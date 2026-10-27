Perú

Gisela Valcárcel revela que Sergio George la invitó a los Grammy: “¿Quién sabe? Me encuentre con Óscar de León”

La presentadora reveló durante una transmisión por TikTok que el productor la invitó a la ceremonia musical. En paralelo, la actriz Magdyel Ugaz publicó un mensaje en el que aseguró que está soltera, lo que generó especulaciones sobre un posible distanciamiento

La conductora reaccionó al regreso de ‘Aló, Gisela’ mediante plataformas digitales y comentó las dificultades que, a su juicio, tendría la presentadora para volver a la televisión tradicional. ATV/ Magaly TV La Firme.
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La posibilidad de que Gisela Valcárcel acompañe a Sergio George a los Grammy llamó la atención luego de que la conductora revelara que recibió una invitación del productor musical. Su comentario se produjo en medio de las especulaciones sobre su vínculo con Magdyel Ugaz, quien recientemente compartió un mensaje en redes sociales en el que aseguró que está soltera y que espera la llegada de alguien especial a su vida.

Y es que, las declaraciones de Gisela se conocieron durante una transmisión en vivo por TikTok, donde habló sobre la invitación que recibió del empresario estadounidense. La presentadora incluso bromeó sobre la posibilidad de encontrarse con el cantante venezolano Óscar de León durante la ceremonia musical. Mientras tanto, la publicación de la actriz volvió a poner bajo la lupa la cercanía que había mostrado con George durante los Premios Musa 2026.

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Sergio George invita a Gisela Valcárcel a los Grammy tras aparecer con Magdyel Ugaz en los Premios Musa. Captura: Magaly TV La Firme.
Sergio George invita a Gisela Valcárcel a los Grammy tras aparecer con Magdyel Ugaz en los Premios Musa. Captura: Magaly TV La Firme.

Aunque ambas situaciones despertaron comentarios entre los seguidores de las figuras de televisión y del espectáculo, no existe una confirmación pública de que la invitación a Gisela esté relacionada con un supuesto distanciamiento entre el productor y Magdyel. La coincidencia de los acontecimientos, sin embargo, motivó que Magaly Medina analizara el tema en su programa y planteara sus propias interpretaciones sobre lo ocurrido.

Gisela Valcárcel con micrófono y copa a la izquierda, y Magdyel Ugaz sentada junto a Sergio George en una mesa a la derecha.
Gisela Valcárcel sostiene una copa frente a un micrófono en una composición junto a Magdyel Ugaz y el productor Sergio George sentados a una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre la invitación de Sergio George a los Grammy?

Durante su transmisión en vivo, Gisela Valcárcel reveló que Sergio George la había invitado a asistir a los Grammy. La conductora compartió la noticia de manera espontánea y mencionó que el productor le había propuesto acompañarlo a la ceremonia.

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Me estaba invitando Sergio para ir ahora a los Grammys”, comentó la presentadora, al referirse a la propuesta que recibió.

Sergio George invita a Gisela Valcárcel a los Grammy tras aparecer con Magdyel Ugaz en los Premios Musa. Captura: Magaly TV La Firme.
Sergio George invita a Gisela Valcárcel a los Grammy tras aparecer con Magdyel Ugaz en los Premios Musa. Captura: Magaly TV La Firme.

La posibilidad de asistir a una gala de esa magnitud despertó interés, especialmente porque George había aparecido recientemente en otro evento musical acompañado de Magdyel Ugaz. Gisela, por su parte, dejó entrever que la invitación podría llevarla a coincidir con distintas personalidades del mundo de la música.

En ese contexto, la conductora añadió una referencia al cantante Óscar de León y bromeó con la posibilidad de encontrárselo durante la ceremonia. “¿Quién sabe? Me encuentre con Óscar de León”, expresó.

Sergio George invita a Gisela Valcárcel a los Grammy tras aparecer con Magdyel Ugaz en los Premios Musa. Captura: Magaly TV La Firme.
Sergio George invita a Gisela Valcárcel a los Grammy tras aparecer con Magdyel Ugaz en los Premios Musa. Captura: Magaly TV La Firme.

Magdyel Ugaz publica un mensaje sobre su soltería

Mientras se comentaba la invitación que recibió Gisela Valcárcel, Magdyel Ugaz compartió una historia en sus redes sociales con un mensaje sobre su situación sentimental. La actriz escribió una frase que generó reacciones entre quienes seguían sus apariciones junto a Sergio George.

