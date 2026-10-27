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¿Cuándo juega Universitario? Día, hora y canal TV de su próximo partido ante Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026

El equipo dirigido por Fabián Bustos no competirá a mitad de semana, a diferencia del resto de los clubes, por un motivo ajeno a lo deportivo. Conoce todos los detalles de su siguiente compromiso

Universitario se enfrentará a Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Universitario se enfrentará a Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
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Universitario de Deportes no disputará su partido correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, a diferencia del resto de los equipos. Por ello, su próximo compromiso será ante Atlético Grau, por la fecha 15. Revisa la programación del encuentro en esta nota.

Programación del Universitario vs Atlético Grau

El partido entre Universitario y Atlético Grau se disputará este domingo 1 de noviembre, desde las 15:30 horas de Perú, en el estadio Mansiche de Trujillo. El club ‘albo’ trasladará su localía, ya que no jugará en el estadio La Matanza de Piura.

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En otros países, el encuentro comenzará a las 14:30 horas de México; 15:30 de Colombia y Ecuador; 16:30 de Bolivia y Venezuela; y 17:30 de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. En Estados Unidos, el horario variará según la zona horaria.

Universitario visitará a Atlético Grau en el estadio Mansiche de Trujillo.
Universitario visitará a Atlético Grau en el estadio Mansiche de Trujillo.

Dónde ver Universitario vs Atlético Grau

Universitario y Atlético Grau se enfrentarán por el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El partido será transmitido por L1MAX, señal que posee los derechos televisivos del campeonato tras el acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El encuentro también podrá seguirse a través de la plataforma digital Liga 1 Play, disponible para distintos dispositivos.

Infobae Perú ofrecerá la cobertura informativa del partido, con las principales incidencias, goles y declaraciones posteriores al encuentro.

Universitario derrotó 3-0 a Juan Pablo II con goles de Edison Flores, Gianluca Lapadula y Azulgaray en partido por el Torneo Clausura del Torneo Clausura 2026

¿Por qué Universitario no juega con Boys por fecha 14?

El partido entre Universitario de Deportes y Sport Boys no se jugará a mitad de semana debido a la realización de la procesión del Señor de los Milagros en Lima. La Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFP) informó que la decisión se tomó tras una coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

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“Tras coordinación con la Policía Nacional del Perú, se determinó que el encuentro entre Universitario de Deportes y Sport Boys, programado inicialmente para el miércoles 28 de octubre, no podrá llevarse a cabo ese día, debido a la realización de la Procesión del Señor de los Milagros”, señaló la entidad en un comunicado.

El organismo explicó que la jornada 14 contempla otros dos encuentros en Lima, una situación que redujo las opciones para modificar la programación. “Teniendo en cuenta que en dicha jornada hay dos partidos en Lima, y considerando las restricciones del calendario, el enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Sport Boys se desarrollará el miércoles 4 de noviembre”, precisó la LFP.

La Liga expresó el motivo por el que Universitario y Sport Boys no se enfrentarán en este semana por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.
La Liga expresó el motivo por el que Universitario y Sport Boys no se enfrentarán en este semana por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

¿Cómo llegan Universitario y Atlético Grau?

Universitario llegó al duelo ante Atlético Grau tras imponerse por 3-0 a Juan Pablo II College en el estadio Monumental, un resultado que le permitió encadenar su segunda goleada consecutiva en el Torneo Clausura.

El marcador no reflejó las dificultades que atravesó el cuadro crema durante buena parte del encuentro. En el primer tiempo, el equipo de Fabián Bustos controló el desarrollo y generó situaciones de peligro, pero encontró respuesta en las intervenciones del arquero Matías Vega.

Juan Pablo II College sostuvo la igualdad hasta cerca de la hora de juego, cuando Edison Flores abrió el marcador con un tiro libre. El gol modificó el trámite y Universitario amplió la ventaja con anotaciones de Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray.

Con ese triunfo, la ‘U’ se mantuvo a un punto de Sport Huancayo en la tabla de posiciones y buscó sostener su racha frente al cuadro piurano.

Liga 1.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Por su parte, Atlético Grau empató 1-1 ante ADT como local. El cuadro piurano tomó la ventaja con un penal convertido por su arquero, Patricio Álvarez, pero Horacio Benincasa igualó para el equipo tarmeño. Tras ese resultado, los dirigidos por por Gerardo Ameli se ubicaron en el undécimo puesto de la tabla del Torneo Clausura.

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