Escolar de 11 años terminó con el intestino perforado por un lápiz en colegio de Comas: el hecho habría ocurrido “por una broma” entre compañeros

Un escolar de 11 años está luchando por su vida tras una grave lesión interna. La madre del menor denuncia que un compañero de clase le clavó un lápiz, resultando en una perforación intestinal. Latina Noticias

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Un estudiante de 11 años del colegio Federico Villarreal, ubicado en Comas, sufrió una grave lesión interna durante un incidente con uno de sus compañeros. El menor terminó con un lápiz incrustado en el cuerpo, lo que provocó una perforación intestinal y obligó a los médicos a realizar tres intervenciones quirúrgicas para salvarle la vida.

El caso generó preocupación por las condiciones en las que ocurrió el episodio dentro de la institución educativa y por la respuesta que recibió la familia tras la emergencia. La madre del niño cuestionó la actuación inicial de la dirección del colegio y solicitó que se esclarezcan las circunstancias de la agresión.

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La atención médica se realizó en el hospital Sergio Bernales, donde el escolar permaneció internado durante casi un mes. Según el testimonio de su madre recogido por Latina Noticias, los gastos derivados de las operaciones superaron los S/12.000, una suma que la familia considera difícil de cubrir con los aportes recibidos.

El caso quedó a cargo de la Tercera Fiscalía Provincial de la Familia de Lima Norte, que inició las actuaciones preliminares. Como parte de las diligencias, se informó que la madre y el menor serían citados el martes 27 de octubre para brindar sus declaraciones ante las autoridades.

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Cómo ocurrió el incidente en el colegio de Comas

El escolar sufrió una lesión interna luego de sentarse sobre un lápiz colocado en su asiento por un compañero. Composición: Infobae

De acuerdo con la información, uno de los compañeros del escolar colocó un lápiz en su asiento. Cuando el niño se sentó, el objeto se le incrustó en la zona de los glúteos y le provocó lesiones internas de gravedad.

La herida comprometió el intestino del menor, por lo que requirió atención especializada y tres operaciones en el hospital Sergio Bernales. La emergencia tomó por sorpresa a su familia, que recibió la noticia mientras la madre se encontraba en su centro de trabajo.

El incidente, descrito inicialmente como una broma entre escolares, derivó en una situación que requirió varias intervenciones médicas. La gravedad de las lesiones motivó la denuncia de la madre, quien busca que se determinen las responsabilidades correspondientes.

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La progenitora sostuvo que la directora del colegio Federico Villarreal no le brindó una respuesta adecuada cuando intentó conocer lo ocurrido con su hijo. Según relató a Latina Noticias, la responsable de la institución indicó que no se encontraba en el plantel durante la mañana porque también trabaja en otro centro educativo.

La madre recordó la conversación que mantuvo con la directora después de conocer la emergencia: “Yo llamé a la directora desesperada qué había sucedido con mi hijo y ella me dijo que ella no se encontraba en la institución, ya que ella trabaja en otra institución en la mañana”.

Además, cuestionó la evaluación inicial que recibió sobre el estado del escolar. “A simple vista, lo que ella veía no era nada grave”, señaló al recordar lo que le comunicaron.

La familia también expresó su disconformidad con el respaldo que recibió por parte de la institución educativa tras el episodio. Sus reclamos se centran en la atención del caso y en la organización de una actividad destinada a recaudar fondos para cubrir los gastos médicos.

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Gastos médicos superan los S/12.000

La madre del menor indicó que las tres operaciones y la atención hospitalaria representaron un desembolso superior a los S/12.000. Según explicó a Latina Noticias, el dinero recibido hasta ese momento no cubría la totalidad de los costos.

Los padres del estudiante señalado por la agresión realizaron actividades para reunir fondos y entregaron una suma destinada a contribuir con los gastos médicos. Sin embargo, la familia del niño afectado consideró insuficiente el aporte.

La progenitora también cuestionó la administración de una pollada solidaria organizada para recaudar dinero. Según su versión, la actividad se realizó en el colegio y los fondos quedaron en manos de la madre del otro estudiante para que esta pudiera entregar una ayuda económica a la familia afectada.

En su testimonio, la mujer sostuvo que la actividad se organizó a nombre de la recuperación de su hijo, pero manifestó su disconformidad con la forma en que se gestionaron los recursos. Estas afirmaciones forman parte de los reclamos expuestos por la familia.

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Fiscalía de Lima Norte inicia las diligencias

El dictamen de Medicina Legal reveló que el niño que murió el 9 de mayo en Medellín tenía 120 lesiones en su cuerpo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Tercera Fiscalía Provincial de la Familia de Lima Norte asumió las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en el centro educativo de Comas. El procedimiento busca recoger las declaraciones correspondientes y determinar las circunstancias del incidente.

Según la información difundida, la madre del escolar y el niño serían citados el martes 27 de octubre para rendir su declaración como parte de las actuaciones preliminares.

El mismo medio informó que se comunicó con representantes de las familias involucradas y con la directora del colegio Federico Villarreal. Durante una de las respuestas difundidas, la directora señaló que el asunto se encontraba en proceso judicial y que sería tratado por esa vía.

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Mientras se desarrollan las diligencias fiscales, el menor continúa su recuperación tras las intervenciones quirúrgicas. Su familia solicita que se esclarezca lo sucedido y que se determine quiénes deben asumir los gastos ocasionados por la atención médica.