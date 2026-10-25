Perú

“Delincuentes”: López Aliaga anuncia nuevas denuncias contra la ONPE y asegura tener videos de intentos de alterar votos

El líder de Renovación Popular afirmó que acudirá nuevamente a la vía legal por supuestas anomalías en los comicios y cuestionó a las autoridades electorales, aunque no exhibió las grabaciones que mencionó

Rafael López Aliaga
Rafael López Aliaga anunció que presentará nuevas denuncias contra la ONPE por presuntas irregularidades en las elecciones regionales y municipales de 2026
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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció este domingo que presentará nuevas denuncias contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por presuntas irregularidades durante las últimas elecciones regionales y municipales 2026, y aseguró tener grabaciones de supuestos intentos de cambiar ánforas en algunos colegios electorales después de las 17:00 horas.

“Voy a hacer denuncia ‘ex post’ de todos los hechos que han sucedido, como querer intentar cambiar ánforas a partir de las 5 de la tarde en determinados colegios. Está documentado. Tengo filmación”, declaró en una entrevista con el diario El Comercio, en la que también calificó de “delincuentes” al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y a otros integrantes de la institución, sin presentar durante la conversación las pruebas a las que hizo referencia.

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El político sostuvo que ha desplegado a 23 abogados en más de diez jurados electorales especiales debido a la desconfianza que, según dijo, mantiene hacia el organismo electoral. Afirmó que esas instancias ya concluyeron su trabajo y responsabilizó a la ONPE de retener información, cuando el escrutinio todavía no había concluido.

López Aliaga explicó que ha decidido postergar las nuevas denuncias para evitar que sus acciones prolonguen el proceso electoral, aunque no detalló cuándo las presentará ni precisó qué pruebas acompañarán las acusaciones.

El líder de Renovación Popular afirmó tener videos de supuestos intentos de cambiar ánforas después de las 17:00 horas, pero no mostró las pruebas durante la entrevista
El líder de Renovación Popular afirmó tener videos de supuestos intentos de cambiar ánforas después de las 17:00 horas, pero no mostró las pruebas durante la entrevista

De igual modo, se refirió a la posibilidad de que vuelva a asumir la alcaldía de Lima, después de que su agrupación se situara en una posición favorable en el conteo electoral. Consultado sobre la posibilidad de que los regidores deban elegir a quien ocupe el cargo, señaló que esperará el pronunciamiento correspondiente antes de definir sus próximos pasos.

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“Reaccionaremos de acuerdo con su pronunciamiento. Hay jurisprudencia, este es el tercer proceso en el cual aparece esta situación de que un alcalde no pueda jurar porque falleció en el proceso. ¿Por qué en este caso sería distinto? Eso sería legislar con nombre propio”, manifestó.

Indicó que ya coordina medidas preventivas ante posibles lluvias intensas y huaicos en Lima y que, aunque aún no se resuelve su eventual retorno al municipio, conversó de manera informal con su aliado político y actual alcalde, Renzo Reggiardo, para impulsar acciones de prevención.

Anteriormente, López Aliaga afirmó que presentó 20 denuncias penales y constitucionales contra la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales del pasado 12 de abril, en las que participó sin éxito.

Un hombre con gorra azul y camisa polo azul habla por un micrófono mientras señala con la mano derecha.
López Aliaga señaló que desplegó a 23 abogados en más de diez jurados electorales especiales y aseguró que postergará sus nuevas acciones legales para no prolongar el proceso electoral

Sostuvo que los recursos, interpuestos a título personal y respaldados por un peritaje internacional que contrató, cuestionan supuestas fallas en el proceso electoral, como cambios de mesas de votación para peruanos en el exterior.

“Merecíamos más, si no hubieran hecho trafa, pero dada la situación, pragmatismo hay que hay que asumir (...). Ya están en proceso… han entrado al Jurado Nacional de Elecciones, han entrado a la ONPE en ese momento, pero han entrado también al Poder Judicial, a Fiscalía y, digamos, a la justicia constitucional", dijo tras no pasar al balotaje en el que finalmente se impuso la hoy presidenta Keiko Fujimori.

Entonces, se presentó en el número dos de la lista de su partido, pero luego el candidato titular renunció para dejarle la vía libre para asumir el cargo edil de manera indirecta, en lo que fue considerado por diversos expertos como un intento de buscar una “reelección encubierta”.

Ahora lidera el escrutinio con 1.537.174 votos, el 27,74% del total, y aventaja por 52.345 sufragios a Francis Allison (Avanza País), quien obtiene 1.484.829 votos, equivalentes al 26,80%, con el 98,64% de las actas contabilizadas por la ONPE.

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