Sergio George invita a Gisela Valcárcel a los Grammy tras aparecer con Magdyel Ugaz en los Premios Musa. Captura: Magaly TV La Firme.
Sergio George invita a Gisela Valcárcel a los Grammy tras aparecer con Magdyel Ugaz en los Premios Musa. Captura: Magaly TV La Firme.

Estoy soltera porque Dios tiene preparado a alguien especial para mí”, publicó la protagonista de Al fondo hay sitio. El mensaje fue interpretado como una declaración de soltería y llamó la atención por el momento en que apareció. En las últimas semanas, Ugaz había coincidido con George en los Premios Musa, donde ambos compartieron momentos que fueron registrados en videos y fotografías.

No obstante, la actriz no mencionó al productor musical en su publicación ni explicó si sus palabras tenían alguna relación con él. Por ello, no es posible establecer a partir de esa historia que haya existido una relación sentimental entre ambos o que su mensaje anuncie el final de un vínculo amoroso.

Sergio George invita a Gisela Valcárcel a los Grammy tras aparecer con Magdyel Ugaz en los Premios Musa. Captura: Magaly TV La Firme.
Sergio George invita a Gisela Valcárcel a los Grammy tras aparecer con Magdyel Ugaz en los Premios Musa. Captura: Magaly TV La Firme.

El video de Sergio George de los Premios Musa llamó la atención por la ausencia de Magdyel Ugaz

Otro detalle que generó comentarios fue el contenido que Sergio George compartió en sus redes sociales después de los Premios Musa 2026. El productor publicó un reel con momentos destacados de su participación en el evento, pero, según comentó Magaly Medina, no incluyó imágenes de Magdyel Ugaz, pese a que la actriz había estado con él durante la ceremonia.

La conductora de ATV reparó en ese detalle y señaló que la actriz lo había grabado durante el encuentro musical. Para Medina, resultaba llamativo que el productor compartiera un resumen de su experiencia sin mostrar a quien había sido vista acompañándolo.

Sergio George invita a Gisela Valcárcel a los Grammy tras aparecer con Magdyel Ugaz en los Premios Musa. Captura: Magaly TV La Firme.
Sergio George invita a Gisela Valcárcel a los Grammy tras aparecer con Magdyel Ugaz en los Premios Musa. Captura: Magaly TV La Firme.

Él ha puesto un reel de los premios, pero no ha puesto ninguna imagen de Magdyel. La ignoró, la borró como si él hubiera viajado a esos premios sin compañía femenina”, comentó la periodista al analizar las imágenes. “Parece que se quebró, se rompió, se traspapeló, ya fue, parte del pasado”, expresó Magaly al especular sobre lo que podría haber ocurrido entre ambos.

La conductora también relacionó la invitación a Gisela con la posibilidad de que Magdyel ya no acompañe al productor en sus próximos compromisos. “Perdió su turno, perdió su sitio”, comentó, al plantear esa hipótesis durante su análisis.

Sergio George invita a Gisela Valcárcel a los Grammy tras aparecer con Magdyel Ugaz en los Premios Musa. Captura: Magaly TV La Firme.
Sergio George invita a Gisela Valcárcel a los Grammy tras aparecer con Magdyel Ugaz en los Premios Musa. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona que Gisela Valcárcel acepte la invitación del productor

Al referirse a la posibilidad de que Gisela Valcárcel acompañe a Sergio George a los Grammy, Magaly Medina también expresó su sorpresa por la invitación. La periodista cuestionó que la conductora aceptara asistir con el productor musical y planteó si su interés por acudir a la ceremonia podía influir en su decisión.

Qué raro, ¿no? Que Gisela se preste a que este pata la lleve como acompañante a una alfombra, ¿tanto son sus ganas de ir a un Grammy que acepta la invitación de Sergio George?”, manifestó. La conductora cerró su comentario con una frase irónica: “En fin, bueno, dicen que en épocas de sequía…”.

Sergio George invita a Gisela Valcárcel a los Grammy tras aparecer con Magdyel Ugaz en los Premios Musa. Captura: Magaly TV La Firme.
Sergio George invita a Gisela Valcárcel a los Grammy tras aparecer con Magdyel Ugaz en los Premios Musa. Captura: Magaly TV La Firme.

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