Disputa entre hermanos tras video de Eduardo Capuñay insultando a menor: el comunicado de Radio La Karibeña y reacciones en redes

Eduardo Capuñay Quispe, administrador de Radio Exitosa, tuvo repudiable reacción sobre su sobrio.

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Eduardo Capuñay Quispe, administrador de Radio Exitosa, es fuertemente criticado tras la difusión de un video de una discusión con su medio hermana, Evelynn Capuñay Lara, en la que utilizó expresiones ofensivas al aludir a la condición de salud de un menor de edad. El episodio ocurrió en medio de la disputa familiar por el control de las empresas de radiodifusión que pertenecieron a su padre, Higinio Capuñay Sarpán.

La grabación circuló en redes sociales durante el fin de semana y provocó rechazos de usuarios y organizaciones vinculadas a la defensa de las personas autistas. En las imágenes se escucha a Eduardo Capuñay emplear un término peyorativo contra su sobrino y asociar su condición con un supuesto castigo divino dirigido a su hermana.

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Radio La Karibeña rechazó las expresiones y pidió que se determinen responsabilidades

Radio La Karibeña publicó un comunicado en el que expresó su “profundo rechazo e indignación” por las frases atribuidas a Eduardo Capuñay. La emisora consideró que los dichos resultan ofensivos y afectan la dignidad de las personas con discapacidad y de sus familias.

El pronunciamiento sostuvo que “ninguna condición humana puede ser objeto de estigmatización, menosprecio o juicio moral”. También remarcó que la discapacidad no representa un castigo ni una razón para excluir a una persona, sino una condición que requiere respeto, empatía y pleno reconocimiento de derechos.

La radio precisó que Eduardo Capuñay y Esther Capuñay Quispe, quien aparece en el video, no participan en las decisiones, lineamientos ni posiciones institucionales de La Karibeña. Según el texto, cualquier vínculo familiar que puedan mantener con accionistas de la empresa no implica que sus actos o declaraciones representen a la emisora.

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El comunicado incluyó un pedido a las autoridades y entidades competentes para que evalúen los hechos difundidos y realicen las investigaciones que correspondan. La empresa afirmó que defenderá los principios de respeto, inclusión y no discriminación.

Comunicado tras expresiones de Eduardo Capuñay contra su sobrino.

La discusión se produjo durante un conflicto por las empresas de Higinio Capuñay

El enfrentamiento entre los hermanos forma parte de una disputa por el manejo del grupo de medios que fundó Higinio Capuñay, fallecido en 2020. El empresario construyó un emporio de radiodifusión que incluyó emisoras como Exitosa, La Karibeña y La Kalle, además de otros negocios vinculados al entretenimiento.

La relación entre los integrantes de la familia se deterioró a inicios de este año, luego de que las partes asumieran la administración de distintos negocios. Los hermanos Capuñay Quispe quedaron vinculados a Radio Exitosa, mientras que los Capuñay Lara asumieron el control de Radio La Karibeña y sus productos derivados.

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En el video también aparece Esther Capuñay, quien interviene durante el intercambio y afirma: “Toda acción tiene una reacción”.

Alex Martín Capuñay Lara, medio hermano de Eduardo Capuñay, señaló a Perú21 que el menor mencionado en la discusión es sobrino de ambos y que Esther Capuñay Quispe, gerenta de Exitosa, es su madrina. Según indicó, la grabación fue realizada el viernes 23 de octubre, a las 18:30 horas, en una oficina.

Según su versión, Evelynn acudió al lugar para reclamar por un presunto corte de la señal de Radio La Karibeña en diversas ciudades del país.

“Mi hermana lo que decide es empezar a grabar y, bueno, entre esos ataques que suelen haber o esa discusión comercial que hubo, ellos mencionan a mi sobrino que tiene una condición especial, diciéndole como lo han venido escuchando en el video”, contó al medio.

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Evelynn Capuñay afirmó que el conflicto excedió el ámbito de la herencia

Tras la difusión del video, Evelynn Capuñay Lara publicó un mensaje en redes sociales en el que cuestionó que la condición de su hijo fuera empleada durante una confrontación entre adultos. “Utilizar la condición de un niño para satisfacer ambiciones personales cruza cualquier límite ético y humano”, señaló en sus redes sociales.

La empresaria sostuvo que no responderá insultos ni provocaciones y afirmó que la controversia ya superó las diferencias por los negocios familiares. Perú21 informó además que Evelynn presentó una denuncia contra Eduardo Capuñay en una comisaría por violencia familiar.

Un video difundido en redes expuso el enfrentamiento entre Eduardo y Evelynn por la administración de empresas de radiodifusión fundadas por su padre, Higinio Capuñay Sarpán. TikTok/ Karibeña

La discusión reciente se suma a otros episodios que expusieron la ruptura entre las dos ramas de la familia. Entre ellos figuran acusaciones de bloqueos en oficinas, dificultades para utilizar instalaciones en filiales de provincias y desacuerdos por el acceso a espacios del edificio donde se encuentran las cenizas de Higinio Capuñay.

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Hasta el momento, no se conoció un pronunciamiento público de Eduardo Capuñay sobre el contenido del video ni sobre el comunicado emitido por Radio La Karibeña. La emisora sostuvo que el caso debe ser evaluado por las instancias que correspondan.

Reacción en redes sociales

Las repudiables expresiones de Capuñay generaron una ola de rechazo en las redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron sus declaraciones y exigieron respeto hacia los menores de edad. “¡Perversos entre hermanos!”, comentó un internauta, mientras otra usuaria expresó su indignación: “repudiable que metan a un menor en cualquier tipo de discusión. ¡EVOLUCIONEN COMO SOCIEDAD! la verdadera discapacidad de una sociedad es su incapacidad de aceptar, respetar e incluir”. Otros usuarios también condenaron lo ocurrido y cuestionaron la falta de empatía frente a un niño.

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“Pensé que le hablaba a una desconocida, pero era su familia, que tan perverso puede tener el alma ese hombre”, escribió otra internauta. En la misma línea, una usuaria sostuvo: “Es indignante nosotros amamos nuestros hijos, abusivo discriminador”. También hubo comentarios que cuestionaron cómo se comportaría Capuñay con otras personas: “Si así se trata entre hermanos imagínense como trata a los trabajadores”. Las reacciones se sumaron a las críticas expresadas por diversas figuras de las plataformas digitales y conductores de televisión, entre ellos Magaly Medina, quienes manifestaron su rechazo a lo ocurrido.

Críticas contra Eduardo Capuñay.