Mauro Cantoro pidió el fichaje de figura de Alianza Lima para Universitario el 2027: “Es un desperdicio que esté afuera”

Mauro Cantoro pidió el fichaje de figura de Alianza Lima para Universitario el 2027.

Guardar

Alianza Lima obtuvo un notable triunfo en su visita a CD Moquegua gracias al gol de Alan Cantero, quien reapareció y le dio la victoria a su equipo para seguir metido en la lucha por el Torneo Clausura. El atacante argentino definió de cabeza a los 87 minutos y su tanto fue validado tras la revisión del VAR.

La aparición del atacante argentino reabrió el debate sobre el lugar que ocupa en el plantel ‘blanquiazul’. Mauro Cantoro sostuvo que el delantero tiene condiciones para recibir más oportunidades y expresó su deseo de verlo en Universitario de Deportes para la próxima temporada.

PUBLICIDAD

“¡Qué jugador es Cantero! ¿Cómo no va a jugar ahí? Creo que lo aprovechan mal. Son muy estrictos. Es un desperdicio que esté afuera, que a veces no sepas si juega, si va al banco o no va. Es muy buen jugador”, expresó en el programa de YouTube, Desmarcados.

El delantero apareció de cabeza y abrió el marcado, aunque con algo de suspenso - Crédito: L1MAX.

De la misma manera, el ‘Toro’ destacó sus cualidades: “El tipo tiene gol, acelera, le pega bien con las dos piernas, buen cabezazo, tiene tiro libre. Es un buen jugador”. “Después, es como todo, al jugador el entrenador y sus compañeros tienen que potenciarlo”, indicó.

El exfutbolista insistió, además, con una posibilidad a futuro. “¿Cantero en la ‘U’? Sí, y hace mucho que lo dije”, recordó al señalar que hizo ese planteamiento cuando todavía había dudas sobre la continuidad del atacante en Alianza Lima a finales del año pasado. Inclusive su representante habló con la dirigencia de Universitario, pero terminó renovando.

PUBLICIDAD

El exfutbolista elogió y solicitó la llegada del atacante argentino de Alianza Lima para la 'U'. (Video: Desmarcados)

Mauro Cantoro sobre cómo encaja Alan Cantero en Alianza Lima

Mauro Cantoro considera que la competencia interna no debería ser un obstáculo definitivo para Alan Cantero. En esa línea, reconoció que Alianza Lima dispone de un plantel con alternativas ofensivas, aunque sostuvo que el argentino puede ofrecer un aporte superior al de algunos jugadores que han tenido más continuidad.

“Alianza tiene un muy buen equipo, pero es mucho mejor, y me hago responsable de lo que te digo, que Gentile”, afirmó. Luego aclaró que esa postura no pretendía desmerecer al otro futbolista: “No tiene nada que ver una cosa con la otra”.

El exdelantero de Universitario relacionó el presente del atacante con la cantidad de minutos que recibió. “Si hubiera tenido más minutos los que como tuvo Gentile y en otro contexto”, mencionó.

PUBLICIDAD

Para Cantoro, el argentino puede ser una herramienta relevante en el tramo final de la campaña. “Si este chico está bien, es una muy buena ayuda para lo que queda”, aseguró.

Alan Cantero lleva 3 goles y 3 asistencias este año en 25 partidos jugados con Alianza Lima. - créditos: Alianza Lima

Mauro Cantoro también estableció una comparación con Kevin Quevedo. “Me gusta más que Quevedo. Puede hacer lo que hace él”, sostuvo al describirlo como un futbolista desequilibrante y con capacidad para anotar.

“El tema es que por ahí nunca se pudo insertar bien, y es culpa de él también”, admitió. A pesar de esa observación, concluyó que Cantero es “un muy buen jugador” y reiteró que le gusta mucho.

PUBLICIDAD

El contrato de Alan Cantero en Alianza Lima

La situación contractual de Alan Cantero reduce la posibilidad de una salida inmediata sin acuerdo con Alianza Lima. El delantero argentino tiene vínculo vigente con el club hasta el 31 de diciembre de 2028, de acuerdo con la última renovación que se dio a finales de la temporada anterior.

De hecho, Cantero forma parte de los cuatro extranjeros que mantienen contrato para 2027, junto con el ecuatoriano Eryc Castillo, el argentino Federico Girotti y el chileno Nicolás Díaz. Esa condición lo diferencia de otros integrantes de la plantilla cuyos vínculos finalizan en diciembre de 2026.

Eso sí, la escasa participación del polifuncional chileno podría hacer que su continuidad no esté asegurada. Todo dependerá de lo que ocurra en la recta final de la Liga 1.

PUBLICIDAD