Perú, Mucho Gusto Lima 2026: cuánto costarán los platos, cómo llegar y qué actividades ofrecerá la feria gastronómica

Feriada gastronómica Perú Mucho Gusto dará inicio este jueves 30 de octubre | Foto captura: PROMPERÚ

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La gastronomía de las 25 regiones del Perú se reunirá en un mismo recinto durante tres días, con propuestas culinarias, productos de origen y actividades culturales dirigidas a públicos de distintas edades. La feria Perú, Mucho Gusto Lima 2026 se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre en la Explanada de la Costa Verde, en Magdalena del Mar.

El evento, organizado por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), estará abierto de 10:00 a. m. a 10:30 p. m. durante las jornadas programadas. La oferta incluirá platos tradicionales, preparaciones a las brasas, cafés de especialidad, productos regionales y espacios de degustación.

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Uno de los aspectos centrales para quienes planean asistir será el presupuesto destinado a la comida y el traslado. Los precios gastronómicos partirán de S/ 15 por media porción, mientras que las porciones completas costarán S/ 25. Los platos preparados a las brasas tendrán una tarifa de S/ 30.

La organización también dispuso medidas para el ingreso al recinto, alternativas de transporte desde distintos puntos de Lima y estacionamientos para quienes opten por acudir en vehículo particular. Además, el programa contempla espectáculos de danzas regionales, talleres y espacios para familias con niños.

¿Cuánto cuesta ingresar a Perú, Mucho Gusto Lima 2026?

El acceso a la feria será gratuito para personas de todas las edades. Sin embargo, cada asistente deberá presentar un documento de identidad físico para recibir una pulsera de control de aforo. El requisito también se aplicará a los menores de edad.

Entre los documentos admitidos figuran el Documento Nacional de Identidad (DNI), el pasaporte y el carné de extranjería. La entrega de pulseras permitirá regular la cantidad de personas que ingresen al recinto durante cada jornada.

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La gratuidad corresponde al ingreso al evento. El consumo de alimentos y bebidas, así como las compras en los puestos de productos regionales, dependerá de las tarifas de cada oferta.

¿Cuánto costarán los platos y qué regiones participarán?

La feria 'Perú Mucho Gusto', que tuvo lugar en Lima del 24 al 26 de noviembre, reunió los sabores característicos de las 25 regiones peruanas. En este evento, los restaurantes más distinguidos de cada región presentaron sus platillos regionales, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de degustar la diversidad culinaria del país. | Foto composición: Infobae Perú.

La feria reunirá a 145 expositores con propuestas representativas de las tradiciones culinarias de las 25 regiones del país. La oferta permitirá encontrar distintas preparaciones en un mismo espacio, con precios diferenciados según el tamaño de la porción y el tipo de plato.

Las tarifas previstas serán las siguientes:

Media porción: S/ 15.

Porción completa: S/ 25.

Platos preparados a las brasas: S/ 30.

La programación gastronómica también incorporará productos regionales y demostraciones vinculadas con ingredientes peruanos. Estas propuestas se distribuirán en áreas temáticas dedicadas al café, el pisco y los insumos originarios.

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Cafés de especialidad, pisco y productos regionales

La zona Cafés del Perú contará con expositores procedentes de Junín, Puno, Pasco, Cajamarca, Ayacucho y San Martín. El espacio ofrecerá granos de especialidad, demostraciones de coctelería y el taller interactivo Tu Blend del Perú.

Otra de las áreas será Pisco Spirit of Peru, destinada al público adulto. Allí se desarrollarán catas guiadas y actividades de maridaje con quesos, frutas y chocolate amazónico. También se ofrecerá el taller Crea tu Pisco Sour.

Por su parte, la zona Mercado reunirá 30 puestos con superalimentos, cacaos, ajíes y granos andinos. El programa incluirá clases de cocina en vivo y degustaciones abiertas para los asistentes.

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¿Cómo llegar a la Explanada de la Costa Verde?

La feria gastronómica regresa a Lima luego de 15 años| Foto: Paula Elizalde

Para facilitar el desplazamiento hacia Magdalena del Mar, la organización habilitará el servicio especial de transporte «Te llevamos a la feria», con cuatro rutas directas desde distintos puntos de Lima.

Los puntos de salida serán los siguientes:

Ruta 1 — San Miguel: cuadra 5 de la avenida Jorge Dintilhac.

Ruta 2 — Centro de Lima: Paseo de los Héroes Navales, a la altura de la cuadra 1 del jirón Roosevelt.

Ruta 3 — Miraflores: Parque Kennedy y Larcomar.

Ruta 4 — Magdalena del Mar: Monumento al Inmaculado Corazón de María.

Estas alternativas permitirán llegar al recinto desde zonas del centro y del sur de la capital, además de los distritos de San Miguel y Magdalena del Mar.

¿Cuánto costará estacionar un auto particular?

Quienes opten por acudir en vehículo particular podrán utilizar los estacionamientos administrados por la Municipalidad de Magdalena del Mar. La tarifa será de S/ 20 por vehículo, bajo una modalidad de precio fijo.

La disponibilidad estará sujeta al aforo limitado de los espacios habilitados. Por ello, el acceso a estos estacionamientos dependerá de la capacidad disponible al momento de la llegada.

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¿Qué objetos estarán prohibidos dentro del recinto?

La organización estableció restricciones para el ingreso de determinados productos y objetos. No estará permitido acceder con alimentos ni bebidas externas, incluidas las bebidas alcohólicas.

Tampoco se admitirá el ingreso de objetos punzocortantes, pancartas o material impreso publicitario. Estas disposiciones deberán considerarse al preparar la visita a la feria, junto con la obligación de presentar un documento de identidad físico para obtener la pulsera de acceso.