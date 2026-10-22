Jorge Nieto afirma que facultades legislativas se aprobaron “rompiendo la legalidad”

Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno. (Foto: Agencia Andina)

Guardar

Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno sostuvo que las facultades legislativas aprobadas para el Gobierno obligan al Ejecutivo a ejercer las atribuciones recibidas, pese a que cuestionó la legalidad del procedimiento seguido por el Senado para otorgarlas.

En una entrevista con Exitosa, el exministro de Defensa recordó que había advertido hace cuatro meses que el diseño parlamentario podía derivar en una paralización institucional por la falta de una relación fluida entre las dos cámaras.

PUBLICIDAD

Nieto afirmó que el artículo 25A del reglamento del Senado impide incorporar nuevas materias durante el debate legislativo en esta cámara. A su juicio, esa disposición no fue respetada durante la aprobación de las facultades solicitadas por el Ejecutivo. También indicó que el Gobierno no tiene argumentos para no aplicar las medidas que crea convenientes.

El excandidato presidencial indicó que “ya se han aprobado las facultades, las que se han aprobado, del modo en que se han aprobado, en nuestra opinión, rompiendo los reglamentos del Senado (...) Ya está hecho. Que gobierne. Ya no hay excusas”.

Una pantalla electrónica registra la votación de un proyecto de ley en Perú sobre facultades legislativas al Poder Ejecutivo, con 34 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones.

Relación entre el Senado y la Cámara de Diputados

El exministro vinculó la controversia con una dificultad más amplia en la relación entre el Senado y la Cámara de Diputados. Señaló que existen posiciones contrapuestas entre constitucionalistas sobre la facultad de la cámara alta para introducir nuevos asuntos durante la discusión.

PUBLICIDAD

“Hay constitucionalistas de primer nivel en el Perú que dicen que el Senado podía introducir materias nuevas. Hay otros constitucionalistas de mismo nivel en el Perú que dicen que el Senado no podía”, indicó Nieto.

El exministro añadió que ambas posturas comparten un diagnóstico sobre el funcionamiento del Parlamento. “Los dos y todos coinciden que tenemos un sistema parlamentario contrahecho, que no está bien resuelta la relación”, afirmó.

Nieto aseguró que planteó ese riesgo con anticipación: “Este sistema va a llevar a la parálisis. ¿Por qué? Porque está hecho para eso. Porque está hecho para que no haya una relación fluida entre las cámaras”.

PUBLICIDAD

Luis Galarreta Velarde expone sobre las propuestas del Ejecutivo respecto al empleo y saneamiento durante una conferencia oficial en Perú. (Agencia Andina)

Galarreta crítico a “sector radical” del Congreso

En contacto con la prensa, el titular de la PCM, Luis Galarreta, saludó la decisión del Senado de aprobar 27 de las 66 facultades legislativas solicitadas por el Gobierno, pero criticó las posturas de un sector del Congreso que, según afirmó, antepuso intereses ideológicos a las necesidades de la población durante el debate de las medidas propuestas por el Ejecutivo.

El premier señaló que la aprobación parcial de las facultades legislativas no impedirá que el Gobierno continúe con sus acciones. Según explicó, los distintos sectores del Ejecutivo ya venían trabajando desde el inicio de la gestión, incluso antes de que el Congreso tomara una decisión sobre la delegación de atribuciones.

PUBLICIDAD

Asimismo, cuestionó a los diputados y senadores de oposición que, según su interpretación, priorizaron las diferencias políticas frente a las propuestas del Gobierno.

“Tenemos que lamentar la mezquindad de un sector radical del Congreso de la República, que como dije al comienzo, ya podemos saber quién están a favor del Perú y quiénes no (...) esta vez hemos encontrado, lamentablemente, un sector que ha preferido simplemente darle la espalda a la población”, indicó Galarreta.

El premier Luis Galarreta lamenta la 'paralización' del Estado debido a la postura del Congreso, señalando que ciertos sectores se oponen a las facultades solicitadas. Galarreta resalta la importancia del diálogo y la cooperación para avanzar en las reformas necesarias. | Canal N

Entre los puntos que Galarreta lamentó que no fueran incluidos en la delegación de facultades se encuentran las medidas orientadas a promover el primer empleo juvenil. El presidente del Consejo de Ministros sostuvo que los jóvenes tendrán que esperar el trámite parlamentario de futuras iniciativas, aunque aseguró que el Ejecutivo buscará otras vías para impulsar oportunidades laborales.

PUBLICIDAD

Luis Galarreta rechazó las versiones de que el Ejecutivo hubiera condicionado su propuesta a la aprobación íntegra de las 66 facultades legislativas. Afirmó que el Gobierno estaba dispuesto a negociar y aceptar modificaciones para alcanzar un acuerdo con las distintas bancadas del Congreso.