Bryan Reyna confía en retomar protagonismo en Universitario con Fabián Bustos: “Vine a Perú a jugar, no de vacaciones”

El extremo peruano habló del triunfo ante Juan Pablo II y de la confianza que tiene con el técnico argentino. (Video: Jax Latin Media)

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Universitario de Deportes goleó a Juan Pablo II como local, en el marco de la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este resultado le permitió a la ‘U’ ubicarse a un punto de la cima y mantener vivas sus chances de tentar el tetracampeonato nacional.

Bajo esa premisa, Bryan Reyna analizó el presente ‘crema’ luego del triunfo y destacó la influencia de Fabián Bustos en el funcionamiento colectivo. “El equipo siempre se ha entrenado bien. El ‘profe’ ya conocía a la mayoría y tiene muy buena relación con muchos de los jugadores. Transmite mucha confianza y cada uno sale a valorar la confianza que el ‘profe’ da”, afirmó ante la prensa.

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El ‘Picante’ consideró que el elenco ‘merengue’ atraviesa una etapa positiva tras los dos encuentros disputados bajo este nuevo ciclo. “Vamos por buen camino. Dos partidos, siete goles y eso es muy bueno para el equipo”, señaló al ser consultado sobre si esta versión del equipo es la mejor que mostró durante el campeonato.

Universitario encadenó dos triunfos seguidos ante Alianza Atlético y Juan Pablo II, y se ubica a un punto de Sport Huancayo, líder del Torneo Clausura 2026.

La cercanía con el primer puesto instaló el debate sobre una posible definición del título ante Alianza Lima, ganador del Torneo Apertura. Reyna prefirió no anticiparse a ese escenario y puso el foco en el objetivo inmediato de Universitario. “Todos los equipos son buenos y las finales son finales. ¿Revancha jugar contra Alianza? Primero hay que salir campeones ahora”, expresó.

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Bryan Reyna sobre su revancha en Universitario con Fabián Bustos

La presencia de Fabián Bustos también representó una nueva oportunidad para Bryan Reyna dentro del plantel. El extremo tuvo 15 minutos ante Juan Pablo II y aseguró que está preparado para responder desde el puesto que el entrenador considere necesario, considerando que lo utilizó como carrilero izquierdo.

“La posición que me pongan voy a tratar de aportar lo más que pueda. Yo creo que el ‘profe’, no solamente a mí, transmite su confianza a todos y habrá visto los jugadores que han entrado y lo han hecho lo mejor posible”, manifestó.

El futbolista remarcó que su propósito al volver a Perú fue competir y tener participación, la cual no tuvo con los anteriores entrenadores. “Yo vine a Perú a jugar, no de vacaciones”, dijo. “Ya quedan pocos partidos y feliz de haber podido entrar. Así no me toque, apoyar al grupo”.

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Bryan Reyna confía en retomar protagonismo en Universitario con Fabián Bustos.

El atacante de 28 años sostuvo que se mantuvo en buenas condiciones y señaló que la elección de los futbolistas depende exclusivamente del cuerpo técnico. “Siempre he estado bien. Ya es decisión de cada técnico si me pone o no, pero yo sé a lo que vine a Perú”, comentó.

Bryan Reyna también se refirió a los comentarios sobre su situación en Universitario y negó haber protagonizado problemas. “Mucha gente habla y no sabe lo que pasa un futbolista. Yo no he tenido ningún problema polémico ni nada. Esperar que acabe el campeonato y salir campeón”, sostuvo.

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El jugador reconoció que su forma de declarar puede generar críticas. “Yo no me quedo callado”, expresó. Luego, añadió: “Ahora yo estoy bien, me entreno muy bien y por eso que he salido en lista y me han dado algunos minutos, porque en la semana vengo haciendo las cosas bien”.

Universitario derrotó 3-0 a Juan Pablo II con goles de Edison Flores, Gianluca Lapadula y Azulgaray en partido por el Torneo Clausura del Torneo Clausura 2026

Bryan Reyna sobre su futuro en Universitario

Por otro lado, la continuidad de Bryan Reyna en Universitario quedará sujeta a lo que ocurra después de la definición del campeonato. El ‘Picante’ no confirmó una decisión sobre su futuro. “Universitario es un equipo grande. Cada vez que salen las cosas bien o cuando salen las cosas mal, la hinchada está ahí. Y es hermoso, es hermoso jugar en Universitario”, declaró.

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El talentoso jugador dejó abierta la posibilidad de continuar, aunque concentró sus declaraciones en el presente deportivo. Eso sí, cuando acabe su préstamo tendrá que regresar a Belgrano de Argentina, club dueño de su carta pase.