece los lugares y horarios de sus principales actividades, las rutas que utilizará para trasladarse entre cada punto continúan bajo revisión.

Monseñor Guillermo Elías, obispo auxiliar de Lima y coordinador de la comisión encargada de la visita en la capital, explicó que tampoco está definido todavía si León XIV utilizará el papamóvil desde su llegada a la Base Aérea del Callao.

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“Estamos estos días reajustando el tema de la movilización, tanto desde el aeropuerto como las salidas que hará durante el trayecto del 12 y el 16”, señaló durante una entrevista concedida a Infobae Perú.

Según explicó, la definición de esos recorridos depende de coordinaciones que involucran medidas de seguridad, accesos, ingresos y salidas del pontífice en cada actividad.

La comisión organizadora evalúa todavía el uso del papamóvil desde el arribo del pontífice a la Base Aérea del Callao. REUTERS/Mohammad Salem

¿Cuándo se conocerá la ruta del Papa en Lima?

Elías reconoció que existe expectativa entre los fieles por saber qué calles recorrerá León XIV, especialmente entre quienes no puedan ingresar a los eventos programados pero quieran observar su paso desde algún punto de la ciudad.

“Una vez que tengamos precisada la ruta exacta podremos [informarla], porque la gente quiere saber por dónde va a pasar para ir, mirarlo, saludarlo de lejos”, explicó.

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Por ahora, la agenda oficial confirma que León XIV llegará a la Base Aérea del Callao el miércoles 11 de noviembre a las 5:30 p. m.. Ese mismo día participará en la ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno y posteriormente tendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

El papa León XIV llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre a las 5:30 de la tarde para comenzar su visita oficial. | Foto: Arzobispo de Lima

El jueves 12 concentrará buena parte de sus actividades en Lima. Por la mañana se reunirá con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal, participará en una celebración en la Catedral y luego encabezará un encuentro en la plaza frente al templo. Por la tarde acudirá al Estadio Monumental para una vigilia con jóvenes y universitarios.

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La última jornada, el lunes 16, contempla una visita a la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, la misa de clausura en la Base Aérea Las Palmas y, posteriormente, la ceremonia de despedida en el Callao antes de su vuelo hacia Roma.

El Obispo auxiliar de Lima, monseñor Guillermo Elías (d), habla en una rueda de prensa este lunes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Seguridad y desplazamientos entran en revisión final

La organización se encuentra ahora en una fase de ajustes técnicos. Elías explicó que durante la última semana se han realizado hasta cuatro o cinco reuniones diarias entre los equipos involucrados en la visita.

Las coordinaciones incluyen a la Cancillería, la Nunciatura Apostólica, las autoridades responsables de la seguridad y el equipo enviado desde Roma. Según el obispo auxiliar, la magnitud del dispositivo ha requerido revisar continuamente protocolos, desplazamientos y aspectos de infraestructura.

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La tercera avanzada del Vaticano llegó al país para continuar con estas verificaciones y revisar los detalles pendientes antes del arribo de León XIV.

“Son hechos que yo mismo estoy asombrado de todo lo que implica. Es enorme todo lo que se moviliza alrededor de la figura del Santo Padre”, comentó Elías.

FOTO DE ARCHIVO. El director de comunicaciones del arzobispo de Lima, padre Juan José Dioses, y el secretario general de la visita del papa León XIV a Lima, padre Juan Bytton, se dirigen a los medios de comunicación durante una conferencia de prensa en Lima, Perú, el 20 de octubre de 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

Los temas que abordará en el Centro de Lima

Otro de los actos programados para el 12 de noviembre será el encuentro denominado “Desafíos y esperanzas para el futuro del pueblo peruano”, previsto en la plaza frente a la Catedral.

Elías señaló que la convocatoria estará relacionada con cuatro ejes que el pontífice busca abordar durante esa actividad: familia, mujer, emprendimiento y cultura y paz.

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Mientras esos actos ya tienen horarios y lugares establecidos, queda pendiente conocer uno de los datos que mayor interés genera entre los fieles: las calles y avenidas por las que se desplazará León XIV y en qué momentos será posible observar su paso fuera de los recintos programados.

La organización espera comunicar esas rutas una vez concluyan las revisiones de seguridad y movilidad.