Deyvis Orosco reaparece y luce impactante cambio físico: “Quiero estar en mi mejor versión para mí y mi hijo”

El cantante Deyvis Orosco posa en un estudio fotográfico y aparece junto a su entrenador durante una sesión en el gimnasio.

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Deyvis Orosco reapareció con un cambio físico que llamó la atención de sus seguidores en redes sociales. El cantante mostró parte de su nueva rutina desde un gimnasio, donde entrena bajo la guía de que llamó la atención de sus seguidores en redes sociales. El cantante mostró parte de su nueva rutina desde un gimnasio, donde entrena bajo la guía de Rodrigo Valle.

El líder de Grupo Néctar, de 40 años, explicó que esta transformación está vinculada con una decisión personal. Su intención es cuidar su salud y tener mayor energía para acompañar el crecimiento de su hijo.

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En el video publicado por su entrenador, Deyvis Orosco dejó claro que su objetivo no se reduce a recuperar una figura determinada. El músico explicó que busca sentirse bien consigo mismo y trasladar ese compromiso a su vida familiar.

“Una de las motivaciones que yo tuve no fue regresar físicamente bien, era que quería estar en mi mejor versión para mí, pero también para mi hijo”, manifestó el intérprete.

El cantante Deyvis Orosco comparte detalles sobre su acondicionamiento físico desde las instalaciones de un gimnasio junto a su entrenador. En la grabación, explica las razones personales detrás de su rutina de ejercicios y su intención de mantener un buen estado físico por su hijo

El artista también destacó que ya percibe resultados en las actividades que comparte con el menor. “La satisfacción que tengo de cargarlo ahora en mis hombros”, comentó durante la conversación con Valle.

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Para Orosco, el proceso de entrenamiento tiene una razón que va más allá de su apariencia. El cantante indicó que quiere enseñar con conductas concretas la importancia del cuidado personal.

“Uno más que predicar con la palabra tiene que predicar con el ejemplo. Tu hijo no va a seguir lo que tú le dices, tu hijo va a seguir lo que tú le muestras”, señaló el vocalista de Grupo Néctar.

Las imágenes difundidas en redes mostraron al artista durante una sesión de ejercicios. La publicación generó comentarios por su figura actual, distinta a la que lucía en fotografías de meses anteriores.

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El cantante Deyvis Orosco levanta una barra durante una sesión de ejercicios físicos en un gimnasio.

El cantante no dio detalles sobre el tiempo que lleva con esta rutina ni sobre los cambios en su alimentación. Su mensaje estuvo enfocado en la salud, la paternidad y el deseo de asumir un estilo de vida más activo.

Usuarios cuestionaron que Deyvis Orosco no hablara de Cassandra Sánchez de Lamadrid

El mensaje de Deyvis Orosco también provocó reacciones por un detalle que varios usuarios advirtieron en redes. Al explicar qué lo motivó a transformar sus hábitos, el cantante habló de sí mismo y de su hijo, pero no hizo mención a Cassandra Sánchez de Lamadrid.

La ausencia del nombre de su esposa, madre de su hijo, abrió especulaciones entre algunos internautas sobre un supuesto distanciamiento. Hasta ahora, no hay un pronunciamiento de la pareja sobre una posible crisis matrimonial.

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“¿Y para su esposa?”, “Este ya está en otra, ojo”, “Es un machista porque solo él tiene que estar físicamente top, ¿y su mujer no?” y “Él siempre quiere brillar”, fueron parte de los comentarios que aparecieron tras el video.

Varios usuarios comentan sobre la vida conyugal del cantante Deyvis Orosco en una plataforma digital.

Usuarios de una red social comentan sobre las declaraciones recientes del cantante Deyvis Orosco respecto a su familia.

Ni el artista ni Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de Jessica Newton, respondieron a las críticas que circularon a partir de sus declaraciones.

Pese a esas interpretaciones, la actividad de ambos en redes sociales muestra gestos públicos de cercanía. En una fotografía publicada por Orosco, donde dejó ver los resultados de su entrenamiento, su esposa elogió su nueva imagen.

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El cantante respondió con un mensaje breve y afectuoso: “Te amo”. La interacción fue tomada por sus seguidores como una señal de que la relación continúa estable, pese a los comentarios surgidos tras su reciente reaparición.