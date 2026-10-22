Perú

Jorge Nieto anuncia posibles sanciones a senadores de su partido que “rompieron la disciplina” al apoyar facultades de Fujimori

El líder del Buen Gobierno afirmó que los dos parlamentarios serán escuchados antes de que las instancias internas definan si corresponde aplicar medidas disciplinarias por apartarse de la abstención acordada sobre el pedido del Ejecutivo

El líder del Buen Gobierno afirmó que los dos parlamentarios serán escuchados antes de que las instancias internas definan si corresponde aplicar medidas disciplinarias por apartarse de la abstención acordada sobre el pedido del Ejecutivo
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El excandidato presidencial y líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, anunció este jueves que se evaluará la aplicación de sanciones a dos senadores de su agrupación que votaron a favor de las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori, pese a que la bancada había acordado abstenerse.

“Dos compañeros, por motivaciones distintas, rompieron la disciplina del partido”, declaró en una entrevista con la radio Exitosa, en la que confirmó que la decisión de los parlamentarios será evaluada conforme al reglamento interno del grupo.

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El dirigente precisó que el reglamento de funcionamiento de los senadores, aprobado antes del inicio de sus actividades, contempla sanciones por indisciplina. Sin embargo, aclaró que su aplicación requiere un procedimiento previo y que no existe una decisión automática de expulsar a los congresistas.

“Hay un reglamento que tiene que ser aplicado ante una indisciplina. Un partido es un partido”, sostuvo.

Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno. (Foto: Agencia Andina)
La bancada del Partido del Buen Gobierno había acordado abstenerse en la votación, pero los legisladores actuaron en sentido contrario por razones distintas

Nieto explicó que los dos parlamentarios conocían la posición acordada por la agrupación antes de la votación, aunque actuaron por razones diferentes. Por ello, indicó que ambos deberán ser escuchados antes de que las instancias correspondientes determinen si procede una sanción.

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“Habrá un espacio de escucha, habrá un espacio de diálogo, tendrán que ser escuchados por quienes tomen las decisiones, finalmente, sancionar o no sancionar”, afirmó antes de descartar que el episodio represente una ruptura de la bancada o implique necesariamente la salida de sus integrantes.

El Senado aprobó en la víspera por 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones el pedido de Fujimori para legislar durante 90 días en seguridad ciudadana y prevención de El Niño, tras incorporar siete medidas adicionales a los 20 puntos acordados en la Cámara de Diputados.

Nieto cuestionó el procedimiento mediante el cual la cámara alta dio luz verde al requerimiento del Ejecutivo y defendió el consenso alcanzado por su partido con Renovación Popular, Ahora Nación y Obras, que priorizaba ambos asuntos de emergencia. Planteó que las demás materias se tramitaran mediante proyectos de ley.

Nieto señaló que el reglamento interno prevé medidas ante actos de indisciplina, aunque descartó que exista una expulsión automática
Nieto señaló que el reglamento interno prevé medidas ante actos de indisciplina, aunque descartó que exista una expulsión automática

El dirigente sostuvo además que su agrupación no podía votar contra el acuerdo que había contribuido a construir, aunque criticó las medidas del Ejecutivo orientadas a reforzar la participación militar en la lucha contra la delincuencia.

Entre los puntos añadidos figuran la regulación del empleo de las Fuerzas Armadas para luchar contra el crimen organizado y resguardar los exteriores de las prisiones, la libertad vigilada, el fortalecimiento del sistema de inteligencia nacional y ajustes en la regla de la legítima defensa.

En el debate de este miércoles en el pleno, el fujimorista Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución, defendió “el trabajo institucional que viene realizando el Senado” y rechazó “categóricamente” haber alterado el dictamen enviado por los diputados.

Aseguró que al incorporar nuevos puntos no han usurpado competencias porque el Senado tiene la atribución de “aprobar, modificar e incluso rechazar” los proyectos de ley.

Mesía también consideró un “horror” e “ignorancia” que se afirme que la cámar alta no tiene facultades legislativas y acusó a la oposición política de hacer “uso del derecho residual que la Constitución le otorga: al pataleo, y nada más”.

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