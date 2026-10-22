Buen Gobierno evaluará internamente acciones contra senadores que votaron a favor de facultades

Senador Flavio Figallo indicó que la mayoría de su bancada es de la posición de respetar lo aprobado por la Cámara de Diputados. Video: Epicentro TV

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La bancada de senadores del Partido del Buen Gobierno evaluará a la interna si inicia acciones en contra de sus miembros que votaron a favor de las facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori en materia de seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño.

“El tema de los votos que no han coincidido con nosotros, es un tema que nosotros trataremos internamente en el partido y se lo daremos a conocer a ustedes”, declaró el senador Flavio Figallo ante las preguntas de la periodista Kathy Ayarza de Epicentro TV.

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Como se recuerda, en el Pleno del Senado, los senadores Juver Flores y Jorge Gavidia no se abstuvieron como sus compañeros de bancada y votaron a favor de otorgar facultades al Ejecutivo para que legisle en 27 puntos, 7 puntos más a los aprobados por la Cámara de Diputados.

Senadores de Buen Gobierno.

“No hay un fraccionamiento. Vamos a discutir esto al interior del partido. No voy a especular”, dijo Figallo ante la consulta de la prensa sobre un aparente quiebre al interior de la bancada de Buen Gobierno en la Cámara Alta.

El vocero de senadores de Buen Gobierno indicó que el voto en abstención de la mayoría de sus colegas responde a “un respeto a la Cámara de Diputados, al Reglamento del Congreso y a la Constitución”.

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“Sobre esa base hemos pedido que se forme una comisión para que pueda revisar y resolver esta situación. Esto va a continuar en un enfrentamiento entre diputados y senadores. Porque si diputados va a entender que todo se puede cambiar en el Senado y Senado va a entender que cualquier cosa de Diputados se puede transformar sin importar lo que digan, entonces esta situación va a continuar. Eso es un problema para la continuidad del Congreso, para las leyes y para el país”, agregó.

De acuerdo con Flavio Figallo, la mayoría de su bancada apostaba por trabajar con los 20 puntos aprobados por la Cámara de Diputados y los otros 7 puntos “no se debatieran”.

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Dictamen modificado

La Cámara de Diputados había aprobado inicialmente 20 puntos de los 66 que pidió el Ejecutivo. Luego, la Comisión de Constitución del Senado incorporó siete puntos adicionales, con lo que el dictamen final quedó en 27 materias, aprobadas por el pleno del Senado el 21 de octubre con 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones.

Los siete puntos agregados por el Senado son:

En materia de seguridad ciudadana:

Participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios de mayor peligrosidad, sin sustituir a la autoridad penitenciaria ni asumir sus funciones. Seguimiento y supervisión pospenitenciaria mediante libertad vigilada de condenados por delitos especialmente graves, cuando exista riesgo concreto de reincidencia. Incorporación de criterios para calificar a determinadas organizaciones criminales como grupos hostiles durante los estados de emergencia. Medidas especiales frente a organizaciones criminales que emplean métodos de violencia propios del terrorismo, sin declararlas terroristas ni modificar la tipificación del delito. Ajustes a las reglas de la legítima defensa, para dar mayor claridad y seguridad jurídica según las circunstancias de la agresión. Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), sin sustituir las competencias de investigación criminal de la Policía ni del Ministerio Público.

En materia del Fenómeno de El Niño:

Facilitar la ejecución de proyectos prioritarios de infraestructura —puentes, carreteras, obras de protección contra inundaciones y recuperación de servicios de agua y energía— sin eliminar controles ni desproteger el patrimonio cultural o ambiental.

La incorporación de estos puntos generó cuestionamientos de bancadas como Buen Gobierno y Ahora Nación, que consideraron que debieron tramitarse como proyectos de ley independientes y no sumarse directamente al pedido de facultades. Por su parte, Keiko Fujimori expresó que hubiera preferido que se le otorgaran más facultades de las finalmente aprobadas, ya que de los 66 puntos solicitados por el Ejecutivo solo se concedieron 27.

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