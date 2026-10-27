Perú

Magaly Medina revela cómo reaccionó al ver a Paolo Guerrero en Acho: “La próxima, que compre su entrada”

La conductora detalló que se encontraba en la barrera del tendido 6 cuando el futbolista pasó por el callejón reservado para la prensa, ganaderos e invitados. Además, aclaró si su presencia afectó la tarde taurina que disfrutaba junto a su familia

La conductora se refirió a las imágenes que mostraron al futbolista cerca de su ubicación durante la corrida del domingo. Guerrero, por su parte, explicó que su padre fue torero y que desde niño aprendió a interesarse por esta tradición. ATV/ Magaly TV La Firme.
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La coincidencia entre Magaly Medina y Paolo Guerrero en la Plaza de Acho generó comentarios en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que el futbolista aparece pasando a pocos metros del lugar donde la conductora disfrutaba de una tarde taurina junto a su esposo y algunos familiares y amigos. Ante la repercusión de las imágenes, la periodista se pronunció sobre el episodio, explicó en qué zona se encontraba el delantero y lanzó un comentario que llamó la atención: “La próxima, que compre su entrada”.

El encuentro se produjo el domingo 25 de octubre, durante una corrida en la tradicional plaza de toros de Lima. Aunque las imágenes se viralizaron y dieron pie a distintas reacciones entre los usuarios, la periodista de ATV aseguró que no se trató de una situación que le generara incomodidad. Por el contrario, sostuvo que la presencia del jugador de fútbol pasó desapercibida para ella y que nadie podía arruinarle una jornada que había decidido disfrutar.

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Magaly Medina cuestiona presencia de Paolo Guerrero en zona gratuita de Acho: “La próxima que pague su entrada”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuestiona presencia de Paolo Guerrero en zona gratuita de Acho: “La próxima que pague su entrada”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina explica dónde estaba Paolo Guerrero durante la corrida en Acho

Al ser consultada sobre si era la primera vez que coincidía con Paolo Guerrero en la Plaza de Acho, Magaly Medina fue enfática al señalar que nunca antes lo había visto allí. “Nunca, en la vida, lo hemos visto en Acho. Súper raro”, respondió a un medio bien conocido al hablar sobre la presencia del futbolista en el recinto taurino.

Sin embargo, la conductora precisó que el delantero no pasó exactamente por el lugar donde ella estaba sentada, sino por una zona desde la cual podía observar el movimiento de las personas que circulaban por el callejón. Según explicó, ella y sus acompañantes se encontraban en la barrera del tendido 6, desde donde podían advertir quiénes transitaban por ese sector de la plaza.

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Magaly Medina cuestiona presencia de Paolo Guerrero en zona gratuita de Acho: “La próxima que pague su entrada”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuestiona presencia de Paolo Guerrero en zona gratuita de Acho: “La próxima que pague su entrada”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Y no es que pasó cerca exactamente. Nosotros estuvimos en barrera del tendido 6 y de ahí vemos quiénes pasan o están en esa parte del callejón. Ahí, por donde pasó Paolo, llevan a la prensa, ganaderos y algunos invitados. La próxima, que compre su entrada”, manifestó a Trome.

Con esa respuesta, Magaly explicó que Guerrero apareció en un espacio diferente al de las localidades destinadas al público que adquiere sus boletos para presenciar el espectáculo taurino. La frase final de su comentario fue interpretada como una indirecta dirigida al futbolista, aunque la conductora no profundizó en las razones por las que él se encontraba en ese sector.

La conversación continuó precisamente con una pregunta sobre ese detalle: si el jugador no había pagado una entrada para ubicarse en la zona por la que transitó. La periodista respondió de manera directa: “No, ahí no se paga”.

Magaly Medina cuestiona presencia de Paolo Guerrero en zona gratuita de Acho: “La próxima que pague su entrada”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuestiona presencia de Paolo Guerrero en zona gratuita de Acho: “La próxima que pague su entrada”. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Paolo Guerrero sabía que Magaly Medina estaba en Acho?

