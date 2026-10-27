Perú

Lula responde a Keiko Fujimori y la invita a fortalecer la integración regional con un “modelo sostenible” para la Amazonía

El líder brasileño agradeció las felicitaciones de la presidenta y expresó su expectativa de celebrar en 2027 el bicentenario de las relaciones bilaterales

El presidente de Brasil, Lula da Silva, respondió a las felicitaciones de Keiko Fujimori, destacando la importancia de fortalecer la integración regional entre Brasil y Perú con un enfoque en la sostenibilidad de la Amazonía y los derechos de los pueblos indígenas. | Canal N
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció este lunes a su homóloga Keiko Fujimori las felicitaciones por su reelección y propuso fortalecer la integración regional mediante un modelo de desarrollo “sostenible e inclusivo” que combine la conservación de la Amazonía con su aprovechamiento responsable.

“Recibo con gratitud sus felicitaciones. Espero celebrar los 200 años de asociación entre Brasil y Perú en 2027”, respondió el ganador de los comicios en su cuenta de X, donde también planteó profundizar la cooperación bilateral en torno a la selva amazónica, compartida por ambos países.

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El brasileño defendió un modelo que reconozca el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la protección y el uso sostenible de este ecosistema.

La respuesta se produjo después de que Fujimori lo felicitara por su victoria y destacara la proximidad del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones. “Reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos”, señaló la mandataria en su mensaje.

Brasil y Perú celebrarán en 2027 el bicentenario de sus relaciones diplomáticas, una fecha que ambos líderes mencionaron como una oportunidad para estrechar vínculos y ampliar la cooperación bilateral.

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Lula
Lula ganó la segunda vuelta electoral con el 51,79% de los votos, tras revertir la ventaja que su rival había obtenido en la primera ronda

Lula obtuvo este domingo la victoria en la segunda vuelta de las elecciones brasileñas, con el 51,79 % de los votos frente al 48,21 % de Bolsonaro, en una contienda que le permitirá continuar en el poder pese a haber quedado por detrás de su rival en la primera ronda.

Tras conocerse los resultados, agradeció a los jóvenes brasileños “que salieron a las calles a defender la democracia” y cuestionó el papel de las plataformas digitales durante la campaña, al considerar que favorecieron a su adversario.

Reacciones desde Perú

Desde Perú, los expresidentes Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022) también se sumaron a las felicitaciones al mandatario brasileño. El primero destacó que “Brasil tiene hoy una ardua tarea” y consideró importante que el país esté “bien representado y liderado”.

El segundo, recluido en el penal de Barbadillo, celebró el resultado como un triunfo para la izquierda latinoamericana. “El corazón de América Latina, de nuestra América, sigue latiendo desde el Sur”, escribió en X.

Keiko Fujimori
Lula ganó la segunda vuelta electoral con el 51,79% de los votos, tras revertir la ventaja que su rival había obtenido en la primera ronda

“Te saludo desde mi celda en Barbadillo, desde donde celebro doblemente tu triunfo: uno por el hermano pueblo de Brasil y la continuidad de su lucha libertaria y otro por la Patria Grande que espera nuevos triunfos, nuevas luchas y nuevas victorias desde el corazón y el alma de sus pueblos, diversos, coloridos e indomables”, añadió.

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda a su adversario.

En la primera vuelta, Flávio fue el más votado, con el 47% de los apoyos, dos puntos y 2,2 millones de votos por encima del dirigente progresista, pero este domingo Lula revirtió el resultado en el balotaje y superó a su adversario por más de cuatro millones de sufragios.

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