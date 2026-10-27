Fue deportado del Perú y regresó para extorsionar a empresas de transporte en Lima este

Los agentes incautaron dos armas de fuego tipo Mini Uzi, un revólver, un silenciador, cuatro cartuchos de dinamita, municiones, celulares y cuadernos con anotaciones vinculadas presuntamente al cobro de cupos (Créditos: Latina)

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José Pérez García, de 22 años, habría reingresado ilegalmente al Perú después de ser expulsado del país el pasado 15 de enero por tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de drogas. Ahora figura entre los seis ciudadanos venezolanos capturados por la Policía Nacional del Perú (PNP), sospechosos de integrar Los Gallegos, una facción del Tren de Aragua investigada por presuntamente extorsionar a empresas de transporte público en Lima Este.

La intervención estuvo a cargo de agentes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco), quienes ubicaron a los sospechosos en el quinto piso de un edificio situado en la calle Los Jazmines F1, en la Asociación de Vivienda Primero de Enero, en Ate Vitarte. Según el Ministerio del Interior (Mininter), el inmueble habría funcionado como centro de operaciones de esta organización criminal.

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Además de Pérez García, fueron detenidos Henry Uviedo Véliz, de 22 años, señalado como presunto cabecilla; Raciel Méndez Gutiérrez, de 19; Yorda Daniel Muñoz, de 28; Abraham Rangel Castillo, de 25; y Bryan Fontalva Blanco, de 28. Los seis serán investigados por su presunta participación en actividades extorsivas y por delitos relacionados con la posesión ilegal de armas de fuego y explosivos.

La Policía Nacional intervino un inmueble en la Asociación de Vivienda Primero de Enero, en Ate Vitarte, que habría sido utilizado como centro de operaciones de la presunta organización criminal - Créditos: Mininter.

Hallan armas de fuego, explosivos y cuadernos

Durante el registro del predio, los efectivos incautaron dos armas de fuego tipo Mini Uzi con sus respectivas cacerinas, un silenciador, un revólver, cuatro cartuchos de dinamita y municiones. También encontraron teléfonos celulares y cuadernos con anotaciones que serían registros de los pagos exigidos a los transportistas.

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El director nacional de Investigación Criminal de la PNP, general José Antonio Zavala Chumbiauca, declaró a Latina que entre los apuntes se habría identificado un cobro de diez soles por cada vuelta realizada por los vehículos. La información deberá ser contrastada durante las diligencias para establecer cómo funcionaba el presunto sistema de recaudación.

En declaraciones al mismo medio, el alto mando policial indicó que las armas incautadas serán sometidas a pericias balísticas para determinar si fueron utilizadas en otros hechos delictivos, incluidos ataques que hayan dejado personas heridas o fallecidas.

Entre las compañías presuntamente extorsionadas figuran Sol de Oro, Turismo Huaycán, Etramusa, la 19 y El Chosicano. Las autoridades investigan las amenazas por WhatsApp y los ataques directos contra vehículos de pasajeros - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Diecisiete empresas de transporte estarían afectadas

Según la información proporcionada por Zavala Chumbiauca a Latina, las pesquisas preliminares identificaron a 17 empresas de transporte público que estarían bajo el asedio de esta presunta organización criminal. Entre ellas figuran Sol de Oro, Turismo Huaycán, Etramusa, la 19 y El Chosicano, compañías que operan en Lima Este.

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De acuerdo con el Mininter, los sospechosos habrían exigido dinero a los propietarios de las unidades mediante mensajes de WhatsApp. En esas comunicaciones, presuntamente mostraban armas de fuego, municiones y explosivos para intimidar a sus víctimas. La Policía también investiga ataques directos contra vehículos de pasajeros.

“Hasta el momento, hemos logrado determinar que hay 17 empresas que eran extorsionadas mediante mensajes de WhatsApp y ataques directos hacia los vehículos”, declaró Zavala Chumbiauca a Latina.

Las autoridades buscan establecer la participación de cada detenido y determinar si el armamento incautado guarda relación con otros episodios de violencia denunciados por los transportistas.

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Los agentes incautaron dos armas de fuego tipo Mini Uzi, un revólver, un silenciador, cuatro cartuchos de dinamita, municiones, celulares y cuadernos con anotaciones vinculadas presuntamente al cobro de cupos - Créditos: Mininter.

Investigan el reingreso de uno de los detenidos

El caso de Pérez García también será materia de investigación por su presunto ingreso irregular al territorio nacional. Según el Mininter, el joven había sido expulsado el 15 de enero, pero habría regresado al Perú por un paso fronterizo no autorizado.

Los seis intervenidos quedarán a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las diligencias por las presuntas extorsiones y los delitos relacionados con la tenencia de armas de fuego y explosivos. La investigación deberá esclarecer si Pérez García participó en las amenazas contra los transportistas y qué función habría desempeñado dentro de la estructura delictiva.