Otro de los puntos que surgieron a partir de la difusión del video fue la posibilidad de que Paolo Guerrero supiera que Magaly Medina se encontraba en la plaza. Al respecto, la conductora reconoció que no tenía información sobre lo que pudo haber ocurrido antes de que ambos coincidieran en el recinto.

No lo sé y tampoco me importa”, respondió cuando le preguntaron si el futbolista se había enterado de su presencia porque alguien se lo había comentado.

Magaly Medina cuestiona presencia de Paolo Guerrero en zona gratuita de Acho: “La próxima que pague su entrada”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuestiona presencia de Paolo Guerrero en zona gratuita de Acho: “La próxima que pague su entrada”. Captura: Magaly TV La Firme.

En redes sociales, algunos usuarios reaccionaron al encuentro con comentarios que aludían a la frecuencia con la que Magaly suele asistir a Acho. Incluso, se dijo que el futbolista prácticamente había ingresado a un lugar que la conductora considera habitual dentro de su rutina de entretenimiento.

Al ser consultada sobre esas expresiones, Medina coincidió con la comparación que se había planteado en internet. “Así es, es como si yo hubiera ido al estadio a ver un partido de Alianza Lima”, comentó.

Magaly Medina cuestiona presencia de Paolo Guerrero en zona gratuita de Acho: “La próxima que pague su entrada”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuestiona presencia de Paolo Guerrero en zona gratuita de Acho: “La próxima que pague su entrada”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina aclara si la presencia de Paolo Guerrero arruinó su tarde taurina

Pese a la repercusión que alcanzaron las imágenes, Magaly Medina descartó que la presencia de Paolo Guerrero hubiera afectado su experiencia durante la corrida. La periodista fue consultada directamente sobre si el encuentro la había incomodado o si había alterado sus planes de aquella jornada.

Magaly Medina cuestiona presencia de Paolo Guerrero en zona gratuita de Acho: “La próxima que pague su entrada”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuestiona presencia de Paolo Guerrero en zona gratuita de Acho: “La próxima que pague su entrada”. Captura: Magaly TV La Firme.

¡Nooo! Ni él ni nadie me puede arruinar un día de mi vida. Su presencia, además, pasó desapercibida”, respondió.

La conductora insistió en que no le dio mayor importancia al paso del futbolista por el callejón. También rechazó que la coincidencia hubiera sido suficiente para cambiar su estado de ánimo o perjudicar el momento que compartía con su esposo y sus acompañantes.

Magaly Medina cuestiona presencia de Paolo Guerrero en zona gratuita de Acho: “La próxima que pague su entrada”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuestiona presencia de Paolo Guerrero en zona gratuita de Acho: “La próxima que pague su entrada”. Captura: Magaly TV La Firme.

Paolo Guerrero revela por qué asistió por primera vez a la Plaza de Acho

Por su parte, Paolo Guerrero también explicó el motivo de su presencia en la tradicional plaza limeña. El delantero señaló que se trataba de su primera experiencia asistiendo a una corrida de toros y vinculó su interés por esta actividad con una historia familiar: su padre había sido torero.

Magaly Medina cuestiona presencia de Paolo Guerrero en zona gratuita de Acho: “La próxima que pague su entrada”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuestiona presencia de Paolo Guerrero en zona gratuita de Acho: “La próxima que pague su entrada”. Captura: Magaly TV La Firme.

Un lindo espectáculo, en realidad. Primera vez, primera experiencia. Mi papá en algún momento fue torero y es la primera vez que estamos aquí”, manifestó el futbolista al describir lo que significó para él acudir al evento.

Guerrero añadió que su acercamiento a la tauromaquia se remonta a su infancia, cuando veía videos relacionados con esta actividad. Según explicó, fue su padre quien le transmitió esa afición y despertó su curiosidad por un mundo que hasta entonces no había experimentado de manera presencial. “Desde muy chico veía videos y me volví muy aficionado porque mi papá me enseñó”, comentó.

Magaly Medina cuestiona presencia de Paolo Guerrero en zona gratuita de Acho: “La próxima que pague su entrada”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuestiona presencia de Paolo Guerrero en zona gratuita de Acho: “La próxima que pague su entrada”. Captura: Magaly TV La Firme.

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