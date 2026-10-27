Campaña veterinaria gratis por Halloween este 31 de octubre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La jornada por Halloween incluirá atención veterinaria gratuita, adopción de perros y gatos rescatados, concurso de disfraces para mascotas, orientación sobre tenencia responsable y una zona de emprendimientos con productos y accesorios para animales - Créditos: Municipalidad de Villa El Salvador.

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La Municipalidad de Villa El Salvador organizará una campaña veterinaria gratuita este sábado 31 de octubre, Día de Halloween, en la Plaza de la Familia, ubicada en el sector 3, grupo 8. La jornada se desarrollará de 9 a. m. a 1 p. m. y estará dirigida a los vecinos que busquen atención básica para sus animales de compañía, con servicios preventivos orientados a cuidar su salud y bienestar.

La actividad incluirá las siguientes prestaciones sin costo para los asistentes:

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Consulta general: evaluación básica del estado de salud de las mascotas.

Desparasitación interna: tratamiento preventivo contra parásitos que afectan el organismo de los animales.

Aplicación de espray antipulgas: medida para combatir estos insectos y reducir las molestias que ocasionan.

Limpieza de oídos: higiene de esta zona para contribuir al cuidado auditivo de los ejemplares.

Vacunación antirrábica: inmunización para prevenir la rabia, una enfermedad que puede transmitirse a las personas.

La iniciativa municipal busca acercar los servicios veterinarios a la población y promover el cuidado responsable de perros y gatos. Los propietarios podrán aprovechar la jornada para solicitar orientación sobre la salud de sus compañeros de cuatro patas y acceder a las prestaciones anunciadas por la comuna.

Los servicios sin costo incluirán consulta general, desparasitación interna, aplicación de espray antipulgas, limpieza de oídos y vacunación antirrábica - Créditos: Municipalidad de Villa El Salvador.

Villa El Salvador realizará una adoptatón de perros y gatos por Halloween

Como parte de las actividades programadas para la misma fecha, la Municipalidad de Villa El Salvador también desarrollará la Adoptatón Caniween 2026, una jornada que busca encontrar hogares para animales rescatados y fomentar la adopción responsable. El encuentro tendrá lugar en la plaza de la Familia, sector 3, grupo 8, de 9 a. m. a 1 p. m.

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La convocatoria reunirá a la veterinaria municipal y a distintas organizaciones dedicadas al rescate y cuidado de animales. Entre los participantes figuran Huellitas Perdidas, Refugio Sonia, Refugio Yadi-Can, Adopciones Perú y Patitas Refugiadas, cuyos representantes contribuirán a dar visibilidad a los perros y gatos que esperan una familia.

Entre los animales presentados para adopción se encuentran Pelucón, Pinky, Guty y Bonito. Asimismo, se promociona a Coco como parte de la convocatoria. Los interesados podrán acercarse al lugar para conocer a los ejemplares y recibir información sobre el proceso correspondiente.

La actividad pretende generar oportunidades para que estos compañeros encuentren un hogar permanente, además de sensibilizar a los asistentes sobre la importancia de brindarles alimentación, protección, atención veterinaria y un entorno adecuado durante toda su vida.

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Huellitas Perdidas, Refugio Sonia, Refugio Yadi-Can, Adopciones Perú y Patitas Refugiadas participarán en la jornada de adopción - Créditos: Municipalidad de Villa El Salvador.

Concurso de disfraces y emprendimientos en Caniween 2026

La programación también contempla actividades recreativas relacionadas con Halloween. Una de las principales será el concurso de disfraces para mascotas, dirigido a quienes deseen presentar a sus animales con atuendos alusivos a la celebración.

Las inscripciones se realizarán el mismo día del evento, a partir de las 10:30 a. m. Por ello, los propietarios interesados deberán considerar ese horario para registrar a sus compañeros y participar en la competencia.

Además, se ofrecerá una charla informativa sobre tenencia responsable, en cumplimiento de la Ordenanza N.º 520-MVES. Este espacio permitirá reforzar la importancia de asumir las obligaciones que implica convivir con un animal, así como respetar las disposiciones municipales relacionadas con su cuidado.

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Los asistentes también encontrarán una zona de emprendimientos impulsados por asociaciones vinculadas con refugios de animales. La oferta incluirá distintas alternativas para el público:

Snacks para mascotas y personas: opciones de alimentos y aperitivos para los asistentes y sus compañeros.

Productos para mascotas: artículos destinados al cuidado y las necesidades cotidianas de los animales.

Accesorios decorativos: complementos para quienes deseen adquirir adornos y otros artículos.

De esta manera, la jornada combinará atención veterinaria gratuita, promoción de adopciones y actividades temáticas en un mismo espacio. La municipalidad invita a los vecinos a participar con sus animales de compañía y a conocer las alternativas disponibles para brindar una oportunidad a los ejemplares que todavía no cuentan con una familia.